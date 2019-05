Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme

Enis Kirazoğlu ile Antalya'da gerçekleştirilen Xbox One X lansmanında One X'i değerlendirdik. Fiyatı, oyunları, vaat ettikleri ile Xbox One X'i beğendik mi? Tavsiye eder miyiz?

Xbox One X artık resmi olarak karşımızda. Eş zamanlı lansman ile Türk teknoloji ve oyun basınına tanıtılan Xbox One X'i denedik ve sizler için değerlendirdik. Multiplayer Genel Yayın Yönetmeni ve 2si1 sunucusu Enis Kirazoğlu ile alır mıyız? Kimler almalı ve vaat edilenler tatmin edici mi? sorularına cevap arıyoruz.