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Tam Boyutta Gör Riot Games, uzun süredir geliştirme sürecinde olan Minecraft benzeri Hytale oyununun arkasındaki stüdyo olan Hypixel Studios'ukapatmakararı aldı. 2020 yılında Riot’un bünyesine katılan stüdyonun önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyetlerini tamamen sonlandırması bekleniyor.

Hypixel’e veda

Kararı duyuran Hypixel CEO’su Aaron “Noxy” Donaghey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yıllarca süren çalışmaya rağmen “Hytale'i vaatlerini gerçekten yerine getirecek şekilde hayata geçiremeyeceğimiz netleşti. Bu acı bir karar. Hytale'e hala inanıyoruz. Ekibe inanıyoruz ve oyuna sevgisini katan tüm eski ve mevcut üyelere sonsuza kadar minnettarız” ifadelerini kullandı.

Hytale’ın temelleri 2015 yılında, popüler Minecraft sunucu ağı üyeleri tarafından kurulan bağımsız bir ekip olan Hypixel tarafından atıldı. Oyunun ilk fragmanı 2018’in sonlarında yayımlanmış, ardından 2020’de Riot’un stüdyoyu satın almasıyla projenin ivme kazanması beklenmişti. Ancak 2021’de planlanan beta sürüm bir türlü çıkmadı. Aynı yıl oyunun grafik motoru tamamen yenilendi ve bu değişiklik geliştirme sürecini ciddi şekilde geriye itti.

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Stüdyonun kapanışı, Hypixel Studios’tan bağımsız şekilde işletilen Hypixel Minecraft sunucusunu etkilemeyecek. Donaghey, Riot Games’e destekleri için teşekkür ederken, ekip üyelerine cömert tazminatlar ve yeni iş fırsatlarına yönlendirme gibi desteklerin sağlandığını da vurguladı.

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Riot Games, Hytale'ın geliştiricisi Hypixel Studios'u kapatıyor

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