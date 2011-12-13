Windows 8'in yeni müzik uygulaması ortaya çıktı

Genel kullanıma açık beta sürümünün Şubat ayı içerisinde yayınlanması beklenen Windows 8 işletim sistemi için gün geçmiyor ki yeni bir detay ortaya çıkmasın. Microsoft'un çok uzun süredir üzerinde çalıştığı ve endüstriyel kaynaklara göre Windows 95'den bu yana Redmond merkezli firmanın sunacağı en radikal işletim sistemi olacak Windows 8 için sızdırılan son görüntüler, işletim sisteminin müzik çalar uygulamasına ait detayları gözler önüne serdi.

Bilindiği üzere Windows 8 işletim sistemi ile Microsoft, geleneksel bilgisayarların yanında başta tabletler olmak üzere dokunmatik ekrana sahip sistemleri de hedefliyor. Windows Phone 7'den ilham alınan Metro tarzı özel bir grafik arayüz ile gelecek Windows 8'in yeni müzik uygulaması, yeni arayüzün bir parçası olarak gelecek ve kullanıcılara farklı görünüm seçenekleri sunacak. Media Player ile kıyaslandığında baştan tasarlanan bir uygulama olarak nitelendirilen yeni müzik çalarda, albüm ve şarkılar sabitlenebilecek ayrıca müzik satın alma seçeneği de olacak. Hem metro arayüzünde hem de işletim sisteminin geleneksel Windows masaüstü ortamında çalışacak şekilde geliştirilen uygulamanın, içeriğin tüketildiği cihazlar olarak tabletler için çoklu ortam odaklı yeni özellik ve seçenekler de sunması bekleniyor.