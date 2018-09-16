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Xiaomi Mi Shop'u gezdik | Türkiye'deki ilk mağaza

8 ay
20,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin ülkemizdeki yetilendirilmiş ilk Mi Shop mağazası, İstanbul'daki Vadi İstanbul AVM'de açıldı. Akıllı telefonlardan akıllı su ısıtıcısına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Xiaomi'nin ülkemizdeki yetkilendirilmiş Mi Shop mağazası açıldı. İstanbul'daki Vadi İstanbul AVM'de açılan mağaza akıllı telefonlardan tutun da dizüstü bilgisayarlara, akıllı su ısıtıcısından her ne kadar satılmayacak olsa da Xiaomi'nin televizyonlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. 

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Guhong01 8 ay en beğenilen
Bilgisayarları ve TV'leri satmayacaksan neden getiriyorsun? Bu gösterip vermemektir
1 Yanıt Yanıtla +47
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vampirelf 8 ay
300 daha verip s9 yada 100 daha verip g7 almak varken Xiaomi almak saçma degil mi
not:eski Xiaomi fanı
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TearsForFears 8 ay
Orada başka sitelerin editörleride var ama Erdi yine farkını konuşturmuş.
Yanıtla +25
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
mi.com/tr/
mi.com turkiye
sitesinin olmaması tüm ürünlerin paralel ithalat olduğunu gösterir. garanti kısmındada satıcıyla iletişime geçin yazıyor mi com da.
kimse kendini kandırmasın resmi disp ürünü aldım diye hepsi paralel ithalat.
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mentor123 8 ay
Xioami Vadi İstanbul store da yaklaşık 1 hafta boyunca 1080p kamera yerine 720p satılmış. Alanlar kontrol, almayanlar dikkat etmeli. Iade yolu açıktır.
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ksph 8 ay
Evo'dan çok şikayet vardı da bu kadarını beklemiyordum arkadaş. Umarım bilinçli olarak yapmamışlardır ve bir yanlışlık sonucudur. Gerçi ne fark eder, Xiaomi'nin marka imajını sıfıra düşürecekler bu gidişle. Ama nedense Xiaomi markası, buna bizim üzüldüğümüz kadar üzülmüyor...
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kardes4 8 ay
Mi tv 4 için fiat bilgisi var mı
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hopeyoung 8 ay
Mağazanın tasarımı da vasat. Telefonlar artık çok pahalı. Lg şu anda tek makul marka. V serisindeki oled ekran politikasını değiştirir umarım.
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düş_man 8 ay
erdi bey ,birde etiket fiyatları konulduktan sonra gezin
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beetle26 8 ay
Erdi bey evofone ve xiami nin fiyat rezaletini ele almanızı bekliyoruz ayrı bir video da çünkü onlar bu reklamı haketmemişler kendi imajınızı da boşuna bozup bu tür fırsatçılara kullandırmayın
Yanıtla +11
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Bukalemun 8 ay
Xiaomi sanal magaza açsa daha fazla kazanırdı.
Evo vadi istanbul magaza giderini ürüne yükledim derse çıkıp o mağaza ancak " Çakma xiaomi mağazası " olarak kalır.
Apple ' dan önce de orjinal apple ürünleri satan yerler vardı , hepsi sonra dan BİM ' düstü,
Bim , a101 , Şok kampanya yaparsa ( zaten sistemleri hazir ) bu işten kazanan olarak çıkarlar.
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smart1978 8 ay
Fiyatlarinin cok asiri yuksek olmasinin tek sebebi Xiaomi in kendisi direk getirmemesi onun yerine Evofone diye bir firma urunleri tekrardan satin alarak kendi karini da ekleyerek Turkiye de satmaya baslamistir. Zaten gorsellerden de anlasilacagi uzere reseller !!!!
Resmi Distributor olsa idi bu kadar fiyat farki olmazdi. Keza Xiaomi kar bedelini %5 olarak belirlemis iken yabanci ulkelerde en son fiyati vregileri dahil o ulkelerde bile cok cazip iken bu tur cihazlar toplu adetli alimlarda zaten ciddi bir oranda daha uyguna Turkiye ye giris fiyati olacaktir.
Bence bu firma cok saglam bir firsatcilik yapmaktadir cunku yukske ihtimalle yurt disindan siparisler verildiginde Dolar 4 filan degildi ... Sonucta yeni urunler satista degil !
Bazi firmalar Samsung gibi on siparislerde Avrupa veya Amerika fiyatlarina bakildiginda Turkiye cok uyguna olmasi bundandir elbette ilk partiler stoklardan bitince ikinc partiler fiyatlari artik hangi tarihte kur neydi vs ona gore olacaktir.
Kisacasi buEvofone tam bir sark kurnazligi ile davraniyor .
Reseller olmasi bile SIFIR karla dahi satsa yine de cazip olmayacaktir malum kendilerine gore giderleri vardir ki sisirilmemis oldugnu varsayiyorum !!! ...
Kisacasi tam bir rezalet.
Kriz donemi ve Doviz kurlari firlamasi ile sanki bu urunler krizden sonra Evofone siparislerini vermis gibi bi algi da olusturmuslar dolayli da olsa...
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phorever 8 ay
Ayyy o fiyatlar neeee


Haziranda Mi note 3 almayı planlamıştım dedim Eylül gelince resmi ürün alırım. Baktım dolar uçuyor gittim zenfone 5 aldım, 2500 TL'ye. İyi ki almışım. ZF5 3000 TL oldu. Nokta atışı yapmışım resmen
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canhoroz 8 ay
saçma sapan bir Türk şirketine vermişler yetkiyi, geçmiş olsun bu şirket kimse tarafından sevilmiyor. Kim önermiş bunları Xiaomi'ye çok merak ediyorum...
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