Microsoft, 11 yıllık “su altı veri merkezi” projesini sonlandırdı

Su altı projesi rafa kalktı
Walsh, ekiplerin proje üzerinde çalıştığını ve denemelerin başarılı olduğunu söyledi; “Deniz seviyesinin altındaki operasyonlar, titreşim ve sunucu üzerindeki etkiler hakkında çok şey öğrendik. Bu öğrendiklerimizi diğer vakalara da uygulayacağız."
Microsoft bu başarının ana faktörü olarak sabit dış sıcaklıklara işaret etti. Bir başka neden de veri merkezinin, karadaki veri merkezindeki reaktif oksijen gazına kıyasla inert nitrojen gazı ile doldurulmuş olması. Project Natick için yolun sonuna gelinmiş olsa da Microsoft, su altı veri merkezlerinin kurulum noktasında da çok daha avantajlı olduğunu tespit etti; karadaki 2 yıllık kuruluma kıyasla 3 aylık kurulum süresi.
Microsoft bu projeden elde ettiği verileri gelecekteki veri merkezlerinde kullanacaktır. Bununla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazla. Özellikle de yapay zeka hizmetleri sunmaya yönelik mevcut eğilime ayak uydurmak için muhtemelen daha fazla veri merkezi inşa edilmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.