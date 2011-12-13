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Windows 8'in yeni müzik uygulaması ortaya çıktı

7 yıl
16,3b
1
48
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Genel kullanıma açık beta sürümünün Şubat ayı içerisinde yayınlanması beklenen Windows 8 işletim sistemi için gün geçmiyor ki yeni bir detay ortaya çıkmasın. Microsoft'un çok uzun süredir üzerinde çalıştığı ve endüstriyel kaynaklara göre Windows 95'den bu yana Redmond merkezli firmanın sunacağı en radikal işletim sistemi olacak Windows 8 için sızdırılan son görüntüler, işletim sisteminin müzik çalar uygulamasına ait detayları gözler önüne serdi.
Bilindiği üzere Windows 8 işletim sistemi ile Microsoft, geleneksel bilgisayarların yanında başta tabletler olmak üzere dokunmatik ekrana sahip sistemleri de hedefliyor. Windows Phone 7'den ilham alınan Metro tarzı özel bir grafik arayüz ile gelecek Windows 8'in yeni müzik uygulaması, yeni arayüzün bir parçası olarak gelecek ve kullanıcılara farklı görünüm seçenekleri sunacak. Media Player ile kıyaslandığında baştan tasarlanan bir uygulama olarak nitelendirilen yeni müzik çalarda, albüm ve şarkılar sabitlenebilecek ayrıca müzik satın alma seçeneği de olacak. Hem metro arayüzünde hem de işletim sisteminin geleneksel Windows masaüstü ortamında çalışacak şekilde geliştirilen uygulamanın, içeriğin tüketildiği cihazlar olarak tabletler için çoklu ortam odaklı yeni özellik ve seçenekler de sunması bekleniyor. 

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Diabelica 7 yıl en beğenilen
Alışıldık windows'un dışına çıkılacaksa win7 de xp gibi yıllarca kullanılacak demektir.
2 Yanıt Yanıtla +19
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Windows10 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Windows 8 aslında mac os x lion'dan aşırmalar mevcut geliyor.

Launchpad = windows 8'deki Başlat menüsü aynı resmen.

Appstore = windows'ta kendi adıyla geliyor.

vs. uzar gider..

macdeki appstore'un da ubuntu software centerdan aşırma olduğunu biliyorsundur umarım.
carnadorWindows 8 aslında mac os x lion'dan aşırmalar mevcut geliyor.Launchpad = windows 8'deki Başlat menüsü aynı resmen.
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3 Yanıt Yanıtla +10
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Yossi Kohen 7 yıl
babalar beta sürümünü ne bekliyonuz alın bursan indirin msdn.microsoft.com/...
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Paintbox 7 yıl
Microsoft bir iyi, bir kötü yapıyor. Win 7'den herkes memnun olduğuna göre bence bu beklentilerin altında kalacak.


Bir de; WinUnleaked.tk yazısı çok küçük olmuş. Biraz daha büyük yazsalarmış.
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kaya_kerim 7 yıl
ben şuanda win8 beta build 8012 kullanıyorum 64 bit harika ama drivers sorunlarım var.
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gegirti 7 yıl
kim ne derse desin winamp

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alito 7 yıl
winamp, aimp benzeri bir uygulama yapamadı gitti. illa b.ka sardıracak.
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S 7 yıl
Yeni bir windows vista vakasıyla karşı karşıyayız.
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Anthony John Soprano 7 yıl alito
alito

winamp, aimp benzeri bir uygulama yapamadı gitti. illa b.ka sardıracak.

aynen öyle
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J'aime le gâteau 7 yıl
Olmamiş.
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darkaura 7 yıl
belliki apple in kurdugu kapali muzik ve yazilim marketlerinden gelen paralar microsoftun istahini kabartiyor. apple in her seyini kopyalama derdinde.
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Yossi Kohen 7 yıl
windows 8 windows 7 nin aynısı :D
sadece tek farkı kullacı girişi yapılan yerde iphone yada android gibi uygulamalar var.
başlat tuşuna basınca hop karsınıza bir windows 7 çıkıyor :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Windows 8 aslında mac os x lion'dan aşırmalar mevcut geliyor.

Launchpad = windows 8'deki Başlat menüsü aynı resmen.

Appstore = windows'ta kendi adıyla geliyor.

vs. uzar gider..
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jasonn123 7 yıl
cıksın da vmwarede kurar bakarım
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cagataykoroglu 7 yıl
winamp kadar az kaynak harcasın yeter.
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Sucuklu Pizza 7 yıl
Millet Win8'de bulut sistemi ve Mac App Store gibi Paralı bir marketplace' olacak. Hack mack yapıp kullanılır belki ama Windows serüvenim 7'de bitecek gibi şahsen.
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artenis 7 yıl
tasarımlar Minimalizme kaydı hep, apple'ın etkisi büyük
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kerimcem 7 yıl
tema olarak win3.1 e dönüş yaptılar
şu anki metro ui çok ugly! umarım gelişir..
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| OMG! | 7 yıl artenis
artenis

tasarımlar Minimalizme kaydı hep, apple'ın etkisi büyük

minimalizm sempatizyanı olarak ben mutluyum,apple'ın en sevdiğim yönü tasarımdı.
şimdi eğer windows da minimal temayla gelirse (yapmaya çalışıyorlar ama işleri çok zor) benim için çok güzel olacaktır. Apple nasıl mac os'de minimalizm havasını sürdüremediyse bunu microsoft'un da başarabilceğinden şüpheliyim.

estetik yapalım derken işlevsellikten ödün verebilirler,ama minimaliz ne kadar estetik olursa olsun her zaman işlevsellik>estetik demiştir,insanlar aynı wp7de olduğu gibi alışmakta zorluk çekecek hatta sevmeyeceklerdir. Umarım beni haksız çıkarırlar da işlevsellikten ödün vermeyen bir sistem çıkarırlar,şahsen ben seveceğime eminim bu tasarımla.
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