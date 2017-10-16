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Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık

2 yıl
29,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi Note 3 önemli özelliklere sahip. Bu videoda Mi Note 3'ü detay seviyesinde ele alırken, aynı zamanda yanyana getirdiğimiz Mi6 ve Mi Mix2 ile benzerliklerini, farklılıklarını değerlendiriyoruz
Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden Mi Note 3 mercek altında. Bu videoda kutu içeriğine göz atıyor, telefonun detaylarını yorumluyor ve hem Mi Mix 2 hem de Mi6 ile yanyana getirip özelliklerini kıyaslıyoruz. 

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hakan985 2 yıl en beğenilen
Sen olmasan şu donanimhaber e tövbe girmem erdi Özüağ
Yanıtla +28
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Marmarali 2 yıl
böyle giderse bunlar batar abi.
inceleme yok, para verip bir iphone temin edemiyorlar.(herşeyi firmadan bekliyorlar, sanki para kazanmayan bir firma)
bir sürü ürün incelemesi yok yada aylar sonra geliyor. haftalık programları vardı oda bitti. şimdi tekrar yapıyorlar. eskiden birşey aradığımda hep donanım haber çıkardı google 'da şimdi yoklar. forumlar gücünü kaybediliyor sanırım.
erdi ile mesut açıp gece onları dinliyorum artık ninni niyetine acayip uyku getiriyorlar, tavsiye ederim.
eskiden efsaneydi, şimdi ise gelecekleri kaygılı. bu hızla giderlerse üzücü.
yarın bir gün erdi de ayrılırsa şaşırmam.
böyle giderse bunlar batar abi.inceleme yok, para verip bir iphone temin edemiyorlar.(herşeyi firmadan bekliyorlar, sanki para kazanmayan bir firma)bir...
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lars001 2 yıl
kızılötesi, fm radyo 3.5 mm kulaklık girişi ve ois olmazsa olmazlarım şahsen..
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WarSaw 2 yıl
ya aslında koca video yerine birtane tablomu yapsaydınız + ve - leri sıraladığınız ben bunu görmek istiyorum boşu boşuna video izlemek istemiyorum
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magicboyguccino 2 yıl
Note 3 , oppo r11 e rakip çıkarılan bir cihaz.Konumlandırılması da bu şekilde.
Bu nedenle, Oppo r11 ve vivo x9s gibi aynı konumda olan cihazlarla karşılaştırılması daha doğru olacaktır
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pulsartygn 2 yıl
hala antutuda 104binlerde seyir eden telefonları üretiyorlar ya :D
mi6 163.000 hadi neyse.
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Kolpaçino Özgür 1 yıl pulsartygn
pulsartygn

hala antutuda 104binlerde seyir eden telefonları üretiyorlar ya :D
mi6 163.000 hadi neyse.

yav sanki telefonlarda vegas pro yada after effect kullanıyosun? Instagram whatsapp face bi kaç uygulama ve oyunlar zaten antutuda 100 üstü telefonlarda mükemmel oynarsın.
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thehspeed 2 yıl
Evet bende sadece ERDİ Dostum için uğruyorum buralara doğru kalan ender kişilerden bu forumda...
eskiden cihazları biz alıp biz inceleme yazısı yazardık nerde o günler...

ERDİ Böyle devam et...

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tobepeople 2 yıl
Kızıl ötesi benim için kameradan daha önemli
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netfaruk 2 yıl
Mi6 da ekranın ufaklığı sebebiyle tercih etmemiştim bunuda da işlemci sebebiyle tercih etmezdim ama yine de çok güzel telefon olmuş.
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huseyincarnege 2 yıl
kalemi olmayınca note diyemiyorum :S
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cosica 2 yıl
buna Note-3 deyince aklıma direkt Galaxy Note-3 geliyor ve bu sanki eski modelmiş gibi izlenim uyandırıyor bende
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lars001 2 yıl
kızılötesi, fm radyo 3.5 mm kulaklık girişi ve ois olmazsa olmazlarım şahsen..
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Bilgisayar Virüsü 2 yıl
Teknik olarrak çok fazla bilgi var emeğine sağlık.
Kamera testleri yapılmamış mikrofon testi de yapılmamış. (gece çekimi, ters ışık, gündüz çekimi vb...)
1 Yanıt Yanıtla +1
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fx57 2 yıl Bilgisayar Virüsü
Bilgisayar Virüsü
Teknik olarrak çok fazla bilgi var emeğine sağlık.
Kamera testleri yapılmamış mikrofon testi de yapılmamış. (gece çekimi, ters ışık, gündüz çekimi vb...)

Merhaba,
Bu video bir inceleme videosu olmadığı için bahsettiğin detayların olmaması önemli. Bir kutu açma ve ilk izlenim videosu gibi düşünebilirsiniz. İncelemesini önümüzdeki günlerde paylaşacağım ve merak ettiğiniz her konuya detaylıca eğileceğim.

Teşekkür ederim.
Sevgiler,
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