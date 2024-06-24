Microsoft, 11 yıllık “su altı veri merkezi” projesini sonlandırdı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, 2013 yılında başlattığı Project Natick su altı veri merkezi (UDC) projesini sessiz sedasız sonlandırdı. 11 yıldır devam eden proje, son birkaç yıldır sessizliğe gömülmüş olsa da bir şekilde işletilmeye devam ediliyordu. Ancak Microsoft’un bulut Operasyonları + İnovasyon (CO+I) bölümü başkanı Noelle Walsh, yaptığı açıklamada "Dünyanın hiçbir yerinde deniz altı veri merkezleri inşa etmiyoruz" diyerek projenin sonlandırıldığını doğruladı.

Su altı projesi rafa kalktı

Walsh, ekiplerin proje üzerinde çalıştığını ve denemelerin başarılı olduğunu söyledi; “Deniz seviyesinin altındaki operasyonlar, titreşim ve sunucu üzerindeki etkiler hakkında çok şey öğrendik. Bu öğrendiklerimizi diğer vakalara da uygulayacağız."

Tam Boyutta Gör Microsoft, Project Natick’e 11 yıl önce başlamış olsa da ilk veri merkezini 2018 yılında İskoçya kıyılarına kurmuştu. Firma bu testte 864 sunucuyu 25 ay boyunca batırdı. Microsoft aynı zamanda bir kıyaslama yapmak için karada 135 sunucu kurarak eş zamanlı bir test de başlattı. Günün sonunda karadaki 135 sunucudan sekizine kıyasla 864 sunucudan yalnızca altısı bozuldu. Bu 8’de 1 oranında daha az bozulmaya işaret ediyor.

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Microsoft bu başarının ana faktörü olarak sabit dış sıcaklıklara işaret etti. Bir başka neden de veri merkezinin, karadaki veri merkezindeki reaktif oksijen gazına kıyasla inert nitrojen gazı ile doldurulmuş olması. Project Natick için yolun sonuna gelinmiş olsa da Microsoft, su altı veri merkezlerinin kurulum noktasında da çok daha avantajlı olduğunu tespit etti; karadaki 2 yıllık kuruluma kıyasla 3 aylık kurulum süresi.

Microsoft bu projeden elde ettiği verileri gelecekteki veri merkezlerinde kullanacaktır. Bununla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazla. Özellikle de yapay zeka hizmetleri sunmaya yönelik mevcut eğilime ayak uydurmak için muhtemelen daha fazla veri merkezi inşa edilmesi gerekecek.

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Microsoft, 11 yıllık su altı veri merkezi projesini sonlandırdı