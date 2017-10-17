Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme

Genel Yayın Yönetmeni
Enis Kirazoğlu ile Antalya'da gerçekleştirilen Xbox One X lansmanında One X'i değerlendirdik. Fiyatı, oyunları, vaat ettikleri ile Xbox One X'i beğendik mi? Tavsiye eder miyiz?
Xbox One X artık resmi olarak karşımızda. Eş zamanlı lansman ile Türk teknoloji ve oyun basınına tanıtılan Xbox One X'i denedik ve sizler için değerlendirdik. Multiplayer Genel Yayın Yönetmeni ve 2si1 sunucusu Enis Kirazoğlu ile alır mıyız? Kimler almalı ve vaat edilenler tatmin edici mi? sorularına cevap arıyoruz.
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2700 lira verip de xbox one x alanın bu haraketi yapması için ekonomik durumunun Türkiye şartlarına göre çok iyi olması gerekir. Konsol koleksiyoncusu falandır belki.
Onun dışında gidin bir tane GTX 1070 veya 1080ti alın yok benim pc toplamaya bütçem yok diyorsanız da PS 4 Pro amazondan 1700 lira civarına geliyor zaman zaman veya Türkiye'den 1900e alın.
Geçen gün ps4 pro satın aldım . Oyun satın almada problem yaşasam da şu anlık iyi bir konsol ve oyunları gerçekten özel.
Bir gtx1070 (ki hemen hemen Xbox one x ile aynı şeyleri veriyor) bu gün o para zaten.
Yani benzer bir sistem toplasan 5000'nin altına imkansıza yakın (işletim sistemsiz, birde işletim sistemi topladın mı hepten kontrolden çıkıyor) . Nova ve teknobiyotikten az evvel topladım 5300 ve 5200'lü rakamlar çıktı 1070'li bir sistemde. (işletim sistemi-mouse-klavye yok)
Evet 60 fps, evet online a para yok, evet oyunları -eskidikten sonra- bir nebze ucuza almak mümkün ama yine de iki katlık fiyat farkını öyle pat diye kompanse etmiyor. Cepten çıkacak anlık sıcak para bizim gibiler için önemli maalesef.
Kaldı ki mouse klavyeyi işin içine koymadım ki bu konsol gamepadi ile beraber geliyor.
Alayımızın evinde TV var. Yarı fiyatına tak gitsin demek cazip gelebilir kimisine.
Bu arada herkesi yayıncı ilan etmişsiniz herkesi PC'de bir şeyler üretiyormuş gibi lanse etmişsiniz. 2 milyarı aşkın PC kullanıcısı var, bunların kaçı içerik oluşturuyor allah aşkına. Savunduğumdan değilde, bu bahane bayatladı artık onu söylemek istiyorum. 2004'te olsak belki de yani artık evinde PC, Laptop, Tablet, Tel olmayan mı kaldı.
Sadece oyun oynayan ve evde 4k TV'si olan bir oyuncu için ekonomik durum çerçevesinde cezbedici olabilir.
Onun haricinde XBOX tek başına zaten fail. Exc. oyun diye bir şey yok adamlarda. Sadece konsol mantiletisinin içerisine girersek at çöpe gitsin zaten. Bir PS yanına da orta seviye PC bu neslin ilacı idi.
Umarım bir sonraki nesilde şu Phil ölür falanda tekrar o exc. savaşlarının, aralarında uçurum olan oyunların, platform savaşlarının geldiğini görürüz.
Online Alt yapısı çok daha iyi
Ea Access gibi muhteşem bir nimet var
Ben exclusive oyunların hastasıyım diyenlere lafımız yok ama saçma sapan Xbox'a çamur atmayı bırakın.Özel oyun dışında hiç bir eksisi yok.Geri kalan tüm alanlarda yüzde 95 Xbox üstün.
Türkiye'ye verilen değere gelirsek.Ben ürünüm arızalandığında Xbox servisi ile rahatça görüşüp onların anlaşmalı kargosu ile ürünümü bedava gönderip yenisini alabiliyor muyum?Alabiliyorum o zaman yeterince ilgileniyor demektir.(Xbox one x Pahalı çıktı ona lafım yok)
yani enisi burda daha fazla görmek istiyoruz....
zaten kimse kalmadı BSC de yakındır bu dediğin.
Bu sebeplerden Xbox
-kendine özel her biri örneğin Half Life, Rainbow Six, Far Cry vb.. güçlü oyunlar çıkarmadığı
-ve bu oyunları TR'de türkçe dil desteği ile yayınlamadığı
-ve de cihazın fiyatını düşürmediği;
sürece gitgide büyüyen, korsanın azaldığı, Türkiye oyun pastasından pekte bir dilim alamaz. Steam ile Playstation malı götürür.
İyi yayınlar.