Windows 10 Kasım güncellemesini içeren ISO dosyası yeniden yayınlandı

Microsoft daha önce Windows güncellemelerinin farklı isimlerle çıkmayacağını ve Windows 10 üzerine gelecek büyük güncellemeler ile işletim sisteminin güncel tutulacağını söylemişti. Henüz Windows 10'un çehresini değiştirecek bir güncelleme yayınlanmadı ancak her ay yapılan değişikliklerin yer aldığı Windows sürümü yenileniyor.
Bu durum kullanıcıların ISO dosyasından kurulum yapması halinde direk olarak en güncel sürüme geçmelerine yardımcı oluyor. Geçen ay yaşanan ufak bir aksaklık ise Kasım ayı güncellemelerini içeren dosyanın geri çekilmesine sebep olmuştu. Yazılım devi kısa bir süre önce sürümdeki ufak hatayı gidererek güncellemeyi yeniden yayınladı.
Dosyanın geri çekilmesine sebep olarak ise bazı kullanıcı ayarlarının varsayılan ayarlara dönmesi gösterildi. Çok az kişinin bu durumdan etkilendiğini belirten Microsoft kullanıcılardan özür dilerken geri çekilen sürümü yüklemiş olanların ; Reklam kimliği ayarları, SmartScreen Filtres, uygulamaların arka planda çalışması ve cihazların eşitlenmesi ayarlarının varsayılana döndüğünü bildirdi. Kullanıcılar bu ayarları tekrar istekleri doğrultusunda düzenleyerek problemi giderebilirler.
http://arstechnica.com/information-technology/2015/11/windows-10-november-update-was-pulled-for-forgetting-privacy-settings-its-now-back/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Win10 arayüzünü kim tasarlamışsa işletim sistemini batırmış. hele 2 tane birbirinden farklı ayarlar menüsü olması facia.
Windows 10 kurulu bir bilgisayarda güncellemeler otomatik olarak çalışıyor. Güncellemeler kuruluyor.
Daha sonra Microsoft bu güncellemeleri içeren yeni bir iso mu çıkarıyor?
Yeni iso'yu nerden indiriyoruz?
Her yeni iso yayınlanınca kuracak mıyız yoksa yeni yayınlanan iso'lar sadece yeni işletim sistemi kurulumda mı tercih edilmelidir?
Not: Eğer Windows 8.1 ya da Windows 7 kullanıcısı iseniz, kullandığınız işletim sistemi orjinal lisansa sahipse ve siz Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmak istiyorsanız, öncelikle yapmanız gereken şey "Yükseltme Kurulumu". Bu kurulum sırasında size orjinal Windows 10 lisansı tanımlanacak. Eğer yükseltme yapmadan, doğrudan ISO dosyası ile kurulum yaparsanız bu lisansı alamazsınız! Bu yüzden önce yükseltin ve lisansınızı alın, sonra temiz kurulum yapın. windows10.gen.tr/...
Win 10 a zaten geçmiş..Sorunsuzca temiz kurulum tekrar yapabilir.Şu lisans muhabbetine gelirsek.Win 8 den yükseltme yapmanıza gerek yok.Atıyorum win 8 deyken win 10 dosyasını indirin.O iso dosyasının içine girin ve sources klasörü içindeki gatherosstate.exe dosyasını masaüstüne kopyalayın.Sonra çift tıklayın.Çift tıklandıktan sonra GenuineTicket.xml dosyasını oluştuyor..Bu dosyayı saklayın.Usb ye atın yada diğer sürücülere kopyalayın.Win 10 u temiz kurduktan sonra bu dosyayı C\ProgramData \ Microsoft \ Windows \ ClipSVC \ GenuineTicket klasörüne kopyalayın..Sonra internete bağlanın.Windows otomatik olarak aktif oluyor ve lisansı alıyorsunuz..Bu yöntem legaldir.Tek olay sizi yükseltme derdinden kurtarır..
ürün anahtarım yok diyerek geç kurulumu tamamla internet bağlantısı yaptıktan sonra kendisi aktive oluyor.
Güncelleme değil başlı başına yeni işletim sistemi kuruyoruz.
Normal win 10 ile uyumlu olan bazı programlar bu güncelleme ile uyumsuz hale geldi mesela böyle rezillik olamaz.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5010 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
windows 10 iso, windows 10 kasım ayı güncellemesi ve