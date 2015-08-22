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Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu

4 yıl
47,7b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Donanımhaber’den herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Windows 10’un tanıtılması ile beraber birçok kişi bu işletim sistemini bilgisayarlarına kurdu. Bizlerde temiz kurulumu nasıl yapabileceğinizi size çektiğimiz videoda göstermeye çalıştık. Bu videomuzda ise Windows 10 içerisinde yer alan kısayolları kullanmayı ve kendi istediğiniz kısayolları oluşturmayı göstereceğiz. Ayrıca yine üçüncü parti uygulamalar ile birlikte kendi istediğiniz kısayolları da kullanabileceksiniz.
Windows 10 ile beraber artık pencerelerin ekran üzerinde kapladığı alanlara kolaylıkla müdahale yapabilecek ve bunları sıralayabileceksiniz. 
Windows + Sol Ok tuşu: Görüntülediğiniz pencere ekranın sol tarafına çekilecek.
Windows + Sağ Ok Tuşu: Pencereyi sağ tarafa doğru çekecek.
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
Windows + Yukarı Ok Tuşu: Bulunduğunuz pencereyi ekranın üst tarafına doğru küçültür. Aynı zamanda iki kere bastığınız zaman ise tam ekran yapar.
Windows + Aşağı Tuşu: Pencereyi aşağı doğru küçültür. İki kere basıldığında ise simge durumuna iner.
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
Windows + Tab: Aktif olan pencereleri ekranın ortasında kutucuklar içerisinde listeler ve bunların arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu tuş birleşimi ile ayrıca isterseniz diğer sanal sayfalara da geçiş yapabilirsiniz. Mouse’unuzu kullanarak diğer sanal sayfalara geçiş yapabilirsiniz. 
 Alt + Tab: Açık olan pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Alt tuşu basılı iken Tab ile açık olan uygulama veya sayfalar arasında geçiş sağlayabilirsiniz. 
Windows + Ctrl + D: Yeni bir sanal masaüstü sayfası oluşturmanızı sağlar.
Windows + Ctrl +F4: Bulunduğunuz sanal sayfayı kapatmanıza yarar. 
Windows + Ctrl + Sol – Sağ Ok Tuşları: Oluşturmuş olduğunuz sanal sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlar. 
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
Windows + Q: Windows 10 ile beraber gelen arama ekranına kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar.  Bu arama ekranını Taskbar üzerinden kaldırıp sadece kısayol ile kullanmak da isterseniz, üzerine gelip sağ tıklayıp Ara’ya basıp, gizleye tıklamanız yeterli.
Windows + A: Windows 10 ile beraber gelen Hızlı İşlem Merkezi’ni aktif hale getirir
Windows + E: Windows Explorer’ı yani Dosya Gezginini açar.
Windows + R: Çalıştır komutunu aktif hale getirir. 
Windows + T: Taskbar üzerinde açık olan uygulamalara önizlenim yapmanızı sağlar.
Windows + (+/-) : Bulunduğunuz pencere üzerinde büyüteci aktif hale getirir.
Windows + I: Windows 10 içerisindeki ayarlar bölümünü açar.
Windows + P: Çift monitör kullanma ayarlarını belirler.
Windows + D: Masaüstüne hızlı bir geçiş yapmanızı sağlar.
Windows + H: Ekran görüntünüzü diğer uygulamalar ile paylaşmanızı sağlar.
Windows + K: Diğer kablosuz cihazlara bağlanmanızı sağlar. Bu şekilde kablosuz olarak örneğin televizyonunuza görüntü aktarabilirsiniz. 
Windows + L: Windows’unuzu Ekran koruyucu moduna alıp şifre koruması ile giriş yapmanızı sağlar.
Windows + X: Denetim Masası gibi birçok ayara kısa yoldan ulaşmanızı sağlayan menüyü açar.
Windows + M: Tüm açık olan pencereleri küçültür. Windows + Shift + M tuşuna bastığınız an ise pencereler eski boyutuna geri döner.
Shift + Delete: Silmek istediğiniz dosyaları çöp kutusuna göndermeden direk olarak silmenizi sağlar.

Evet, önemli tuş kombinasyonları bunlar. Bu kısayollar ile Windows ortamında çalışmak artık sizler için daha rahat olacak. Bunlar haricinde kendi kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz? Örneğin Whatsapp’ı kısayol kullanarak hemen bilgisayarınızda kullanmaya başlamak mümkün?
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
İlk olarak masaüstünde sağ tıklayalım. Yeni seçeneğinden kısayol oluştura basalım. Aşağıdaki kutucuğa tam olarak http://web.whatsapp.com yazıp ilerleyelim. Kısayolumuza Whatsapp adını verelim. Şimdi Google’a gelip görsel aramalarından Whatsapp ico yazalım. Çıkan ikonu bilgisayarımıza kaydedelim. Whatsapp kısayolunun üzerine gelip sağ tıklayalım ve özellikleri seçelim. Buradan Simge Değiştire basalım. Arama bölümünden kaydettiğimiz Whatsapp ikonunu bulup seçelim. Evet, artık kısayolumuz whatsapp uygulaması gibi bir ikona sahip olacak. İkonları değiştirmek için uzantılarının “ico” olmasına mutlaka dikkat edin. İconarchive.com adresinden ikon arama yapabilirsiniz. 
Şimdi bir kısayol atayalım. Sağ tıklayıp özelliklere gelelim. Web Belgesi altında Kısayol tuşuna istediğimiz bir kısayolu atayalım.  Örneğin Ctrl + Alt + W şeklinde bir atama yapalım. Uygula seçeneğine bastığımız zaman artık Windows ortamında bu kısayol her zaman whatsapp web sayfasını açar. Kısayol oluştur seçeneğinden arzu ederseniz cihazınızda yüklü olan uygulamalara da kısayol atayabilir ve bunlara hotkey yani tuş kombinasyonları verebilirsiniz. 
Peki, birazda kodlama ile uygulama kısayolları oluşturmaya ne dersiniz? AutoHotKey bu konuda bize yardımcı olacak. Bu program açık kaynak kodlu ve ilgili scriptlerin yazılması ile belirli görevleri yerine getiren bir uygulama. Genel olarak ileri seviyede kullanıcılar için ancak biz burada sadece iki kodu devreye alacağız. 
Şimdi öncelikle Masaüstüne gelip sağ tıklayın. Çıkan ekrandan Yeni seçeneğine basın. Daha sonra AutoHotKey Scripti seçin. Notepad açılacak ve ilk scriptimizi girmemize yardım edecek. Şimdi örneğin bir uygulama açmak istiyoruz. 
İlk Komutumuzu yazalım : 
^j::
Run "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" 
Return
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
Satırdaki “^” düzeltme işareti. Ctrl Tuşu anlamına denk geliyor. “J” ise klavye üzerindeki J harfi. “::” işaretleri ise kısayol komutunun bittiği yeri gösteriyor. Bundan sonra ise üst satırda belirlediğimiz Ctrl + J ile çalıştırılmak istenen uygulama kısmı geliyor. Run yani çalıştır komutu ile başlayan bu kısıma direk olarak Chrome uygulamasının kısayolunu yazıyoruz. Not olarak uygulamaların kısayollarını ekranda gördüğünüz gibi kolaylıkla bulabilirsiniz.  Return ise komutun bittiği yeri gösterir. Şimdi komutu kaydedelim.  Bundan sonra masaüstüne attığımız scripti çalıştıralım. Artık script hazır. Ctrl + J kombinasyonuna bastığımız zaman Google Chrome’un açıldığını görebiliriz.
Peki Google Chrome’un Donanımhaber sitesi ile beraber açılmasını istediğimiz zaman ? O zaman yukarıdaki koda ek olarak ;

Satırını girmemiz lazım. Yani kod komple olarak :
^j::
    Run "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app="https://www.donanimhaber.com/"
    Return
Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu
 
Şeklinde olmalı. https:// kısmından sonra yazacağınız herhangi bir adresi Chrome açacaktır. Bu kodu kaydedip programa tıkladıktan sonra, CTRL + J kombinasyonu Chrome üzerinde Donanımhaber sayfasını açar. 
Burada başta yer alan “^” işareti Ctrl anlamına geliyor diyorduk. Eğer “#” işaretini kullanırsanız buda Windows tuşu anlamına gelir.
Örneğin bu kod: 
#m::Run D:\Projeler
Return

Şeklinde yazılırsa, D sürücüsü üzerindeki Projeler klasörü, Windows + M tuşuna basarak kolay bir şekilde açılır. Başka bir klasör eklemek isterseniz yine klasörün adres çubuğundaki yolunu Run komutundan sonra kopyalamanız yeterli. 
Alt tuşu için “!” işaretini kullanabilirsiniz. Birkaç fonksiyonu aynı anda kullanmak isterseniz, Örneğin Ctrl(^) + Windows(#) + K şeklinde bir kombinasyonun favori klasörünüzü açmasını istiyorsanız,
Kodumuz :
^#k::
Run D:\Projeler
Return
Mükemmel işlevleri olan AutoHotKey programı üzerine ayrı bir video çekeceğiz. 
  


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1WAUXHALL 4 yıl en beğenilen
senin makalelerini çok seviyorum berkan abi çok faydalı sağol
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IRoN 4 yıl
Faydalı bilgiler. Ellerine sağlık kardeşim.
Saygılarımla...
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1 Avatar
Sonic2010 4 yıl
çoğu kullanıcı ctrl+c, ctrl+v bilmez.
Bu bilgiler aslında pratik bilgiler dir.
Bir çok windows sürümünde kısa yollar olmasına rağmen, windows 10 için yeni bir özellik gibi gösterilmeye çalışılmış!!!
Faydalı Paylaşım olmuş bence...
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sonicar 4 yıl
hele bir 10 gelseydi de kullansaydık. rezerve yaptım 1 aydır bekliyom, ne arayan var ne soran.
10 u flash belleğe indirmek için bir link bilen var mı?
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Tal. 4 yıl
Eline sağlık
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infom@n 4 yıl
Berkan Sezer olmasa artık DH'ın tadı olmayacak.
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Jet lag 4 yıl
berkans
tmk20 3-4 yeninilik dışında geri kalanı kombinasyonlar zaten ezelden beri var olan seyler. video o kadar uzatmaya gerek yoktu sanki.
Merhaba Video kısayolların yanında aynı zamanda AutoHotkey adlı bır programı ıcerıyor. Oldukca gelısmıs olan bu program ıle beraber ıstedıgınız kısayolları kullanabılıyorsunuzi kısacası bıraz programlamaya gırıyorsunuz. Artı olarak bu kısayolları bılmeyenler olabılecegını de farz ederek bu vıdeoyu hazırladım.

Sıradan kullanıcılara hitaben faydalı bir içerik olmuş teşekkürler.
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Agent00 4 yıl
elinize sağlık
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Dovahkiin 4 yıl
Faydalı bilgiler için teşekkürler.
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tmk20 4 yıl
3-4 yeninilik dışında geri kalanı kombinasyonlar zaten ezelden beri var olan seyler. video o kadar uzatmaya gerek yoktu sanki.
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berkans 4 yıl tmk20
tmk20

3-4 yeninilik dışında geri kalanı kombinasyonlar zaten ezelden beri var olan seyler. video o kadar uzatmaya gerek yoktu sanki.

Merhaba

Video kısayolların yanında aynı zamanda AutoHotkey adlı bır programı ıcerıyor. Oldukca gelısmıs olan bu program ıle beraber ıstedıgınız kısayolları kullanabılıyorsunuzi kısacası bıraz programlamaya gırıyorsunuz. Artı olarak bu kısayolları bılmeyenler olabılecegını de farz ederek bu vıdeoyu hazırladım.
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qrolica 4 yıl
sanal masaüstü oluşturmayı yeni öğrendim. Teşekkürler
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RoNNiE- 4 yıl
Güzel inceleme
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Chandler. 4 yıl
elinize sağlık
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tadalar 4 yıl
güzel inceleme olmuş
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