Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sable olacak. Sable, aksiyon yerine, çoğunlukla keşfe odaklanan bir macera oyunu. Oyunda, kendi yolunuzu seçebilir, istediğiniz göreve katılabilir ve zorlu platformları istediğiniz yolla aşabilirsiniz. Oyun hakkında yapılan özet açıklama tam olarak şöyle: "Eşsiz ve unutulmaz bir yolculuğa çık ve Sable’a, Gliding denen yetkinliğe adım atma yolculuğunda uzay gemisi kalıntıları ve antik yapılarla kaplı geniş çöllerden, büyüleyici manzaralardan geçerken kılavuzluk yap."

Sable, 26 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Operator'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games bu hafta 300 TL değerinde oyun hediye ediyor! 2 gün önce eklendi

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

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