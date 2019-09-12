Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin önemli bir başarıya imza atan akıllı telefon modeli Mi9T'nin yüksek performanslı üst versiyonu olan Mi9T Pro'yu kullanma şansı yakaladık. Bu videoda özellikleri ve deneyimi anlatıyoruz.
Xiaomi'nin ülkemizde de ses getiren akıllı telefon modeli Mi9T'nin daha yüksek performanslı üst versiyonunu olan Mi9T Pro'yu kullandık. Bugünlerde ülkemizde de yaygın olarak kullanıma sunulması planlanan tam ekranlı, motorlu kameraya sahip olan ve Snapdragon 855'ten güç alan telefonla ilgili ilk izlenim ve yorumlarımız bu videoda.
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Linki alıp arkadaşa attım 3,999 TL fiyatı varken, bugün haberi gördüm.
Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye fiyatı durup dururken zamlandı
teknoburada.net/...
Eski fiyat: 128 GB 4.499 TL
teknoburada.net/...
Yeni fiyat: 64 GB 4.499 TL
hepsiburada.com/...
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log.com.tr/...
128 GB 4.499 TL, 64 GB 3,999 TL.