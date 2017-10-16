Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi Note 3 önemli özelliklere sahip. Bu videoda Mi Note 3'ü detay seviyesinde ele alırken, aynı zamanda yanyana getirdiğimiz Mi6 ve Mi Mix2 ile benzerliklerini, farklılıklarını değerlendiriyoruz
Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Mi Note 3 mercek altında. Bu videoda kutu içeriğine göz atıyor, telefonun detaylarını yorumluyor ve hem Mi Mix 2 hem de Mi6 ile yanyana getirip özelliklerini kıyaslıyoruz.
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inceleme yok, para verip bir iphone temin edemiyorlar.(herşeyi firmadan bekliyorlar, sanki para kazanmayan bir firma)
bir sürü ürün incelemesi yok yada aylar sonra geliyor. haftalık programları vardı oda bitti. şimdi tekrar yapıyorlar. eskiden birşey aradığımda hep donanım haber çıkardı google 'da şimdi yoklar. forumlar gücünü kaybediliyor sanırım.
erdi ile mesut açıp gece onları dinliyorum artık ninni niyetine acayip uyku getiriyorlar, tavsiye ederim.
eskiden efsaneydi, şimdi ise gelecekleri kaygılı. bu hızla giderlerse üzücü.
yarın bir gün erdi de ayrılırsa şaşırmam.