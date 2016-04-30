Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara...

Xiaomi’nin yılın sonlarına doğru kendi akıllı saatini piyasaya süreceğini duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçti ki, firma farklı bir akıllı saat konseptiyle çıkageldi. Donanım anlamında kapsamlı bir saat olan Mi Bunny, çocuklara hitap ediyor.

Son dönemde bu tarz çözümlere sık rastlıyoruz ve Mi Bunny akıllı saatinin ince düşünülmüş bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuklarınızı sürekli takip edebilmek ve olumsuz durumlarda size ulaşmasını sağlamak Mi Bunny ile mümkün oluyor.

Mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Mi Bunny, görünüşte hoş bir saat gibi duruyor. İç kısımda ise GPS/GLONASS yongası, WiFi ve Bluetooth yongaları yer alıyor. Ayrıca bir mikrofon ve hoparlör de konumlandırılmış.

Mi Bunny, çocuğunuzun konumunu, hareketliliğini ve uyku düzenini takip ederek size rapor verebiliyor. Eğer belirlediğiniz alan dışına çıkarsa, ebeveyn bildirim yoluyla uyarılıyor. Bu kullanım, telefona bağlı durumlar için geçerli.

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Eğer çocuğunuz uzaktaysa, microSIM yardımıyla sesli çağrı yapabiliyor. Önceden belirlenmiş 6 numaraya üzerinden arama yapılıyor veya arama kabul ediliyor. Bilinmeyen numaradan aramalar olursa, otomatik olarak reddedilebiliyor. Ayrıca SOS butonuna tıklandığında 7 saniyelik bir ses kaydı ve konum bilgileri ebeveyne iletiliyor.

Saatteki 300mAh kapasiteli batarya ile 6 gün bekleme süresi elde edilebiliyor. Su geçirmez olan saat, birden fazla telefona bağlanabiliyor. Çocuklar düşünülerek, en düşük radyasyon seviyesi ayarlanmış. Fiyatı ise 59$.