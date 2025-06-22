Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sable olacak. Sable, aksiyon yerine, çoğunlukla keşfe odaklanan bir macera oyunu. Oyunda, kendi yolunuzu seçebilir, istediğiniz göreve katılabilir ve zorlu platformları istediğiniz yolla aşabilirsiniz. Oyun hakkında yapılan özet açıklama tam olarak şöyle: "Eşsiz ve unutulmaz bir yolculuğa çık ve Sable’a, Gliding denen yetkinliğe adım atma yolculuğunda uzay gemisi kalıntıları ve antik yapılarla kaplı geniş çöllerden, büyüleyici manzaralardan geçerken kılavuzluk yap."
Sable, 26 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Operator'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: