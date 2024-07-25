Tam Boyutta Gör Mobil teknolojide Google, Samsung, Apple gibi önemli şirketler kendi çiplerini üretiyor. Aynı şirketler telefonlarını kendi özel işlemcileri etrafında inşa etmeyi isteseler de her şeyi kendi başına yapmak o kadar kolay görünmüyor.

Yerli 5G modemleri iPhone SE 4 ile kullanılmaya başlanabilir

Apple kendi işlemcilerini tasarlamakta çok iyi hale gelse bile bu uzmanlığı kendi 5G modemlerini üretmeye yöneltmekte zorlanıyor. Uzun zamandır iPhone'ların bir sonraki adımı atmaya ne zaman hazır olacağı merak ediliyordu ve yeni bir raporla bunun önümüzdeki yıl gerçekleşebileceği öne sürüldü.

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Ünlü endüstri analisti Ming-Chi Kuo, bu eğilimin şu anda devam ettiğini ve Apple yapımı 5G modemlere sahip ilk iki iPhone modelinin 2025'te piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Apple'ın bu yeni 5G modemlere tamamen yönelmek yerine yalnızca 2025 serisinin bir kısmıyla başlayarak geçişi kolaylaştıracağı bildirildi.

Yılın ilerleyen zamanlarında Apple'ın iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'i tanıtması bekleniyor. Kuo'ya göre, bu üç iPhone modelide en azından bu nesil için Qualcomm modem kullanmaya devam edecek. Ancak şirketin geçmiş tasarımlarından belirgin bir şekilde farklı olabilecek bir iPhone 17 Slim modelinde tıpkı iPhone 4 SE gibi kendi dahili 5G modemini kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

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Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir