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    Unreal Engine 5.6 ile performansta büyük sıçrama: Yüzde 30’a varan artış

    Unreal Engine 5.6, performansta yüzde 30’a varan artış ve daha gerçekçi ışıklandırmayla geliyor. Yeni sürüm, takılma sorunlarını azaltarak 60 FPS hedefiyle optimize edildi.

    Unreal Engine 5.6 ile oyunlar performansında büyük sıçrama Tam Boyutta Gör
    Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5.6, önceki sürümlerde yaşanan performans sorunlarını geride bırakmak için önemli bir adım atıyor. Yapılan testler, UE 5.6’nın selefi 5.4 sürümüne kıyasla yüzde 30’a kadar daha hızlı çalıştığını ortaya koyuyor. Özellikle düşük çözünürlükteki testlerde elde edilen bu kazanımlar, Unreal Engine 5’in uzun süredir eleştirilen "mikro takılma" (stuttering) problemini çözüme kavuşturabilir.

    Yüzde 30’a varan performansı artışı

    YouTube içerik üreticisi MxBenchmarkPC, Paris temalı teknik demoyu kullanarak Unreal Engine 5.4 ve 5.6 sürümlerini RTX 5080 ve Intel Core i7-14700F donanımı üzerinde karşılaştırdı. Testler, 1440p ve 4K çözünürlüklerde gerçekleştirildi. İlk iki test, Paris sokaklarında yürüyüş içeren hareketli sahneleri içerirken, son üç test sabit kamera açılarından şehri gösteren sahnelerle yapıldı.

    Unreal Engine 5.6 ile oyunlar performansında büyük sıçrama Tam Boyutta Gör
    İlk testte, Unreal Engine 5.6 yüzde 22 daha hızlı çalıştı. 720p çözünürlükte yapılan ikinci testte ise bu fark yüzde 30’a kadar çıktı. Ayrıca, işlemci üzerindeki yük de azaldı. 16 iş parçacıklı yapıdaki 14700F işlemcide ortalama yüzde 17’lik CPU kullanımı düşüşü gözlemlendi. Sabit görüntülü diğer testlerde UE 5.6, selefine göre yüzde 15 ila 22 oranında daha iyi performans gösterdi.

    Görsel kalite de artıyor

    Grafik kalitesindeki fark da dikkat çekici. Özellikle iç mekanlarda, gelişmiş ışıklandırma ve gölgelendirme sistemleri sayesinde masa ve sandalyeler gibi nesneler daha gerçekçi görünüyor. UE 5.6’daki ortam aydınlatması, sahnelere fotogerçekçi bir hava katarken, 5.4 sürümündeki görüntülerin daha yapay kaldığı ifade ediliyor.

    Bu iyileşmelerin arkasında iki temel teknoloji yatıyor: Lumen küresel aydınlatma sistemine ait görevlerin CPU’dan GPU’ya aktarılması ve Fast Genometry eklentisi ile açık dünya yüklemelerinin hızlandırılması. Bu sayede Unreal Engine 5.6, donanım tabanlı ışın izleme ile 60 FPS hedefi için optimize edilmiş bir sürüm haline geldi.

    Henüz Fortnite dışında Unreal Engine 5.6’yı aktif olarak kullanan bir oyun bulunmuyor, ancak bu güncelleme, Unreal Engine 5’in uzun süredir eleştirilen performans sorunlarını çözmeye en yakın adım olabilir.

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