Xiaomi Mi Shop'u gezdik | Türkiye'deki ilk mağaza

Xiaomi'nin ülkemizdeki yetilendirilmiş ilk Mi Shop mağazası, İstanbul'daki Vadi İstanbul AVM'de açıldı. Akıllı telefonlardan akıllı su ısıtıcısına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Xiaomi'nin ülkemizdeki yetkilendirilmiş Mi Shop mağazası açıldı. İstanbul'daki Vadi İstanbul AVM'de açılan mağaza akıllı telefonlardan tutun da dizüstü bilgisayarlara, akıllı su ısıtıcısından her ne kadar satılmayacak olsa da Xiaomi'nin televizyonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.