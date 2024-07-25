Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir

Yerli 5G modemleri iPhone SE 4 ile kullanılmaya başlanabilir
Apple kendi işlemcilerini tasarlamakta çok iyi hale gelse bile bu uzmanlığı kendi 5G modemlerini üretmeye yöneltmekte zorlanıyor. Uzun zamandır iPhone'ların bir sonraki adımı atmaya ne zaman hazır olacağı merak ediliyordu ve yeni bir raporla bunun önümüzdeki yıl gerçekleşebileceği öne sürüldü.
Ünlü endüstri analisti Ming-Chi Kuo, bu eğilimin şu anda devam ettiğini ve Apple yapımı 5G modemlere sahip ilk iki iPhone modelinin 2025'te piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Apple'ın bu yeni 5G modemlere tamamen yönelmek yerine yalnızca 2025 serisinin bir kısmıyla başlayarak geçişi kolaylaştıracağı bildirildi.
Yılın ilerleyen zamanlarında Apple'ın iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'i tanıtması bekleniyor. Kuo'ya göre, bu üç iPhone modelide en azından bu nesil için Qualcomm modem kullanmaya devam edecek. Ancak şirketin geçmiş tasarımlarından belirgin bir şekilde farklı olabilecek bir iPhone 17 Slim modelinde tıpkı iPhone 4 SE gibi kendi dahili 5G modemini kullanmayı planladığı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.