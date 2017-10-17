Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme

1 yıl
6,3b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Enis Kirazoğlu ile Antalya'da gerçekleştirilen Xbox One X lansmanında One X'i değerlendirdik. Fiyatı, oyunları, vaat ettikleri ile Xbox One X'i beğendik mi? Tavsiye eder miyiz?
Xbox One X artık resmi olarak karşımızda. Eş zamanlı lansman ile Türk teknoloji ve oyun basınına tanıtılan Xbox One X'i denedik ve sizler için değerlendirdik. Multiplayer Genel Yayın Yönetmeni ve 2si1 sunucusu Enis Kirazoğlu ile alır mıyız? Kimler almalı ve vaat edilenler tatmin edici mi? sorularına cevap arıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Persona_Non_Grata 1 yıl en beğenilen
Sözun özü gidin Playstation alın abi, 2018 yılında yagdıracak baba oyunları
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hippokampus 1 yıl
enis ile videolarınız harika oluyor böyle devam
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaFiAMaX 1 yıl
Konsol bahane muhabbet şahane.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
asabopp 1 yıl
ön sipariş geçeli çok oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 1 yıl
Xbox oyunları pc için gelmese bile yine cazip değil. Çıkardığı oyunlar malesef ses getirmiyor. Oyuncular cezbetmeyi başaramıyorlar.
2700 lira verip de xbox one x alanın bu haraketi yapması için ekonomik durumunun Türkiye şartlarına göre çok iyi olması gerekir. Konsol koleksiyoncusu falandır belki.
Onun dışında gidin bir tane GTX 1070 veya 1080ti alın yok benim pc toplamaya bütçem yok diyorsanız da PS 4 Pro amazondan 1700 lira civarına geliyor zaman zaman veya Türkiye'den 1900e alın.
Geçen gün ps4 pro satın aldım . Oyun satın almada problem yaşasam da şu anlık iyi bir konsol ve oyunları gerçekten özel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antikaruh 1 yıl
2700 lira çok pahalı ! Ancak !
Bir gtx1070 (ki hemen hemen Xbox one x ile aynı şeyleri veriyor) bu gün o para zaten.
Yani benzer bir sistem toplasan 5000'nin altına imkansıza yakın (işletim sistemsiz, birde işletim sistemi topladın mı hepten kontrolden çıkıyor) . Nova ve teknobiyotikten az evvel topladım 5300 ve 5200'lü rakamlar çıktı 1070'li bir sistemde. (işletim sistemi-mouse-klavye yok)
Evet 60 fps, evet online a para yok, evet oyunları -eskidikten sonra- bir nebze ucuza almak mümkün ama yine de iki katlık fiyat farkını öyle pat diye kompanse etmiyor. Cepten çıkacak anlık sıcak para bizim gibiler için önemli maalesef.
Kaldı ki mouse klavyeyi işin içine koymadım ki bu konsol gamepadi ile beraber geliyor.
Alayımızın evinde TV var. Yarı fiyatına tak gitsin demek cazip gelebilir kimisine.
Bu arada herkesi yayıncı ilan etmişsiniz herkesi PC'de bir şeyler üretiyormuş gibi lanse etmişsiniz. 2 milyarı aşkın PC kullanıcısı var, bunların kaçı içerik oluşturuyor allah aşkına. Savunduğumdan değilde, bu bahane bayatladı artık onu söylemek istiyorum. 2004'te olsak belki de yani artık evinde PC, Laptop, Tablet, Tel olmayan mı kaldı.
Sadece oyun oynayan ve evde 4k TV'si olan bir oyuncu için ekonomik durum çerçevesinde cezbedici olabilir.
Onun haricinde XBOX tek başına zaten fail. Exc. oyun diye bir şey yok adamlarda. Sadece konsol mantiletisinin içerisine girersek at çöpe gitsin zaten. Bir PS yanına da orta seviye PC bu neslin ilacı idi.
Umarım bir sonraki nesilde şu Phil ölür falanda tekrar o exc. savaşlarının, aralarında uçurum olan oyunların, platform savaşlarının geldiğini görürüz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliann34 1 yıl
Microsoft Türkiye'yi pek umursamıyor. 2005'te piyasaya çıkan XBOX 360 Türkiye'ye anca 2012'de resmi olarak getirdi. Ülkemizde Windows çok yaygınken XBOX malesef çok yaygın değil. Nintendo Türkiye'den gideli 5 yıl oldu konsolların ve oyunların yüksek fiyattan düşük satıştan dolayı sanırım. Ama allahtan arkamızda kapı gibi Sony var. Ülkemizde Playstation egemenliği devam edecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maşık 1 yıl aliann34
İlk satış fiyatı daha ucuz
Online Alt yapısı çok daha iyi
Ea Access gibi muhteşem bir nimet var
Ben exclusive oyunların hastasıyım diyenlere lafımız yok ama saçma sapan Xbox'a çamur atmayı bırakın.Özel oyun dışında hiç bir eksisi yok.Geri kalan tüm alanlarda yüzde 95 Xbox üstün.
Türkiye'ye verilen değere gelirsek.Ben ürünüm arızalandığında Xbox servisi ile rahatça görüşüp onların anlaşmalı kargosu ile ürünümü bedava gönderip yenisini alabiliyor muyum?Alabiliyorum o zaman yeterince ilgileniyor demektir.(Xbox one x Pahalı çıktı ona lafım yok)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanyurtseven 1 yıl
zevkle izledim.Enis Bey 2si1 i tamamlamış!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanyurtseven 1 yıl hakanyurtseven
hakanyurtseven

zevkle izledim.Enis Bey 2si1 i tamamlamış!!!!!!

yani enisi burda daha fazla görmek istiyoruz....








1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 1 yıl
BSC kapatılsın, Multiplayer Donanımhaber'e entegre olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_GRKM_ 1 yıl AC_Hawker
AC_Hawker

BSC kapatılsın, Multiplayer Donanımhaber'e entegre olsun.

zaten kimse kalmadı BSC de yakındır bu dediğin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realceday 1 yıl
PC dizmek nedir ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 1 yıl
x misal Türkiye'de 100 oyuncu varsa videoda bahsedilen "bende hepsi olsun" mantığında oyuncu sayısı 5 kişi ancak vardır. Enis Bey'in temas ettiği konudaki gibi PC'nin konsollara oranla en hakim olduğu pazarlardan biride Türkiye'dir. AB'nin de, ADB'nin de, uzak doğununda ötesinde güçlüdür pc.
Bu sebeplerden Xbox
-kendine özel her biri örneğin Half Life, Rainbow Six, Far Cry vb.. güçlü oyunlar çıkarmadığı
-ve bu oyunları TR'de türkçe dil desteği ile yayınlamadığı
-ve de cihazın fiyatını düşürmediği;
sürece gitgide büyüyen, korsanın azaldığı, Türkiye oyun pastasından pekte bir dilim alamaz. Steam ile Playstation malı götürür.
İyi yayınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afulkem 1 yıl
bu ikili güzel oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uAteserg 1 yıl
Enis Enis Esnis... Her videoda Enis isterük
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:41
E3: Ubisoft stand turu
20,2b izlenme · 11 ay
07:55
PS4'de Days Gone oynadık!
18,4b izlenme · 11 ay
11:43
E3: The Division 2 oynadık
24,5b izlenme · 11 ay
06:42
Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım
27,2b izlenme · 1 yıl
04:04
E3: Sony Standını geziyoruz
11,4b izlenme · 11 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
342 izlenme · 1 sa. yeni video
02:59
Zombi saldırısına uğradık! "The Walking Dead stand turu"
20,6b izlenme · 11 ay
03:33
E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı
22,1b izlenme · 11 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
04:54
E3: Bethesda Standı turu
19,6b izlenme · 11 ay
04:07
E3'ün eğlence noktaları
19,4b izlenme · 11 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
858 izlenme · 18 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
02:51
Shadow of the Tomb Raider stand turu
22,5b izlenme · 11 ay
05:46
iPhonedo ile E3 sohbeti
23,7b izlenme · 11 ay
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim