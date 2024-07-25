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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir

    Apple, iPhone SE 4 ile Qualcomm 5G modemlerinden uzaklaşmaya hazır olabilir. iPhone 17 serisi için mümkün olmasa da yeni iPhone 17 Slim Apple'ın kendi 5G çözümünü deneyeceği ikinci telefon olabilir.
    Apple'ın yerli 5G'li ilk iPhone'u ilkbaharda piyasaya çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Mobil teknolojide Google, Samsung, Apple gibi önemli şirketler kendi çiplerini üretiyor. Aynı şirketler telefonlarını kendi özel işlemcileri etrafında inşa etmeyi isteseler de her şeyi kendi başına yapmak o kadar kolay görünmüyor.

    Yerli 5G modemleri iPhone SE 4 ile kullanılmaya başlanabilir

    Apple kendi işlemcilerini tasarlamakta çok iyi hale gelse bile bu uzmanlığı kendi 5G modemlerini üretmeye yöneltmekte zorlanıyor. Uzun zamandır iPhone'ların bir sonraki adımı atmaya ne zaman hazır olacağı merak ediliyordu ve yeni bir raporla bunun önümüzdeki yıl gerçekleşebileceği öne sürüldü.

    Ünlü endüstri analisti Ming-Chi Kuo, bu eğilimin şu anda devam ettiğini ve Apple yapımı 5G modemlere sahip ilk iki iPhone modelinin 2025'te piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Apple'ın bu yeni 5G modemlere tamamen yönelmek yerine yalnızca 2025 serisinin bir kısmıyla başlayarak geçişi kolaylaştıracağı bildirildi.

    Yılın ilerleyen zamanlarında Apple'ın iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'i tanıtması bekleniyor. Kuo'ya göre, bu üç iPhone modelide en azından bu nesil için Qualcomm modem kullanmaya devam edecek. Ancak şirketin geçmiş tasarımlarından belirgin bir şekilde farklı olabilecek bir iPhone 17 Slim modelinde tıpkı iPhone 4 SE gibi kendi dahili 5G modemini kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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