Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 Kasım güncellemesini içeren ISO dosyası yeniden yayınlandı

Takip edenler hatırlayacaktır Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 10 Kasım ayı güncellemesini içeren ISO'yu yayınladıktan hemen sonra geri çekmişti. Ufak hata düzeltildi ve dosya yeniden yayında.
3 yıl
5b
1
16
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 Kasım güncellemesini içeren ISO dosyası yeniden yayınlandı
 
Microsoft daha önce Windows güncellemelerinin farklı isimlerle çıkmayacağını ve Windows 10 üzerine gelecek büyük güncellemeler ile işletim sisteminin güncel tutulacağını söylemişti. Henüz Windows 10'un çehresini değiştirecek bir güncelleme yayınlanmadı ancak her ay yapılan değişikliklerin yer aldığı Windows sürümü yenileniyor.

Bu durum kullanıcıların ISO dosyasından kurulum yapması halinde direk olarak en güncel sürüme geçmelerine yardımcı oluyor. Geçen ay yaşanan ufak bir aksaklık ise Kasım ayı güncellemelerini içeren dosyanın geri çekilmesine sebep olmuştu. Yazılım devi kısa bir süre önce sürümdeki ufak hatayı gidererek güncellemeyi yeniden yayınladı.

Dosyanın geri çekilmesine sebep olarak ise bazı kullanıcı ayarlarının varsayılan ayarlara dönmesi gösterildi. Çok az kişinin bu durumdan etkilendiğini belirten Microsoft kullanıcılardan özür dilerken geri çekilen sürümü yüklemiş olanların ; Reklam kimliği ayarları, SmartScreen Filtres, uygulamaların arka planda çalışması ve cihazların eşitlenmesi ayarlarının varsayılana döndüğünü bildirdi. Kullanıcılar bu ayarları tekrar istekleri doğrultusunda düzenleyerek problemi giderebilirler.


http://arstechnica.com/information-technology/2015/11/windows-10-november-update-was-pulled-for-forgetting-privacy-settings-its-now-back/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gece772 3 yıl en beğenilen
iso indirmek kolay bide AKK dolmasa iyi olurdu....
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MuhEzgi 2 yıl
Merhaba bu da benim upload. Windows 10 iso 32/64 bit yandiskten hızlıca indirebilirsiniz. link.tl/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klimatavsiye 3 yıl
O kadar reklama o kadar dayatmaya rağmen hala insanlar win 7-8.1 kullanıyorsa win10 balon gibi patlamış demektir. 8.1 bile bundan görsellik olarak hem daha iyi hemde stabilite olarak daha iyi...

Win10 arayüzünü kim tasarlamışsa işletim sistemini batırmış. hele 2 tane birbirinden farklı ayarlar menüsü olması facia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
nerden indiriyoz link ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoubleDragon 3 yıl
Bu ne biçim bir şey ben anlamadım.
Windows 10 kurulu bir bilgisayarda güncellemeler otomatik olarak çalışıyor. Güncellemeler kuruluyor.
Daha sonra Microsoft bu güncellemeleri içeren yeni bir iso mu çıkarıyor?
Yeni iso'yu nerden indiriyoruz?
Her yeni iso yayınlanınca kuracak mıyız yoksa yeni yayınlanan iso'lar sadece yeni işletim sistemi kurulumda mı tercih edilmelidir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talatcaner 3 yıl
patren
ben iso yu indirdim ama bende key soruyor key makinanın içinde gömülü win8 den geçtim ben şimdi isodan nasıl format atcam şuan win 10 pc

Not: Eğer Windows 8.1 ya da Windows 7 kullanıcısı iseniz, kullandığınız işletim sistemi orjinal lisansa sahipse ve siz Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmak istiyorsanız, öncelikle yapmanız gereken şey "Yükseltme Kurulumu". Bu kurulum sırasında size orjinal Windows 10 lisansı tanımlanacak. Eğer yükseltme yapmadan, doğrudan ISO dosyası ile kurulum yaparsanız bu lisansı alamazsınız! Bu yüzden önce yükseltin ve lisansınızı alın, sonra temiz kurulum yapın. windows10.gen.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Wayne 3 yıl talatcaner
talatcaner

patren

ben iso yu indirdim ama bende key soruyor key makinanın içinde gömülü win8 den geçtim ben şimdi isodan nasıl format atcam şuan win 10 pc


Not: Eğer Windows 8.1 ya da Windows 7 kullanıcısı iseniz, kullandığınız işletim sistemi orjinal lisansa sahipse ve siz Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmak istiyorsanız, öncelikle yapmanız gereken şey "Yükseltme Kurulumu". Bu kurulum sırasında size orjinal Windows 10 lisansı tanımlanacak. Eğer yükseltme yapmadan, doğrudan ISO dosyası ile kurulum yaparsanız bu lisansı alamazsınız! Bu yüzden önce yükseltin ve lisansınızı alın, sonra temiz kurulum yapın.
windows10.gen.tr/...

Win 10 a zaten geçmiş..Sorunsuzca temiz kurulum tekrar yapabilir.Şu lisans muhabbetine gelirsek.Win 8 den yükseltme yapmanıza gerek yok.Atıyorum win 8 deyken win 10 dosyasını indirin.O iso dosyasının içine girin ve sources klasörü içindeki gatherosstate.exe dosyasını masaüstüne kopyalayın.Sonra çift tıklayın.Çift tıklandıktan sonra GenuineTicket.xml dosyasını oluştuyor..Bu dosyayı saklayın.Usb ye atın yada diğer sürücülere kopyalayın.Win 10 u temiz kurduktan sonra bu dosyayı C\ProgramData \ Microsoft \ Windows \ ClipSVC \ GenuineTicket klasörüne kopyalayın..Sonra internete bağlanın.Windows otomatik olarak aktif oluyor ve lisansı alıyorsunuz..Bu yöntem legaldir.Tek olay sizi yükseltme derdinden kurtarır..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
patren
ben iso yu indirdim ama bende key soruyor key makinanın içinde gömülü win8 den geçtim ben şimdi isodan nasıl format atcam şuan win 10 pc

ürün anahtarım yok diyerek geç kurulumu tamamla internet bağlantısı yaptıktan sonra kendisi aktive oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nataraj marble 3 yıl
İsoları nereden indiriyoruz acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 3 yıl
Bu güncelleme belası her bir kaç ayda böyle bu seviyeye gelirse vay bizim halimize.
Güncelleme değil başlı başına yeni işletim sistemi kuruyoruz.
Normal win 10 ile uyumlu olan bazı programlar bu güncelleme ile uyumsuz hale geldi mesela böyle rezillik olamaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
ben iso yu indirdim ama bende key soruyor key makinanın içinde gömülü win8 den geçtim ben şimdi isodan nasıl format atcam şuan win 10 pc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 3 yıl en beğenilen
iso indirmek kolay bide AKK dolmasa iyi olurdu....
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5010 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10 iso, windows 10 kasım ayı güncellemesi ve
3 etiket daha İşletim Sistemleri Yazılım Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği 3 yıl Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler 3 yıl Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu 3 yıl Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin" 3 yıl Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim