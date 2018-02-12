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Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm

1 yıl
11,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile'ın yeni telefonu GM8, Xiaomi Mi7 8GB RAM ile geliyor, Japonlardan iPhone X benzeri telefon ve daha fazlası Erdi Özüağ & Mesut Çevik'in yorumlarıyla birlikte Mobilite'nin yeni bölümünde.
Mobilite'nin yeni bölümü birbirinden önemli konu ve yorumlarla ekranlarınızda. General Mobile'ın yeni telefonu GM8, 8GB RAM ile geleceği ifade edilen Xiaomi Mi7 ve gündemdeki diğer konular Mobilite'nin yeni bölümünde. 

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uExclamation 1 yıl en beğenilen
sd 625 4gb ram 64 gb hafıza 4k çift kameraya sahip Xiaomi Mi A1 1100 TL gmye kim baksın ki!
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ssbrutality 1 yıl susesa
susesa

1000tllik cihazda (GM 8) 2 yaşındaki SD425 olmasını savunuyorsunuz. 430 olsaydı bari bile demiyorsnuz.800tllik cihazda da bu işlemci var.

GM reklam veriyor işte dostum,Ben sanmıyorum Erdi ve Mesut Bey lerin bu cihazı savunacağını fakat dediğim gibi reklam gelirleri işte,onlara da hak vermek lazım.Kendi aralarında bu ne abi dediklerini duyuyor gibiyim :))
susesa1000tllik cihazda (GM 8) 2 yaşındaki SD425 olmasını savunuyorsunuz. 430 olsaydı bari bile demiyorsnuz.800tllik cihazda da bu işlem...
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veteriner69 1 yıl
Bu telefonu savunmak ayıptır. Mesut Çevik neden bu kadar savunuyor????
Bence sakın Gömme demişler, reklam gelirleri sağolsun.
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lars001 1 yıl
harika bir program..emeğinize sağlık..bu arada, giriş müziğinin eksikliği hissediliyor..
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iriboyun 1 yıl
Nokia nın 5 kameralı modeli ne oldu kaynadı mı ne
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JackWondo 1 yıl
Merhaba,
Honor markası Türkiye 'ye gelecek denilmişti.
Ne zaman gelecek bilginiz var mı ?
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Boragungoren 1 yıl
Site iyice saçmaladı ryzen apu geldi ilk incelemeyi donanımarşivi yaptı güya donanım sitesi işinizi iyice saldınız yazıklar olsun size böyle böyle kaybedersiniz
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fuckulteli 1 yıl
Mesut ve kamera önünde kullandığı çizgili gömlekleri... Gözü fena yoruyor be abii
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tnturhann 1 yıl
Samsung DEX, piyasa fiyatı 200 tl civarına dahi bulunabiliyor. Bu fiyat bandında düşürseniz, aslında başarılı bir deneyim vadediyor. Oyunların vs... optimizasyonu (full screen, keyboard-mouse kullanım yoksa performans sorunu yok.) tam yapılmamış ancak kullanımı oldukça keyifli, bir kaç ufak ayarla bütün uygulamalar resize edilebilir hale geliyor. 69$ bandında satılacak bir cihaz olursa çok kullanışlı ve tatlı olabilir. DEX 2'nin öncekine göre pek fark yaratacağını sanmıyorum. Yazılımda güncelleme yapıp eskisine vermeyebilirler (Samsung klasiği.)
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napolyon94 1 yıl
Indir derim indirmez.
Izle derim izletmez.
Ah be nedir su player dan cektigimiz o kadar senedir :(
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mert1907 1 yıl napolyon94
napolyon94

Indir derim indirmez.



Izle derim izletmez.



Ah be nedir su player dan cektigimiz o kadar senedir :(

Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz ve PC de mi sorun yaşıyorsunuz. Ben telefonda Opera, PC de Firefox kullanıyorum; ne izleme de nede indirme de sorun yaşamıyorum.
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uExclamation 1 yıl en beğenilen
sd 625 4gb ram 64 gb hafıza 4k çift kameraya sahip Xiaomi Mi A1 1100 TL gmye kim baksın ki!
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carter 1 yıl
Yine ortalığı kasıp kavuracak bir cihaz geliyor. :)
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