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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 11 yıllık “su altı veri merkezi” projesini sonlandırdı

    Microsoft, Project Natick adındaki su altı veri merkezi projesini rafa kaldırdığını doğruladı. 2011 yılında başlatılan projenin hedeflere ulaştığı ve Microsoft’un çok şey öğrendiği belirtiliyor.
    Microsoft, 11 yıllık su altı veri merkezi projesini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2013 yılında başlattığı Project Natick su altı veri merkezi (UDC) projesini sessiz sedasız sonlandırdı. 11 yıldır devam eden proje, son birkaç yıldır sessizliğe gömülmüş olsa da bir şekilde işletilmeye devam ediliyordu. Ancak Microsoft’un bulut Operasyonları + İnovasyon (CO+I) bölümü başkanı Noelle Walsh, yaptığı açıklamada "Dünyanın hiçbir yerinde deniz altı veri merkezleri inşa etmiyoruz" diyerek projenin sonlandırıldığını doğruladı.

    Su altı projesi rafa kalktı

    Walsh, ekiplerin proje üzerinde çalıştığını ve denemelerin başarılı olduğunu söyledi; “Deniz seviyesinin altındaki operasyonlar, titreşim ve sunucu üzerindeki etkiler hakkında çok şey öğrendik. Bu öğrendiklerimizi diğer vakalara da uygulayacağız."

    Microsoft, 11 yıllık su altı veri merkezi projesini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Project Natick’e 11 yıl önce başlamış olsa da ilk veri merkezini 2018 yılında İskoçya kıyılarına kurmuştu. Firma bu testte 864 sunucuyu 25 ay boyunca batırdı. Microsoft aynı zamanda bir kıyaslama yapmak için karada 135 sunucu kurarak eş zamanlı bir test de başlattı. Günün sonunda karadaki 135 sunucudan sekizine kıyasla 864 sunucudan yalnızca altısı bozuldu. Bu 8’de 1 oranında daha az bozulmaya işaret ediyor.

    Microsoft bu başarının ana faktörü olarak sabit dış sıcaklıklara işaret etti. Bir başka neden de veri merkezinin, karadaki veri merkezindeki reaktif oksijen gazına kıyasla inert nitrojen gazı ile doldurulmuş olması. Project Natick için yolun sonuna gelinmiş olsa da Microsoft, su altı veri merkezlerinin kurulum noktasında da çok daha avantajlı olduğunu tespit etti; karadaki 2 yıllık kuruluma kıyasla 3 aylık kurulum süresi.

    Microsoft bu projeden elde ettiği verileri gelecekteki veri merkezlerinde kullanacaktır. Bununla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazla. Özellikle de yapay zeka hizmetleri sunmaya yönelik mevcut eğilime ayak uydurmak için muhtemelen daha fazla veri merkezi inşa edilmesi gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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