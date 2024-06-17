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    Anlık Bildirim

    Starlink Mini'ye ilk bakış: Lansman tarihi yaklaşıyor

    Merakla beklenen Starlink Mini'nin lansman tarihi yaklaşıyor. SpaceX şirketi geçtiğimiz günlerde yeni Starlink Mini'nin wifi yönlendiricisi için FCC'den onay aldı.
    Starlink Mini'ye ilk bakış: Lansman tarihi yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Starlink Mini çanağının lansmanı yaklaşıyor. SpaceX geçen hafta Starlink Mini'nin wifi yönlendiricisi için ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC) onay aldı. Starlink, uygulamasını bazı ilginç yeni ayrıntılarla güncelledi ve Mini'nin ilk görselleri ortaya çıktı.

    SpaceX tarafından sunulan önceki FCC belgelerine dayanarak Starlink Mini'nin boyutunun 11,4" x 9,8", yani bir dizüstü bilgisayar boyutunda olduğunu biliyoruz. Çanak boyutuna bakıldığında Starlink Mini'nin kamp, ​​karavan, kamyonet, yürüyüş vb. gibi taşınabilir kullanım durumlarını hedefleyeceği anlaşılıyor.

    Depolaması, taşınması ve konuşlandırılması kolay olacak şekilde tasarlandı. Starlink'in müşteri geri bildirimlerini dikkate alacağı ve bir taşınabilir güç kaynağı aksesuarı sunması da beklentiler arasında. Uygulama güncellemesi, yakın gelecekteki Starlink Mini için yeni bir mağaza sayfasının yanı sıra geliştirici modu sayfalarını da gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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