Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık

Xiaomi Mi Note 3 önemli özelliklere sahip. Bu videoda Mi Note 3'ü detay seviyesinde ele alırken, aynı zamanda yanyana getirdiğimiz Mi6 ve Mi Mix2 ile benzerliklerini, farklılıklarını değerlendiriyoruz

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Mi Note 3 mercek altında. Bu videoda kutu içeriğine göz atıyor, telefonun detaylarını yorumluyor ve hem Mi Mix 2 hem de Mi6 ile yanyana getirip özelliklerini kıyaslıyoruz.