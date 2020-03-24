WiFi 6 Hızı, Uygun Fiyata

TP-Link, WiFi 6 teknolojili en uygun fiyatlı yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan Archer AX10, daha çok cihazın WiFi’a bağlanmasını....