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Will.i.am ikinci akıllı saatini duyurdu

Sanatçı kişiliğiyle tanıdığımız Will.i.am, aslında teknolojiye de büyük destek veren bir girişimci. i.am+ adındaki girişimi ile faaliyet gösteren sanatçı, ikinci akıllı saatini piyasaya sundu.
3 yıl
2,5b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanat dünyasının en teknolojik üyelerinden birisi olarak kabul edilen Will.i.am, geçen yıl adım attığı akıllı saat pazarında ikinci ürününe geçiş yaptı. i.am+ girişimi altında satışa sunulan yeni akıllı saat, kağıt üzerinde devrimsel özelliklere sahip.

Sanatçının tarzını yansıtan Dial adındaki akıllı saat, kare bir tasarıma sahip ve özel bir arayüz kullanıyor. Saat için özel uygulamalar geliştirilirken, SIM kart desteği ile akıllı telefonlara bağlanmadan da kullanılabiliyor.

Kenar kısmındaki tuş ile menüler arasında geçiş yapılırken, dokunmatik ekran üzerinden kontrol sağlanıyor. Cihaz ile standart çağrı yapılabiliyor, sağlık ve fitness uygulamaları ile yaşam değerleri takip edilebiliyor. 7digital platformu ile yapılan anlaşma kapsamında, 20 milyonluk şarkı kataloğu içerisinden müzik dinlenebiliyor ve harcanan veri, kotadan yemiyor. Yine özel harita uygulaması ile adım adım navigasyon da mümkün.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara..."

Saatin en önemli özelliği ise AneedA adındaki dijital asistan. Asistan sesli komutları algılayarak internette arama yapıyor ve uygulamaları çalıştırıyor. Ayrıca kullanıcısının alışkanlıklarını öğrenme yeteneğine sahip. Kutu içerisinde özel bir kulaklık da geliyor.

Elbette bu kadar özellik şu an ki akıllı saatlerin hiç birisinde yok. Bağımsız olarak sürekli çevrimiçi müzik dinleyebilme veya kendi öğrenebilen AneedA dijital asistanı dikkat çekici. Akıllı saatin ne kadar batarya ömrü sunduğu ise açıklanmamış. Sürekli kullanımda kapasiteli bir bataryaya ihtiyaç duyacağı anlaşılıyor.

Dial için sadece İngiliz Three operatörü yetkili distribütör durumunda. 24 ay taahhüt kapsamında aylık 24-50 Pound arasında değişen ödemeler mevcut. 49 Pound da ön ödeme yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda toplamda 630-1250 Pound arasında bedel çıkmış oluyor. 

 

http://www.three.co.uk/iamplus/dial?featuretab=Plans&memory=32&colour=Black&size=Medium Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Ç.Ö.P

İlki çok tutunca 2.sini yapalım dmeişler.
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V4LKyR 3 yıl
Ç.Ö.P. Çok Özel Proje.
asdjqwoışqw
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koyunsavar 3 yıl
Türkü söylemekten arakladıklari para yetmiyor bide alakasiz olduklari şeylerden milleti uydurabilirmiyiz diye çare arıyorlar açgözlü soluk sesli tibur
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Xtrud 3 yıl
Apple Watch yanında şık kalır.
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Ç.Ö.P

İlki çok tutunca 2.sini yapalım dmeişler.
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Captain_Ivy 3 yıl
Batarya ömrü açıklansaymış iyiymiş
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