Unreal Engine 5.6 ile performansta büyük sıçrama: Yüzde 30’a varan artış

Yüzde 30’a varan performansı artışı
YouTube içerik üreticisi MxBenchmarkPC, Paris temalı teknik demoyu kullanarak Unreal Engine 5.4 ve 5.6 sürümlerini RTX 5080 ve Intel Core i7-14700F donanımı üzerinde karşılaştırdı. Testler, 1440p ve 4K çözünürlüklerde gerçekleştirildi. İlk iki test, Paris sokaklarında yürüyüş içeren hareketli sahneleri içerirken, son üç test sabit kamera açılarından şehri gösteren sahnelerle yapıldı.
Görsel kalite de artıyor
Grafik kalitesindeki fark da dikkat çekici. Özellikle iç mekanlarda, gelişmiş ışıklandırma ve gölgelendirme sistemleri sayesinde masa ve sandalyeler gibi nesneler daha gerçekçi görünüyor. UE 5.6’daki ortam aydınlatması, sahnelere fotogerçekçi bir hava katarken, 5.4 sürümündeki görüntülerin daha yapay kaldığı ifade ediliyor.
Bu iyileşmelerin arkasında iki temel teknoloji yatıyor: Lumen küresel aydınlatma sistemine ait görevlerin CPU’dan GPU’ya aktarılması ve Fast Genometry eklentisi ile açık dünya yüklemelerinin hızlandırılması. Bu sayede Unreal Engine 5.6, donanım tabanlı ışın izleme ile 60 FPS hedefi için optimize edilmiş bir sürüm haline geldi.
Henüz Fortnite dışında Unreal Engine 5.6’yı aktif olarak kullanan bir oyun bulunmuyor, ancak bu güncelleme, Unreal Engine 5’in uzun süredir eleştirilen performans sorunlarını çözmeye en yakın adım olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: