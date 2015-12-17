Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti

Bugün uçak yolculuğu için first-class gibi pahalı seçenekler olsa da dünyanın en zengin insanları biraz daha farklı hizmetler bekliyor. Hatta bu iş için kurulmuş ve özel jetlerle taşımacılık yapan havayolu şirketleri bile var. Bu şirketlerden birisi olan ABD'li Windspeed ise yolcularına farklı bir deneyim yaşatmak için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

SkyDeck adındaki bir konsept tasarımı baz alan bu başvuruda yolcular daha önce yaşamadıkları bir deneyimle karşılaşacak. Konseptin en dikkat çekici yanı uçağı üst bölümünden çıkıntı yapan koltuklar. Bu koltukların üzeri özel bir cam ile kapatılmış ve bu sayede yolculara uçuş boyunca manzarayı izleme olanağı verilmiş.

Şimdilik başvuru aşamasında olan patent, aerodinamik ve güvenlik gibi bir çok testte tabi tutulacak. Testler sonucunda uygun olduğuna karar verilirse Windspeed şirketi bu konsepti özel jetlerle gerçeğe dönüştürerek yolcularına sunabilecek. Yatayda 360 derecelik seyir zevki sunan bu ilginç konsept tahmin edeceğiniz gibi zengin yolculara hizmet verecek.

http://bgr.com/2015/12/16/windspeed-skydeck-seats-top-plane/