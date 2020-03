WiFi 6 Hızı, Uygun Fiyata

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.

24 Mart 2020 – Dünya kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®, WiFi 6 teknolojili ürün sayısını artırıyor. WiFi 6 teknolojisine sahip ve nispeten daha uygun fiyatlı olan yeni yönlendirici Archer AX10, Türkiye’de satışa sunuldu. WiFi 6’nın sunduğu yüksek hızın yanı sıra Archer AX10, daha iyi WiFi deneyimi için gerekli birçok teknolojiyi de barındırıyor.WiFi 6, hız ve toplam ağ kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor. En son WiFi teknolojisini kullanan TP-Link’in yeni yönlendiricisi, daha fazla cihazın ağa bağlandığı ve daha fazla yük binen WiFi ağları için ideal bir çözüm. Çok sayıda cihaz aynı anda WiFi’a bağlanıp yüksek performans isteyen uygulamaları çalıştırdığında bile ağda bir tıkanıklık, yavaşlama yaşanmıyor.Archer AX10, sunduğu 1.5 GBPs yüksek WiFi hızıyla kablolu bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Çift bant desteği sunan yönlendirici, ayrıca birden fazla cihazın aynı anda tek bandı kullanmasına izin veren OFDMA teknolojisine sahip. Bu da daha çok cihazın WiFi ağına sorunsuzca bağlanmasını sağlıyor. Aynı anda video ve sesli sohbet, daha iyi oyun ve anlık video yükleme keyfi sunuyor.Yüksek hızı destekleyen, güçlü donanımArcher AX10’da yüksek WiFi hızı ve çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını kaldırabilecek güçlü bir işlemci yer alıyor. 1.5 GHz’lik üç çekirdekli işlemci ile en zorlu görevleri bile yönlendirici başarıyla yerine getirebiliyor. Ayrıca hüzmeleme (beamforming) teknolojisi ve dört adet yüksek kazançlı anteni ile daha güçlü, güvenli bir WiFi sinyali üretiliyor ve WiFi ağının kapsama alanını artıyor. Evin her yerinde, ağa bağlanan her cihaz için sorunsuz ve istikrarlı bir bağlantı sunuluyor.Archer AX10, sadece kablosuz bağlantıda yüksek hız sunmuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri, 1 Gbps’ye kadar geniş bant hızından yararlanmayı sağlıyor. Hızlı, güvenli kablolu bağlantı ile PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar ağa bağlanabiliyor.WiFi 6’lı Archer AX10, TP-Link’in iOS ve Android destekli ücretsiz Tether uygulaması sayesinde son derece kolay kurulup yönetilebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa desteği sayesinde yönlendiriciyi sesli komutlar ile kontrol etmek de mümkün.Güçlü ebeveyn denetimleri, güvenli VPN bağlantı desteği gibi özelliklere de sahip olan Archer AX10, TP-Link’in diğer WiFi 6 teknolojili yönlendiricilerine göre uygun bir fiyata sahip. Cihazın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 103 USD.Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/wifi-router/archer-ax10/ ###TP-LinkHakkında:1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr; Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY; Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com Bültene ilişkin bilgi için:Güven Yeşilovalar0542-427 28 08