Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak

AMD Freesync destekli uygun fiyatlı bir monitör aldıysanız ancak ekran kartınız da Nvidia ise artık G-Sync desteğinden yararlanabileceksiniz. G-Sync Compatible bunun için geliştirildi.
4 ay
9,9b
1
83
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Görüntülerin ekrana ulaşması esnasında gecikmesini önleyen ve yırtılmaların önüne geçen senkronizasyon teknolojisi monitör pazarını adeta ikiye bölmüş durumda. Nvidia kendi G-Sync çözümünü kullanırken AMD ise VESA Adaptive Sync tabanlı Freesync teknolojisine yer veriyor.

G-Sync Compatible nedir?

Bugüne kadar oyuncu monitörleri ya FreeSync ya da G-Sync teknolojisini kullanmak zorundaydı ve ikisinin bir arada kullanılması mümkün değildi. Şimdi Nvidia önemli bir hamle yaparak Freesync monitörlere göz kırptı.

Ayrıca Bkz. "RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi"

G-Sync Compatible adıyla başlayan programda VESA Adaptive Sync monitörlerin G-Sync desteği kazanmasının önü açıldı. Nvidia’nın titizlikle takip ettiği program kapsamında zorlu testleri geçen Freesync monitörleri G-Sync desteği kazanacak. Bu monitörlerde G-Sync Compatible tanımlaması kullanılacak ve G-Sync varsayılan olarak GeForce yazılımında açık halde gelecek.

 

Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak
Tam Boyutta Gör

15 Ocak 2019 itibariyle G-Sync Compatible desteğinin başlayacağı ifade ediliyor. İlk Game Ready sürücüsünde G-Sync Compatible desteği sunulacak. Şu ana kadar 400 monitör teste girdi ve 12 tanesi G-Sync Compatible sertifikası aldı. Bu monitörlerde G-Sync desteği varsayılan olarak açık gelecek ancak testi geçemeyenler de manuel olarak bu desteği açabilecekler.

G-Sync Compatible herhangi bir yonga desteği olmadan yazılım tabanlı sunulan bir program durumunda. Standart G-Sync ise sertifikalı monitörlerde sunuluyor ve en iyi görüntü kalitesi için 300 civarında testten geçiyor. G-Sync HDR olarak bildiğimiz G-Sync Ultimate yonga tabanlı program ise 1000 nit parlaklık değerine çıkıyor ve ilk monitörler hatırlanacağı üzere 2000$ civarında piyasaya çıkmıştı.

 

https://wccftech.com/nvidia-g-sync-amd-freesync-gaming-monitor-support-official/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Feyzuli 4 ay en beğenilen
HAHAHAHAHAHAHAHAHA!
içimden geldi.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kloroform 4 ay
G-sync için bir ton para verenlere geçmiş olsun. Seviyorum bu nvidia yı yaw :)
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rezes 4 ay
AMD da boş durmaz G-Sync monitörlere;
Freesync Compatible & Freesync Ready

Er-geç orta yol bulacaklar
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
SonSamsunlu 3 ay
Ulan hani G-Sync için modül lazımdı. Modülsüz çalışmazdı? AOC G2460PF alacağıma 300₺ fazla vereyim G-Sync olsun dedim. Dolar 3.42 iken 1800₺ fiyatı vardı. Paranın hakkını veren bir monitör de Nvidia'nın yaptığı hiç olmamış. 1000₺ fiyata Lumia 820 ilk çıktığında almıştım. Microsoft'un muhteşem stratejileriyle yediğimiz kazık sonrası Nvidia'nınki pek koymadı. Alışmak da korkutuyor insanı. Geçiren geçirene piyasa ne hallere düştü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurullahceliktr 4 ay
biz bunu kendimiz nasıl test ederiz acaba bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_dre 4 ay
Daha tam olarak Nvidia kullanmaya başlamadan Nvidia'dan tiksindim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_dre 4 ay


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byJuck 4 ay
DisplayPort Bağlantı Kablosu şart HDMI ile olmuyormuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furky! 4 ay
MSI MAG27CQ ile sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Allah bunu düşünenden razı olsun. Çağ atladım resmen. 80 FPS altında takılma hissi oluşyuordu, artık hiçbiri yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 4 ay
listede otomatik açılan 12 monitörden biriymiş bendeki ve sürücüyü kurduğum anda gördü ama deneyemedim henüz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wall 4 ay
Viewsonic XG2402 ve GTX 1080 ile sonuç gayet iyi. G-sync'i test etmek isterseniz nvidia'dan aşağıdaki demoyu indirin.
https://us.download.nvidia.com/downloads/cool_stuff/demos/Setup_G-SYNC_1.13.exe
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oLgan 4 ay
reddit konusu
reddit.com/...
maalesef samsung va panel sınıfta kalmış bu konuda kimse memnun değil. freesync ayarı standarttayken bir nebze daha iyi oluyor ancak sorun şu ki freesync açınca tepki hızı değiştirilemiyor, frame atlamaları yaşanıyor, blur problemi yaşanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oLgan 4 ay
benim de monitörüm samsung aynı model ben niye kötü sonuç aldım peki [\&o] arada çok fark var üstelik bariz bir şekilde görüntü titriyor hareket halindeyken anlık frame atlama olabiliyor. Nvidia röportajında da bu modelin uyumsuz olduğunu ve benim yaşadığım aynı sıkıntıların var olduğunu birebir söylemişler üstelik.
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyau 4 ay oLgan
Monitörün OSD menüsünde "Freesync engine" şeklinde bir ayar olması lazım. Onu "Ultimate" değerine getirip deneyin isterseniz.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9932 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2019, g-sync compatible ve
3 etiket daha Monitör Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi 4 ay HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor 4 ay Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor 4 ay Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor 4 ay 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV 4 ay Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat 4 ay HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı 4 ay Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti 4 ay ASUS ROG MATRIX ailesini RTX 2080 Tİ ile güncelledi 4 ay Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu 4 ay Project Athena ile dizüstünde yeni bir dönem başlıyor 4 ay Intel Lakefield mimarisi big.Little mantığını temel alıyor 4 ay Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor 4 ay Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri 4 ay Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio 4 ay HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak 4 ay Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi] 4 ay Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu 4 ay Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor 4 ay 2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak Sonraki Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı 4 ay Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı 4 ay 640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı 4 ay İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir 4 ay Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda 4 ay Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor 4 ay Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim