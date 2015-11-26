Windows 10 Kasım güncellemesini içeren ISO dosyası yeniden yayınlandı

Microsoft daha önce Windows güncellemelerinin farklı isimlerle çıkmayacağını ve Windows 10 üzerine gelecek büyük güncellemeler ile işletim sisteminin güncel tutulacağını söylemişti. Henüz Windows 10'un çehresini değiştirecek bir güncelleme yayınlanmadı ancak her ay yapılan değişikliklerin yer aldığı Windows sürümü yenileniyor.

Dosyanın geri çekilmesine sebep olarak ise bazı kullanıcı ayarlarının varsayılan ayarlara dönmesi gösterildi. Çok az kişinin bu durumdan etkilendiğini belirten Microsoft kullanıcılardan özür dilerken geri çekilen sürümü yüklemiş olanların ; Reklam kimliği ayarları, SmartScreen Filtres, uygulamaların arka planda çalışması ve cihazların eşitlenmesi ayarlarının varsayılana döndüğünü bildirdi. Kullanıcılar bu ayarları tekrar istekleri doğrultusunda düzenleyerek problemi giderebilirler.





http://arstechnica.com/information-technology/2015/11/windows-10-november-update-was-pulled-for-forgetting-privacy-settings-its-now-back/

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Bu durum kullanıcıların ISO dosyasından kurulum yapması halinde direk olarak en güncel sürüme geçmelerine yardımcı oluyor. Geçen ay yaşanan ufak bir aksaklık ise Kasım ayı güncellemelerini içeren dosyanın geri çekilmesine sebep olmuştu. Yazılım devi kısa bir süre önce sürümdeki ufak hatayı gidererek güncellemeyi yeniden yayınladı.