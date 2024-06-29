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    TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu

    TP-Link, oyuncular için geliştirdiği üst seviye Wi-Fi 7 router'ını duyurdu. Archer GE800 isimli router, yüksek bağlantı hızı ve gelişmiş özellikleriyle oyuncular için eksiksiz bir çözüm sunuyor.
    TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu
    TP-Link, oyuncular için geliştirdiği üst seviye Wi-Fi 7 router'ını duyurdu. Archer GE800 isimli router, yüksek bağlantı hızı, çok sayıda fiziksel bağlantı noktası ve gelişmiş özellikleriyle yüksek performans isteyen oyuncular için eksiksiz bir çözüm sunuyor.

    Archer GE800, hareketli çok sayıda anten yerine iki adet bıçak şeklinde büyük anteniyle rakiplerinden ayrılıyor ve oldukça şık görünüyor. Elbette, çoğu oyuncu ürününde olduğu gibi RGB aydınlatma sistemini de barındırıyor.

    Kablosuz yönlendirici, 2,4 GHz bandında 1.376 Mbps'ye, 5 GHz bandında 5.764 Mbps'ye ve 6 GHz bandında 11.528 Mbps'ye (toplam 19 Gbps) kadar hızları destekliyor. Ayrıca, Wi-Fi 7 ile gelen çoklu bağlantı işlemi (multi-link operation) özelliğiyle cihazlarınıza daha düşük gecikme süresi ve yüksek kararlılıkla bağlanabiliyor. 

    TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Archer GE800, fiziksel bağlantı noktaları konusunda da iddialı. Cihazda, 4 adet 2,5 Gbps ve 2 adet 10 Gbps LAN portu yer alıyor. Her iki 10 Gbps bağlantı noktası da WAN için kullanılabiliyor. Böylece evinde çoklu fiber hattı olan kullanıcılar için tek cihazdan internet erişimi sağlayabiliyor. 10 Gbps bağlantı noktalarından biri aynı zamanda yüksek hızlı SFP+ arayüzünü de destekliyor.
    TP-Link, şık tasarımlı Wi-Fi 7 oyuncu router'ını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı arayüzü tarafında TP-Link, yönlendiricinizi ve bağlı cihazlarınızı korumak için, IoT cihazları için gerçek zamanlı koruma, bir ev ağı tarayıcısı (virüs bulaşmış cihazları tanımlamak ve karantinaya almak için) ve kötü amaçlı site engelleyici dahil olmak üzere birçok özellik sunuyor. Ayrıca, oyun cihazlarınız için tek bir bant ayırma ve belirli oyunlar için ağ hızlandırma gibi özelliklere de sahip. Son olarak router'da yer alan USB 3.0 portu ile FTP, medya veya Samba sunucusu da kurabilirsiniz.

    Archer GE800'ün sağladığı performans ve özellikler göz önüne alındığında pahalı olması şaşırtıcı değil. 599 dolar fiyat etiketiyle Asus RT-BE96U ve ROG Rapture GT-BE98 Pro gibi rakiplerinden sırasıyla 100 dolar ve 200 dolar pahalı. Son teknolojiye ulaşmak isteyenler için TP-Link Archer GE800, ön siparişe özel 100 dolar indirimle 499 dolar fiyattan satın alınabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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