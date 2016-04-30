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Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara...

Çocuklarının sürekli takibi altında olmasını isteyen ebeveynler için, Xiaomi’nin Mi Bunny adındaki yeni akıllı saati ucuz ve fonksiyonel bir alternatif olabilir.
3 yıl
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16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara...

Xiaomi’nin yılın sonlarına doğru kendi akıllı saatini piyasaya süreceğini duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçti ki, firma farklı bir akıllı saat konseptiyle çıkageldi. Donanım anlamında kapsamlı bir saat olan Mi Bunny, çocuklara hitap ediyor.

Son dönemde bu tarz çözümlere sık rastlıyoruz ve Mi Bunny akıllı saatinin ince düşünülmüş bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuklarınızı sürekli takip edebilmek ve olumsuz durumlarda size ulaşmasını sağlamak Mi Bunny ile mümkün oluyor.

Mavi ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Mi Bunny, görünüşte hoş bir saat gibi duruyor. İç kısımda ise GPS/GLONASS yongası, WiFi ve Bluetooth yongaları yer alıyor. Ayrıca bir mikrofon ve hoparlör de konumlandırılmış.

Mi Bunny, çocuğunuzun konumunu, hareketliliğini ve uyku düzenini takip ederek size rapor verebiliyor. Eğer belirlediğiniz alan dışına çıkarsa, ebeveyn bildirim yoluyla uyarılıyor. Bu kullanım, telefona bağlı durumlar için geçerli.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor"

Eğer çocuğunuz uzaktaysa, microSIM yardımıyla sesli çağrı yapabiliyor. Önceden belirlenmiş 6 numaraya üzerinden arama yapılıyor veya arama kabul ediliyor. Bilinmeyen numaradan aramalar olursa, otomatik olarak reddedilebiliyor. Ayrıca SOS butonuna tıklandığında 7 saniyelik bir ses kaydı ve konum bilgileri ebeveyne iletiliyor.

Saatteki 300mAh kapasiteli batarya ile 6 gün bekleme süresi elde edilebiliyor. Su geçirmez olan saat, birden fazla telefona bağlanabiliyor. Çocuklar düşünülerek, en düşük radyasyon seviyesi ayarlanmış. Fiyatı ise 59$.

 

http://xiaomi-mi.com/smart-watches/xiaomi-mi-bunny-mitu-children-smart-gps-watch-pink/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cenkozgen 3 yıl
İmei konusu cozulebilirse bir tane alacam kesin.
Turkiye de muadilinolarak gisterilen urunler 400-600 tl civari. Sadece yunusmobil takip denen bir sey var ama kalitesi bence iyi degil basit ucuuz duruyor. Ama tabi fiyati da cazip bi taraftan.
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versamaxx 3 yıl
Saat iyi hoş da TR'ye getirtsek 140 TL de IMEI kaydı meselesi var. Neredeyse saatin parası kadar yapıyor.
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mrmrmrmr 3 yıl
Buna benzer ürünler ülkemizde mevcut.
Morpheus Teknoloji çocuk güvenlik saati: www.morpheus.com.tr
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shadowtr 3 yıl mrmrmrmr
Saatin benzeri 30 dolar çinde. Hadi olmaz da aynısı 50$ olsun diyelim. 150 lira. 150 de kayıt 300 lira...
Bu fırsatçı şark kurnazları 530 tl fiyat yazmışlar.


edit: 39 dolarmış. 120 lira.

tr.aliexpress.com/...
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emre1393 3 yıl
Umarım global pazarda da satarlar, yoksa sadece çince olacaktır
en.miui.com/...
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0MG90 3 yıl
SOS özelliği iyi olmuş. Çocuklar için çıkan tüm cihazlarda bu özellik olmalı bence.
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Captain_Ivy 3 yıl
Çok iyi değil mi ya? Şimdiki nesil teknoloji düşkünü zaten. Tak koluna geç
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HeavyClocker 3 yıl
Seyrim
Guzel fikir.. Birgün herkese çip takılacak zaten.. Buda onun ilk versiyonu.

Merhaba. Herkes akıllı telefon kullanırken sizce de chip takılması fazla gereksiz kalmıyor mu?
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Seyrim 3 yıl
Guzel fikir.. Birgün herkese çip takılacak zaten.. Buda onun ilk versiyonu.
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MPT-76 3 yıl
Saat bu resimdeki gibi değildir inşallah. Bana göre biraz çirkin duruyor.
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Fenomenon 3 yıl
Fiyatı çok iyi. Bu tür saatler 100$'dan aşağı bulunmaz.
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*siteci* 3 yıl
Çocuk olsaydım keşke dedim
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