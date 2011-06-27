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Windows Phone Mango hakkında yeni özellikler gün yüzüne çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 7 platformuna iddialı özellikler kazandıracak olan Mango güncellemesi için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor.
Yaklaşık 500 civarı yenilik getiren güncellemede hızlı çoklu görev özelliği, HTML 5 destekli IE9 mobil sürümü, Facebook ve Windows Live Messenger'ı aynı pencerede kullanabilme, daha gelişmiş kamera fonksiyonları, SkyDrive, Office 365, Xbox Live ve Skype entegrasyonu şimdiye kadar bildirilen özelliklerden bazılarıydı.
Mango güncellemesinin test yapısı üzerindeki incelemeler devam ettikçe yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi tarayıcı içi online müzik dinleme özelliği. Bu sayede tarayıcı kapatılmadan farklı işlemler yapılsa veya ekran kilitlense bile müzik çalmaya devam ediyor. Kilit ekranında beliren oynat/devam butonu ile de kontrol sağlanabiliyor. Bu özellik gelişmiş HTML 5 desteğinden faydalanıyor. 
Ayrıca Xbox Live sesli sohbet, partiler, multiplayer desteği, Live içeriğinin ekranda görüntülenmesi için daha gelişmiş Office 365 entegrasyonu ve Facebook arkadaşları ile telefon rehberi eşleşmesi ortaya çıkan diğer özellikler.
Windows Phone Mango güncellemesi sonbahar aylarında iOS 5 ve Android Ice Cream Sandwich ile büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.  

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SiR MaNiaC 8 yıl en beğenilen
Juan Pablo Montoya
İstedikleri kadar özellik eklesinler.

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Batuist 8 yıl
kısa bir süre wp7 kullandım ve tamamen balon olduğunu gördüm.. hiçbirşeye benzemiyor. tek bir artısı vardı o da çok hızlıydı ve hafif bir işletim sistemi gibi duruyordu. ama yapılabilecek hiçbirşey yoktu. Türkiyede kapalıydı uygulama mağazası şu an durum ne bilmiyorum..
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homeedition88 8 yıl
Windows 7 çok güzel bir işletim sistemi. İphone'un gelecek olan yeni sürümünde kullanmaya (yürüttükleri) kamera çekim yaparken sol tarafa doğru ekranı sürükleyince çekilmiş resimlerin gösterilmesi, windows 7 ile kullanılan bir özelliktir. Bunun yanı sıra şimdiye kadar kullandığım en iyi browser'a sahip diyebilirim. Android'in bir çok modelinden o kadar verim alamadım. Takılma, tıkanma yok.
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vito38 8 yıl
ateş_kafa
@vito38 kesinlikle çok daha iyi olurdu.

Yani ama duymaz nokia sesimizi...
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ama=neden 8 yıl
Bence de, hem windows hem meego ile devam etmeli.
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cartographer 8 yıl
@vito38 kesinlikle çok daha iyi olurdu.
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vito38 8 yıl
bence hem meego hemde windows la devam etse yoluna nokia ne rakip kalır ne de sorun ama yanlış yaptı... NOKİA
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séquestre 8 yıl
İncelemek lazım..
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Klasör.:X:. 8 yıl
valla tarayıcı içi online müzik beni hiç alakadar etmez.Sevdiğim müzüklerin mp3ü herzaman telefonumda olmuştur x)
tabiki HTML 5 özellikle pil tasarrufu açısından faydalı olsada flashın daha yaygın olması ve istediğin her siteye acaba bu site HTML 5 destekliyormu diye düşünmeden girmenin rahatlığını HTML 5 veremiyor malesef.Bu açıdan gübümüzdeki tarayıcalrın sadece HTML 5 desteklemesini eksiklik olarak görüyorum.
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SiR MaNiaC 8 yıl en beğenilen
Juan Pablo Montoya
İstedikleri kadar özellik eklesinler.

...ön yargılı insanlar olduktan sonra ?
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lazloo 8 yıl

SiR MaNiaC

Juan Pablo Montoya

İstedikleri kadar özellik eklesinler.


...ön yargılı insanlar olduktan sonra ?

Nokia almam için tek umut MeeGo ydu.Ama artık o da yok.O yüzden Windows ne yaparsa yapsın ki geçmişteki satış oranları v.b tecrübelerine bakarak WP li bir cihazı hayatta almam.
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lazloo 8 yıl
İstedikleri kadar özellik eklesinler.
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