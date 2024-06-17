Starlink Mini'ye ilk bakış: Lansman tarihi yaklaşıyor

SpaceX, Starlink Mini için hazırlıklarını tamamlıyor
SpaceX tarafından sunulan önceki FCC belgelerine dayanarak Starlink Mini'nin boyutunun 11,4" x 9,8", yani bir dizüstü bilgisayar boyutunda olduğunu biliyoruz. Çanak boyutuna bakıldığında Starlink Mini'nin kamp, karavan, kamyonet, yürüyüş vb. gibi taşınabilir kullanım durumlarını hedefleyeceği anlaşılıyor.
Depolaması, taşınması ve konuşlandırılması kolay olacak şekilde tasarlandı. Starlink'in müşteri geri bildirimlerini dikkate alacağı ve bir taşınabilir güç kaynağı aksesuarı sunması da beklentiler arasında. Uygulama güncellemesi, yakın gelecekteki Starlink Mini için yeni bir mağaza sayfasının yanı sıra geliştirici modu sayfalarını da gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.