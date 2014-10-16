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Will.i.am akıllı saatini tanıttı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Will.i.am akıllı saatini tanıttı

Teknolojiye olan ilgisi ile de bilinen ünlü rap yıldızı Will.i.am, kendi kurduğu i.am+ şirketi altında akıllı saat segmentine adım attığı ilk ürünü Puls'u resmiyete kavuşturdu.

Akıllı saatten ziyade bir bilekliğe benzeyen Puls, modaya ilgi duyan tüketicileri hedefliyor. 2 inç civarında olduğu belirtilen dokunmatik ekranın çözünürlüğü de bilinmiyor. 3G bağlantısı sayesinde bağımsız olarak cihaz çağrı alabiliyor, SMS gönderebiliyor ve internete bağlanabiliyor. Yani bir akıllı telefona ihtiyaç duymuyor. Uygulama kurulması veya müzik oynatıcı kontrolü gibi işlemler ise akıllı telefon bağlantısı gerektiriyor. 

Snapdragon tabanlı bir yongaseti tarafından gerekli gücü sağlanan model 1GB RAM yanında 16GB depolama kapasitesine sahip. Bu bakımdan Samsung ve LG gibi rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. İşletim sistemi ise modifiye edilmiş bir Android sürümünü temel alıyor. 

Saatte AneedA adında bir dijital asistan da mevcut. Başarılı bir dikte özelliğinin olduğu belirtilen AneedA teknolojisinin arkasında ise Nuance yer alıyor. Gelişmiş tahmin yeteneği olan klavyesinin yanında numara çevirici, rehber, haritalar, eposta, galeri, SMS, müzik ve duyguları anlayabilen Vibe uygulamaları varsayılan olarak geliyor. 

Saatin kullanım süresi ise tatmin edici değil. 5 saat çalışma süresi sunan model 60 dakikalık şarj ile yüzde 100 batarya seviyesine ulaşıyor. ABD ve İngiltere'de satışa çıkacak olan ürünün fiyatı bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Will.i.am-announces-Puls---a-call-capable-smartwatch-with-3G-connectivity_id61808 Yorum Yaz
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Eufloria 4 yıl
Bazı insanların nasıl ünlü olduğunu anlamak çok zor. Türkiye'de de var böyle bakıyorsun bir icraatı yok adam ünlü olmuş paraya para dememiş.
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kule_genclik 4 yıl Eufloria
boyle adamlar "aydinlanmis" hocam
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techniquest35 4 yıl
5 saat pil nedir ya,nedemek ki kötüymüş ki çabuk şarj olup çabuk bitiyor
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kımyasal 4 yıl
Her şey güzel batarya leş,bu tüketicilerin en çok şikayet ettikleri nokta.
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fthkn 4 yıl
bu adam tam bir gerizekalı. Yaptığı müzik bile bir halta yaramıyor. Ama amerikan popülarizminin yarattığı bir parazit sadece.
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MK* 4 yıl
kliblerinde bol bol kullanır artık
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WiiSmash 4 yıl
para, güç insan ne yapacağını şaşırıyo
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Vengace 4 yıl
Go hard go home

Beş para etmez
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akmac 4 yıl
Tüm gün kullanmak istesen günün 1/6'sını şarja ayırmak zorundasın.

4x6=24 saat
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burakesan 4 yıl
O batarya performansı nedir öyle? Dalga geçmişler resmen...
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TechnoKolik199 4 yıl
Bari onun yanında taşınabilir şarj aleti yapın ya
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JessieJ 4 yıl
Model guzel olmus ama o pil nedir arkadas.
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