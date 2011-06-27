Windows Phone Mango hakkında yeni özellikler gün yüzüne çıktı





Windows Phone 7 platformuna iddialı özellikler kazandıracak olan Mango güncellemesi için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 500 civarı yenilik getiren güncellemede hızlı çoklu görev özelliği, HTML 5 destekli IE9 mobil sürümü, Facebook ve Windows Live Messenger'ı aynı pencerede kullanabilme, daha gelişmiş kamera fonksiyonları, SkyDrive, Office 365, Xbox Live ve Skype entegrasyonu şimdiye kadar bildirilen özelliklerden bazılarıydı.

Mango güncellemesinin test yapısı üzerindeki incelemeler devam ettikçe yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi tarayıcı içi online müzik dinleme özelliği. Bu sayede tarayıcı kapatılmadan farklı işlemler yapılsa veya ekran kilitlense bile müzik çalmaya devam ediyor. Kilit ekranında beliren oynat/devam butonu ile de kontrol sağlanabiliyor. Bu özellik gelişmiş HTML 5 desteğinden faydalanıyor.

Ayrıca Xbox Live sesli sohbet, partiler, multiplayer desteği, Live içeriğinin ekranda görüntülenmesi için daha gelişmiş Office 365 entegrasyonu ve Facebook arkadaşları ile telefon rehberi eşleşmesi ortaya çıkan diğer özellikler.

Windows Phone Mango güncellemesi sonbahar aylarında iOS 5 ve Android Ice Cream Sandwich ile büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.