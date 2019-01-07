Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak

Görüntülerin ekrana ulaşması esnasında gecikmesini önleyen ve yırtılmaların önüne geçen senkronizasyon teknolojisi monitör pazarını adeta ikiye bölmüş durumda. Nvidia kendi G-Sync çözümünü kullanırken AMD ise VESA Adaptive Sync tabanlı Freesync teknolojisine yer veriyor.

G-Sync Compatible nedir?

Bugüne kadar oyuncu monitörleri ya FreeSync ya da G-Sync teknolojisini kullanmak zorundaydı ve ikisinin bir arada kullanılması mümkün değildi. Şimdi Nvidia önemli bir hamle yaparak Freesync monitörlere göz kırptı.

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G-Sync Compatible adıyla başlayan programda VESA Adaptive Sync monitörlerin G-Sync desteği kazanmasının önü açıldı. Nvidia’nın titizlikle takip ettiği program kapsamında zorlu testleri geçen Freesync monitörleri G-Sync desteği kazanacak. Bu monitörlerde G-Sync Compatible tanımlaması kullanılacak ve G-Sync varsayılan olarak GeForce yazılımında açık halde gelecek.

Tam Boyutta Gör

15 Ocak 2019 itibariyle G-Sync Compatible desteğinin başlayacağı ifade ediliyor. İlk Game Ready sürücüsünde G-Sync Compatible desteği sunulacak. Şu ana kadar 400 monitör teste girdi ve 12 tanesi G-Sync Compatible sertifikası aldı. Bu monitörlerde G-Sync desteği varsayılan olarak açık gelecek ancak testi geçemeyenler de manuel olarak bu desteği açabilecekler.

G-Sync Compatible herhangi bir yonga desteği olmadan yazılım tabanlı sunulan bir program durumunda. Standart G-Sync ise sertifikalı monitörlerde sunuluyor ve en iyi görüntü kalitesi için 300 civarında testten geçiyor. G-Sync HDR olarak bildiğimiz G-Sync Ultimate yonga tabanlı program ise 1000 nit parlaklık değerine çıkıyor ve ilk monitörler hatırlanacağı üzere 2000$ civarında piyasaya çıkmıştı.