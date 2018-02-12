Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm

General Mobile'ın yeni telefonu GM8, Xiaomi Mi7 8GB RAM ile geliyor, Japonlardan iPhone X benzeri telefon ve daha fazlası Erdi Özüağ & Mesut Çevik'in yorumlarıyla birlikte Mobilite'nin yeni bölümünde.

Mobilite'nin yeni bölümü birbirinden önemli konu ve yorumlarla ekranlarınızda. General Mobile'ın yeni telefonu GM8, 8GB RAM ile geleceği ifade edilen Xiaomi Mi7 ve gündemdeki diğer konular Mobilite'nin yeni bölümünde.