Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu

Donanımhaber’den herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Windows 10’un tanıtılması ile beraber birçok kişi bu işletim sistemini bilgisayarlarına kurdu. Bizlerde temiz kurulumu nasıl yapabileceğinizi size çektiğimiz videoda göstermeye çalıştık. Bu videomuzda ise Windows 10 içerisinde yer alan kısayolları kullanmayı ve kendi istediğiniz kısayolları oluşturmayı göstereceğiz. Ayrıca yine üçüncü parti uygulamalar ile birlikte kendi istediğiniz kısayolları da kullanabileceksiniz.

Windows 10 ile beraber artık pencerelerin ekran üzerinde kapladığı alanlara kolaylıkla müdahale yapabilecek ve bunları sıralayabileceksiniz.

Windows + Sol Ok tuşu: Görüntülediğiniz pencere ekranın sol tarafına çekilecek.

Windows + Sağ Ok Tuşu: Pencereyi sağ tarafa doğru çekecek.

Windows + Yukarı Ok Tuşu: Bulunduğunuz pencereyi ekranın üst tarafına doğru küçültür. Aynı zamanda iki kere bastığınız zaman ise tam ekran yapar.

Windows + Aşağı Tuşu: Pencereyi aşağı doğru küçültür. İki kere basıldığında ise simge durumuna iner.

Windows + Tab: Aktif olan pencereleri ekranın ortasında kutucuklar içerisinde listeler ve bunların arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu tuş birleşimi ile ayrıca isterseniz diğer sanal sayfalara da geçiş yapabilirsiniz. Mouse’unuzu kullanarak diğer sanal sayfalara geçiş yapabilirsiniz.

Alt + Tab: Açık olan pencereler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Alt tuşu basılı iken Tab ile açık olan uygulama veya sayfalar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

Windows + Ctrl + D: Yeni bir sanal masaüstü sayfası oluşturmanızı sağlar.

Windows + Ctrl +F4: Bulunduğunuz sanal sayfayı kapatmanıza yarar.

Windows + Ctrl + Sol – Sağ Ok Tuşları: Oluşturmuş olduğunuz sanal sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Windows + Q: Windows 10 ile beraber gelen arama ekranına kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Bu arama ekranını Taskbar üzerinden kaldırıp sadece kısayol ile kullanmak da isterseniz, üzerine gelip sağ tıklayıp Ara’ya basıp, gizleye tıklamanız yeterli.

Windows + A: Windows 10 ile beraber gelen Hızlı İşlem Merkezi’ni aktif hale getirir

Windows + E: Windows Explorer’ı yani Dosya Gezginini açar.

Windows + R: Çalıştır komutunu aktif hale getirir.

Windows + T: Taskbar üzerinde açık olan uygulamalara önizlenim yapmanızı sağlar.

Windows + (+/-) : Bulunduğunuz pencere üzerinde büyüteci aktif hale getirir.

Windows + I: Windows 10 içerisindeki ayarlar bölümünü açar.

Windows + P: Çift monitör kullanma ayarlarını belirler.

Windows + D: Masaüstüne hızlı bir geçiş yapmanızı sağlar.

Windows + H: Ekran görüntünüzü diğer uygulamalar ile paylaşmanızı sağlar.

Windows + K: Diğer kablosuz cihazlara bağlanmanızı sağlar. Bu şekilde kablosuz olarak örneğin televizyonunuza görüntü aktarabilirsiniz.

Windows + L: Windows’unuzu Ekran koruyucu moduna alıp şifre koruması ile giriş yapmanızı sağlar.

Windows + X: Denetim Masası gibi birçok ayara kısa yoldan ulaşmanızı sağlayan menüyü açar.

Windows + M: Tüm açık olan pencereleri küçültür. Windows + Shift + M tuşuna bastığınız an ise pencereler eski boyutuna geri döner.

Shift + Delete: Silmek istediğiniz dosyaları çöp kutusuna göndermeden direk olarak silmenizi sağlar.





Evet, önemli tuş kombinasyonları bunlar. Bu kısayollar ile Windows ortamında çalışmak artık sizler için daha rahat olacak. Bunlar haricinde kendi kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz? Örneğin Whatsapp’ı kısayol kullanarak hemen bilgisayarınızda kullanmaya başlamak mümkün?

İlk olarak masaüstünde sağ tıklayalım. Yeni seçeneğinden kısayol oluştura basalım. Aşağıdaki kutucuğa tam olarak http://web.whatsapp.com yazıp ilerleyelim. Kısayolumuza Whatsapp adını verelim. Şimdi Google’a gelip görsel aramalarından Whatsapp ico yazalım. Çıkan ikonu bilgisayarımıza kaydedelim. Whatsapp kısayolunun üzerine gelip sağ tıklayalım ve özellikleri seçelim. Buradan Simge Değiştire basalım. Arama bölümünden kaydettiğimiz Whatsapp ikonunu bulup seçelim. Evet, artık kısayolumuz whatsapp uygulaması gibi bir ikona sahip olacak. İkonları değiştirmek için uzantılarının “ico” olmasına mutlaka dikkat edin. İconarchive.com adresinden ikon arama yapabilirsiniz.

Şimdi bir kısayol atayalım. Sağ tıklayıp özelliklere gelelim. Web Belgesi altında Kısayol tuşuna istediğimiz bir kısayolu atayalım. Örneğin Ctrl + Alt + W şeklinde bir atama yapalım. Uygula seçeneğine bastığımız zaman artık Windows ortamında bu kısayol her zaman whatsapp web sayfasını açar. Kısayol oluştur seçeneğinden arzu ederseniz cihazınızda yüklü olan uygulamalara da kısayol atayabilir ve bunlara hotkey yani tuş kombinasyonları verebilirsiniz.

Peki, birazda kodlama ile uygulama kısayolları oluşturmaya ne dersiniz? AutoHotKey bu konuda bize yardımcı olacak. Bu program açık kaynak kodlu ve ilgili scriptlerin yazılması ile belirli görevleri yerine getiren bir uygulama. Genel olarak ileri seviyede kullanıcılar için ancak biz burada sadece iki kodu devreye alacağız.

Şimdi öncelikle Masaüstüne gelip sağ tıklayın. Çıkan ekrandan Yeni seçeneğine basın. Daha sonra AutoHotKey Scripti seçin. Notepad açılacak ve ilk scriptimizi girmemize yardım edecek. Şimdi örneğin bir uygulama açmak istiyoruz.

İlk Komutumuzu yazalım :

^j::

Run "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

Return

Satırdaki “^” düzeltme işareti. Ctrl Tuşu anlamına denk geliyor. “J” ise klavye üzerindeki J harfi. “::” işaretleri ise kısayol komutunun bittiği yeri gösteriyor. Bundan sonra ise üst satırda belirlediğimiz Ctrl + J ile çalıştırılmak istenen uygulama kısmı geliyor. Run yani çalıştır komutu ile başlayan bu kısıma direk olarak Chrome uygulamasının kısayolunu yazıyoruz. Not olarak uygulamaların kısayollarını ekranda gördüğünüz gibi kolaylıkla bulabilirsiniz. Return ise komutun bittiği yeri gösterir. Şimdi komutu kaydedelim. Bundan sonra masaüstüne attığımız scripti çalıştıralım. Artık script hazır. Ctrl + J kombinasyonuna bastığımız zaman Google Chrome’un açıldığını görebiliriz.

Peki Google Chrome’un Donanımhaber sitesi ile beraber açılmasını istediğimiz zaman ? O zaman yukarıdaki koda ek olarak ;





Satırını girmemiz lazım. Yani kod komple olarak :

^j::

Run "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app="https://www.donanimhaber.com/"

Return

Şeklinde olmalı. https:// kısmından sonra yazacağınız herhangi bir adresi Chrome açacaktır. Bu kodu kaydedip programa tıkladıktan sonra, CTRL + J kombinasyonu Chrome üzerinde Donanımhaber sayfasını açar.

Burada başta yer alan “^” işareti Ctrl anlamına geliyor diyorduk. Eğer “#” işaretini kullanırsanız buda Windows tuşu anlamına gelir.

Örneğin bu kod:

#m::Run D:\Projeler

Return





Şeklinde yazılırsa, D sürücüsü üzerindeki Projeler klasörü, Windows + M tuşuna basarak kolay bir şekilde açılır. Başka bir klasör eklemek isterseniz yine klasörün adres çubuğundaki yolunu Run komutundan sonra kopyalamanız yeterli.

Alt tuşu için “!” işaretini kullanabilirsiniz. Birkaç fonksiyonu aynı anda kullanmak isterseniz, Örneğin Ctrl(^) + Windows(#) + K şeklinde bir kombinasyonun favori klasörünüzü açmasını istiyorsanız,

Kodumuz :

^#k::

Run D:\Projeler

Return

Mükemmel işlevleri olan AutoHotKey programı üzerine ayrı bir video çekeceğiz.



