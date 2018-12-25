Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları

Xiaomi'nin ülkemizdeki 2. yetkili Mi Store mağazası 28 Aralık Cuma günü Forum İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açacak. Açılışa özel kampanyalara dair detaylar videomuzda.
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