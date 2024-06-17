Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Starlink Mini çanağının lansmanı yaklaşıyor. SpaceX geçen hafta Starlink Mini'nin wifi yönlendiricisi için ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC) onay aldı. Starlink, uygulamasını bazı ilginç yeni ayrıntılarla güncelledi ve Mini'nin ilk görselleri ortaya çıktı.

SpaceX, Starlink Mini için hazırlıklarını tamamlıyor

SpaceX tarafından sunulan önceki FCC belgelerine dayanarak Starlink Mini'nin boyutunun 11,4" x 9,8", yani bir dizüstü bilgisayar boyutunda olduğunu biliyoruz. Çanak boyutuna bakıldığında Starlink Mini'nin kamp, ​​karavan, kamyonet, yürüyüş vb. gibi taşınabilir kullanım durumlarını hedefleyeceği anlaşılıyor.

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Depolaması, taşınması ve konuşlandırılması kolay olacak şekilde tasarlandı. Starlink'in müşteri geri bildirimlerini dikkate alacağı ve bir taşınabilir güç kaynağı aksesuarı sunması da beklentiler arasında. Uygulama güncellemesi, yakın gelecekteki Starlink Mini için yeni bir mağaza sayfasının yanı sıra geliştirici modu sayfalarını da gösteriyor.

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Starlink Mini'ye ilk bakış: Lansman tarihi yaklaşıyor