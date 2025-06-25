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    Microsoft, Xbox’ta büyük bir işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Microsoft’un önümüzdeki hafta Xbox’ta büyük bir işten çıkarma turu başlatacağı bildiriliyor. Teknoloji devi çok kısa bir süre önce de büyük bir işten çıkarmayı duyurmuştu.

    Microsoft, Xbox’ta büyük bir işten çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, oyun bölümü Xbox da dahil olmak üzere birçok departmanda yeni ve büyük çaplı işten çıkarmalar planlıyor. Bloomberg’in haberine göre, bu kesintiler önümüzdeki hafta başlayacak ve özellikle satış birimleri ile Avrupa’daki bazı Xbox operasyonlarını kapsayacak.

    Bazı Avrupa ülkelerinde operasyonlar durabilir

    Kaynaklara göre şirket içindeki yöneticiler, Xbox ve diğer bölümlerdeki kesintiler hakkında bilgilendirildi. Microsoft’un mali takviminde yeni bir yıla girildiği bu dönemde, satış organizasyonlarında da ciddi küçülmeler yaşanması bekleniyor.

    Microsoft’un, Xbox birimini gelecek nesil konsol planları doğrultusunda yeniden yapılandırdığı ifade ediliyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Orta Avrupa’daki Xbox dağıtım ağı yeniden şekillendiriliyor ve bazı bölgelerde operasyonlar tamamen sona erebilir.

    İşten çıkarmaların ardı arkası kesilmiyor

    Bu yeni işten çıkarma dalgası Microsoft’un bu yıl içinde gerçekleştirdiği diğer işten çıkarmaların üzerine geliyor. Mayıs 2025’te yaklaşık 6.000 çalışan işten çıkarılmıştı. Ayrıca bu ayın başlarında 300’den fazla çalışan daha etkilendi. Ocak 2024’te Activision Blizzard ve Xbox ekiplerinden 1.900 kişi işten çıkarılmış, Mayıs 2024’te ise Hi-Fi Rush’ın geliştiricisi Tango Gameworks ile Redfall’un geliştiricisi Arkane Austin stüdyoları kapatılmıştı.

    Bunlara ek olarak, Eylül 2024’te 650 Xbox çalışanı daha işten çıkarılmış, Haziran 2024’te ise HoloLens ve Azure bulut ekiplerinden yaklaşık 1.000 kişi ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta Bloomberg, binlerce çalışanın daha işten çıkarılacağını bildirmişti. Buna son Xbox olayının dahil olup olmadığı belirsiz. Bu gelişmeler, oyun sektöründe son 18 aydır süregelen küresel küçülme trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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