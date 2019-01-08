Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor

Apple Watch Series 4 ile birlikte gelen EKG teknolojisi pek çok otorite tarafından akıllı saat sektöründe önemli bir hamle olarak gösteriliyor. Bir kullanıcının hayatını da kurtaran EKG özelliğini kullanabilmek için ise en az 399$ ödemek gerekiyor.

Withings Move ECG özellikleri ve fiyatı

Sağlık sektöründe taşınabilir bir EKG sistemine olan ilgiyi fark eden Withings firması ise çok daha uygun fiyata bu özelliği sunmaya karar verdi. Nokia çatısından ayrılarak kurucusuna geri dönen Withings firması ikinci modeli ile CES 2019 fuarına geldi.

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Withings Move ECG adı verilen akıllı saat analog bir kadrana sahip. Böylece maliyeti önemli ölçüde kurtarmış. EKG ölçümlerine önem veren ve kompleks bir akıllı saat aramayanlar için Withings Move ECG ideal bir alternatif olacak.

Kullanıcıların EKG ölçümü yapabilmek için kadran çemberinin iki tarafına 30 saniye boyunca parmaklarını basılı tutması yeterli. Saat ölçümü bağlı olduğu telefondaki Health Mate uygulamasına gönderiyor ve aritmi bozukluğu varsa uyarı veriyor.

Standart olarak fitness değerlerini ölçen ve uyku takibi yapan Withings Move ECG bununla birlikte nabız ölçer sensörüne yer vermemiş. Bir yıla kadar kullanım süresi sunan Withings Move ECG akıllı saati 130$ fiyat etiketine sahip. FDA onayını aldıktan sonra satışa çıkacak.