TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu

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TP-Link, oyuncular için geliştirdiği üst seviye Wi-Fi 7 router'ını duyurdu. Archer GE800 isimli router, yüksek bağlantı hızı, çok sayıda fiziksel bağlantı noktası ve gelişmiş özellikleriyle yüksek performans isteyen oyuncular için eksiksiz bir çözüm sunuyor.

TP-Link Archer GE800 özellikleri

Archer GE800, hareketli çok sayıda anten yerine iki adet bıçak şeklinde büyük anteniyle rakiplerinden ayrılıyor ve oldukça şık görünüyor. Elbette, çoğu oyuncu ürününde olduğu gibi RGB aydınlatma sistemini de barındırıyor.

Kablosuz yönlendirici, 2,4 GHz bandında 1.376 Mbps'ye, 5 GHz bandında 5.764 Mbps'ye ve 6 GHz bandında 11.528 Mbps'ye (toplam 19 Gbps) kadar hızları destekliyor. Ayrıca, Wi-Fi 7 ile gelen çoklu bağlantı işlemi (multi-link operation) özelliğiyle cihazlarınıza daha düşük gecikme süresi ve yüksek kararlılıkla bağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Archer GE800, fiziksel bağlantı noktaları konusunda da iddialı. Cihazda, 4 adet 2,5 Gbps ve 2 adet 10 Gbps LAN portu yer alıyor. Her iki 10 Gbps bağlantı noktası da WAN için kullanılabiliyor. Böylece evinde çoklu fiber hattı olan kullanıcılar için tek cihazdan internet erişimi sağlayabiliyor. 10 Gbps bağlantı noktalarından biri aynı zamanda yüksek hızlı SFP+ arayüzünü de destekliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı arayüzü tarafında TP-Link, yönlendiricinizi ve bağlı cihazlarınızı korumak için, IoT cihazları için gerçek zamanlı koruma, bir ev ağı tarayıcısı (virüs bulaşmış cihazları tanımlamak ve karantinaya almak için) ve kötü amaçlı site engelleyici dahil olmak üzere birçok özellik sunuyor. Ayrıca, oyun cihazlarınız için tek bir bant ayırma ve belirli oyunlar için ağ hızlandırma gibi özelliklere de sahip. Son olarak router'da yer alan USB 3.0 portu ile FTP, medya veya Samba sunucusu da kurabilirsiniz.

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Archer GE800'ün sağladığı performans ve özellikler göz önüne alındığında pahalı olması şaşırtıcı değil. 599 dolar fiyat etiketiyle Asus RT-BE96U ve ROG Rapture GT-BE98 Pro gibi rakiplerinden sırasıyla 100 dolar ve 200 dolar pahalı. Son teknolojiye ulaşmak isteyenler için TP-Link Archer GE800, ön siparişe özel 100 dolar indirimle 499 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

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TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu