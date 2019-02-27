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Xbox One X ile 4K HDR Crackdown 3 - İlk 30 Dakika

2 ay
6,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Xbox cephesinin uzun süredir çıkışı merakla beklenen oyunu Crackdown 3'ün ilk yarım saatlik kısmını Xbox One X üzerinde 4K ve HDR desteğiyle birlikte oynuyoruz.
Bakalım oyun Xbox One X üzerinde nasıl gözüküyor?

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tahir40 2 ay en beğenilen
Bu mu uzun zamandır merakla beklenen xbox oyunu? Adını duymadım, grafikler cep telefonu oyunu gibi. Terry Crews de kurtaramaz bu oyunu.
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GoldPunch 2 ay
Oyun baya kötü görünüyor.
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Dalette 2 ay
Kasıyor olmamış
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01myavuz 2 ay
Mobil oyun olarak güzel, PC de 8 K olsa da kurtarmaz.
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SerhanUygur 2 ay
duvarda tırmanacağın yönleri ok ile göstermesi ne kadar mide bulandırıcı bişey olmuş.
han yarık olur bişey olur Assasins de , Gow da Uncharted da vs gibi bi ipucu olur. bariz OK ile gösterilmez yani.

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SerhanUygur 2 ay
Artık beklenen oyunlar bunlarsa biz bitmişiz.
Oyunun cutscreenleri bile kasıyor. Oyun 5 kuruş etmez. Bunu alan ya canı çok sıkılıyordur, ya da Terry Crews hayranıdır.
Ben de çok severim Terry Crews i ama sorry bro. b-:)
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scorpion20 2 ay
geldim gördüm gidiyorum
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leocorte 2 ay
Oyunun ortalarına kadar geldim çokta aman aman bir oyun değil. Bu serideki ilk oyunum. Çokta kolay geldi bana. Daha çok 2000'lerin oyunu gibi. Ben PC'den oynamayı tercih ediyorum Ultra ayarlarda 144 FPS'yi yakalıyor çoğunlukla.
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Angel of the Lord 2 ay
Telefonlara gelse gerçekten eğlenceli olabilirdi bu tarz bir oyun.
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Bad News 2 ay
Hani 300 katrilyon server cloud gücünü kullanacaktı? Tüm nesil hypeladı Microsoft ve floodçu trolleri? Bu çöp için miydi?
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iam.eren 2 ay
Mide bulandirici izlerken ekrana kustum
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F355 Challenge 2 ay
çöp, üleş, fecaat, bitik, yıkık
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GoldPunch 2 ay
Oyun baya kötü görünüyor.
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