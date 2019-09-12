Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu

    1 hf.
    6b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Xiaomi'nin önemli bir başarıya imza atan akıllı telefon modeli Mi9T'nin yüksek performanslı üst versiyonu olan Mi9T Pro'yu kullanma şansı yakaladık. Bu videoda özellikleri ve deneyimi anlatıyoruz.
    Xiaomi'nin ülkemizde de ses getiren akıllı telefon modeli Mi9T'nin daha yüksek performanslı üst versiyonunu olan Mi9T Pro'yu kullandık. Bugünlerde ülkemizde de yaygın olarak kullanıma sunulması planlanan tam ekranlı, motorlu kameraya sahip olan ve Snapdragon 855'ten güç alan telefonla ilgili ilk izlenim ve yorumlarımız bu videoda. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    konsoldede 1 hf. en beğenilen
    suya toza dayanikli degil ,ois(kamera sabitleyici) yok ,stereo degil ,,,,,özellikle daha önce stereo telefonu kullanmissaniz bu mono telefonlar size iskence gibi gelecektir
    suya toza dayanikli degil ,ois(kamera sabitleyici) yok ,stereo degil ,,,,,özellikle daha önce stereo telefonu kullanmissaniz bu mono telefonlar size iskence gi...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kreat 1 hf.
    Habere gel

    Linki alıp arkadaşa attım 3,999 TL fiyatı varken, bugün haberi gördüm.
    Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye fiyatı durup dururken zamlandı
    teknoburada.net/...
    Eski fiyat: 128 GB 4.499 TL
    teknoburada.net/...
    Yeni fiyat: 64 GB 4.499 TL
    hepsiburada.com/...
    Eski haber
    log.com.tr/...
    128 GB 4.499 TL, 64 GB 3,999 TL.
    Habere gel [resim] Linki alıp arkadaşa attım 3,999 TL fiyatı varken, bugün haberi gördüm. Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye fiyatı durup dururken zamlandı
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    2 aydir mi 9t kullaniyorum. daha 1 kere reklamla karşılaşmadım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Conta...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gökbörüü 1 hf.
    Mi 9 prolarda 6/128 var diye biliyorum, k20proda 8 gb ram var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ironman68 1 hf.
    Çok basit bir şekilde kapatılabilen reklam konusu için bi dünya yorum yapılmış hatta telefon tercih sebebi olarak yazan bile var reklam gösteren uygulamanın tavsiyelerini kapatın bukadar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Motorlu olmasi SAKAT. Mekan aksani bozulma ihtimali sabit kameralara gore cok daha riskli.
    Motorize kamera sistemi olmussa bari 360 derece saran kamera sistemli olsaymis...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihinOrg 1 hf.
    Bir araba yorum yazmışlar bilmiş bilmiş ama tavsiyeleri kapatmayı bulamamışlar. Boşa kullanmışlar ellerinde ki telefonları ??
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mesutcan1999 1 hf.
    Mi 9t kullanıyorum 1 aydır. Ne menüde, ne galeride bir sefer reklam görmedim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MaSSive 1 hf.
    Üst üste satın aldığım son iki telefonum Xiaomi markası. Mİ8 kullanıyorum, Genel itibari ile memnunum.Ancak bir sonraki telefonun Xiaomi markası olmayacak kesinlikle. Menü içi reklam, kendi kendine oluşan,canı isteyince düzelen kamera bugları ve en önemlisi artık pek müşteri odaklı değiller.Şimdi biri çıkar, menü ekranlarında reklam gösteriyor çünkü , uygun fiyata satması için bunu yapmak zorunda yazar.Geçeceksin onu.Zaten benim bilgilerimi , deneyimlerimi android sayesinde Google pazarlıyor. Bir de Banner reklamları eksik kalmıştı. Paralı apilerin reklamsız versiyonu kullanmak için nasıl satın alman gerekiyorsa.Onca para verip satın aldığım üründe reklam görmek veya adblock kullanmak zorunda değilim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DaYWaLkeR 1 hf. MaSSive
    Menü içi reklam mı var hakkaten ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kreat 1 hf.
    Habere gel

    Linki alıp arkadaşa attım 3,999 TL fiyatı varken, bugün haberi gördüm.
    Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye fiyatı durup dururken zamlandı
    teknoburada.net/...
    Eski fiyat: 128 GB 4.499 TL
    teknoburada.net/...
    Yeni fiyat: 64 GB 4.499 TL
    hepsiburada.com/...
    Eski haber
    log.com.tr/...
    128 GB 4.499 TL, 64 GB 3,999 TL.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    konsoldede 1 hf. en beğenilen
    suya toza dayanikli degil ,ois(kamera sabitleyici) yok ,stereo degil ,,,,,özellikle daha önce stereo telefonu kullanmissaniz bu mono telefonlar size iskence gibi gelecektir
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selamiyen 1 hf. konsoldede
    Sonuna kadar katılıyorum, çok beklediğim bir telefondu, ancak çift hoparlör olmayan telefonların ses kalitesi çok bariz hissediliyor. Ayrıca "Xiaomi'nin menüsünde bir defa bile reklam görmedim" diyenlere sormak isterim, bu duruma ilişkin yaptığınız bir takım ayarlar falan mı var ? Ailemde Mi Mix ve Redmi kullanan kişiler var, menüde sık sık reklam ile karşılaşıyoruz. Bu iki sebep yüzünde kesin bir ifade ile almaya değmez diyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Cool Storm 1 hf. konsoldede
    Onlar olsaydı telefon 6000 TL bandında olurdu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    pride u took 1 hf. yeni yorumcu konsoldede
    amiral gemisi işlemcili, adreno 640 kullanan bir cihaz için bunlar üfürükten sebepler..zaten suyun içinde telefon kullanmıyorum, videoda eis var, ayrıca gcam kur içinde sabitleyici özelliği var..
    telefon mono olması kötü ise kulaklıkla dinlersin olur biter ama karar senin tabi herkes mi 9t pro almasın zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    18:34
    Xiaomi Redmi 7A inceleme | Kullanıcı deneyimi nasıl?
    6,3b izlenme · 1 ay
    14:29
    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha
    12b izlenme · 23 sa. yeni video
    08:41
    Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi
    181 izlenme · 2 sa. yeni video
    17:09
    Xiaomi Mi A3 kutudan çıkıyor | Detaylar ve merak edilenler
    7b izlenme · 3 hf.
    05:02
    Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar
    3,9b izlenme · 6 gün
    04:08
    Kapaklı telefon döndü | Nokia 2720 Flip ön inceleme
    5,2b izlenme · 1 hf.
    03:53
    İnternet Gerektirmeyen 5 Keyifli Oyun
    7,4b izlenme · 1 hf.
    04:38
    İşte dünyanın en küçük oyun bilgisayarı
    5,2b izlenme · 1 hf.
    03:20
    20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme
    6,8b izlenme · 2 hf.
    12:47
    X570 hakkında önemli şeyler "Asus TUF Gaming X570-PLUS Wi-Fi incelemesi"
    240 izlenme · 2 sa. yeni video
    08:59
    Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor
    6,7b izlenme · 2 hf.
    05:27
    Huawei Nova 5T ön inceleme | Güçlü ve güzel telefon
    3,2b izlenme · 1 hf.
    09:10
    Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey
    4,6b izlenme · 2 hf.
    13:33
    Xiaomi, İzmir'de hızlı başladı | Biz de oradaydık
    9,3b izlenme · 2 ay
    18:38
    Xiaomi Mi9 tanıtıldı: Yeni canavar
    14,4b izlenme · 7 ay
    26:43
    Xiaomi Mi9 kutusundan çıkıyor | Huawei ve Samsung'a meydan okuyor
    16,3b izlenme · 6 ay
    18:59
    Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri
    6,1b izlenme · 1 hf.
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim