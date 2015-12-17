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Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti

Uzun yıllardır aynı yapıya sahip uçaklar gelecek yıllarda bazı değişikliklere uğrayacak gibi görünüyor. ABD'li havacılık şirketi Windspeed'de bu öngörüyü destekleyecek yeni bir patent aldı.
4 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti
 
Bugün uçak yolculuğu için first-class gibi pahalı seçenekler olsa da dünyanın en zengin insanları biraz daha farklı hizmetler bekliyor. Hatta bu iş için kurulmuş ve özel jetlerle taşımacılık yapan havayolu şirketleri bile var. Bu şirketlerden birisi olan ABD'li Windspeed ise yolcularına farklı bir deneyim yaşatmak için yeni bir patent başvurusunda bulundu.
SkyDeck adındaki bir konsept tasarımı baz alan bu başvuruda yolcular daha önce yaşamadıkları bir deneyimle karşılaşacak. Konseptin en dikkat çekici yanı uçağı üst bölümünden çıkıntı yapan koltuklar. Bu koltukların üzeri özel bir cam ile kapatılmış ve bu sayede yolculara uçuş boyunca manzarayı izleme olanağı verilmiş.
Şimdilik başvuru aşamasında olan patent, aerodinamik ve güvenlik gibi bir çok testte tabi tutulacak. Testler sonucunda uygun olduğuna karar verilirse Windspeed şirketi bu konsepti özel jetlerle gerçeğe dönüştürerek yolcularına sunabilecek. Yatayda 360 derecelik seyir zevki sunan bu ilginç konsept tahmin edeceğiniz gibi zengin yolculara hizmet verecek.


http://bgr.com/2015/12/16/windspeed-skydeck-seats-top-plane/ Yorum Yaz
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Guest-E84249922 4 yıl en beğenilen sertacaygun
sertacaygun

Ve aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.

bu mesajı firmaya ilettim, hemen teşekkür mesajı geldi sizi abd deki merkezlerinde ağırlamak ve beraber çalışmak istiyorlarımş
sertacaygunVe aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.bu mesajı firmaya ilettim, hemen teşekkür...
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erturkcan2 3 yıl
Keşke manzara yerine uygun fiyatlı uçuşlar üzerine çalışsalar.
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erturkcan2 3 yıl
Uçtuk da manzarası kaldı keşke uygun fiyatlı uuş hizmetleri üzerine çalışsalar.
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sertacaygun 3 yıl
Revv.0
sertacaygun Ve aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.
bu mesajı firmaya ilettim, hemen teşekkür mesajı geldi sizi abd deki merkezlerinde ağırlamak ve beraber çalışmak istiyorlarımş

Şakacı.
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Spiderhip 3 yıl
Koca uçakta sadece 2 kişi için mi panel yapılmış. Bende sanmıştım ki bu ford un arabasına yaptığı gibi komple üst tarafı ve alt tarafı gorilla glass ile kaplayıp sanki bulutların üstünde oturuyormuş hissini verecekler. Yani öyle 2 kişilik bölme yapmak için dahi, süper tasarımcı, inanılmaz fikir bulucu falan olmaya gerek yok :) Peh
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Seyrim 4 yıl
Paran varsa yaşarsın.. Yoksa biz gibi bakarsın.. :)
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arel.gr 4 yıl
zenginin harcayacagi paranin usulu testten gececek.
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lose_yourself 4 yıl
neden aerodinami yerle bi eder savaş uçaklarının kokpitleri böyle ve sesten hızlı uçuyorlar
kokpit dışında büyük savaş uçaklarında makinali tüfekçilerde böyle yerlerde duruyor
aerodinami yi yerle bir etmesi için hava direnci oluşturacak bi tasarımı olması lazım bu öyle değil
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fthkn 4 yıl
yapılacak en küçük bir hatada ki bence hatasız kul olmaz lafı çok doğru bu konseptin yolcularını havalı bir ölüm bekliyor diyebilirim.
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drdonanım 4 yıl
sertacaygun
Ve aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.

sen paradan haber ver herşey halledilir :))
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sertacaygun 4 yıl
Ve aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.
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Guest-E84249922 4 yıl sertacaygun
sertacaygun

Ve aerodinami yerle bir edilir... Neyse ki sadece patentten ibaret.

bu mesajı firmaya ilettim, hemen teşekkür mesajı geldi sizi abd deki merkezlerinde ağırlamak ve beraber çalışmak istiyorlarımş
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Windspeed, SkyDeck ve
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