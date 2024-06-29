TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu

Archer GE800, hareketli çok sayıda anten yerine iki adet bıçak şeklinde büyük anteniyle rakiplerinden ayrılıyor ve oldukça şık görünüyor. Elbette, çoğu oyuncu ürününde olduğu gibi RGB aydınlatma sistemini de barındırıyor.
Kablosuz yönlendirici, 2,4 GHz bandında 1.376 Mbps'ye, 5 GHz bandında 5.764 Mbps'ye ve 6 GHz bandında 11.528 Mbps'ye (toplam 19 Gbps) kadar hızları destekliyor. Ayrıca, Wi-Fi 7 ile gelen çoklu bağlantı işlemi (multi-link operation) özelliğiyle cihazlarınıza daha düşük gecikme süresi ve yüksek kararlılıkla bağlanabiliyor.
Archer GE800'ün sağladığı performans ve özellikler göz önüne alındığında pahalı olması şaşırtıcı değil. 599 dolar fiyat etiketiyle Asus RT-BE96U ve ROG Rapture GT-BE98 Pro gibi rakiplerinden sırasıyla 100 dolar ve 200 dolar pahalı. Son teknolojiye ulaşmak isteyenler için TP-Link Archer GE800, ön siparişe özel 100 dolar indirimle 499 dolar fiyattan satın alınabiliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.