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Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları

4 ay
17,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Xiaomi'nin ülkemizdeki 2. yetkili Mi Store mağazası 28 Aralık Cuma günü Forum İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açacak. Açılışa özel kampanyalara dair detaylar videomuzda.
Duyuru videolarından haberdar olmak için Donanım Haber Youtube kanalını takip etmeniz, çekilişlere katılmak için Donanım Haber Instagram sayfasını takip etmeniz yeterli. Ayrıca Xiaomi ürünlerine ve Mi Storelara dair gelişmelerden, Instagram üzerinden Mi Store Türkiye ve Evofone'u takibe alarak haberdar olabilirsiniz.

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mobileditor 4 ay en beğenilen
Xiaomi marka ürünleri bunların mağazalarından alana bir şey diyecem ama ayıp olacak. Siz anladınız.
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DH Misafiri 4 ay
Tek cümle fikrim;
Evofone Xiaomi'nin TR deki itibarını eritiyor!!!...
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Guest Account 4 ay
çantacı bavulcu diye tabir ettiğimiz adamların çoğu bu evofone'dan daha insaflı adamlar. gidin alın ithalat garantili telefonunuzu, bozulursa tüketici hakem heyetine gidersiniz. bunlardan bi farkı yok zaten.
çantacı bavulcu diye tabir ettiğimiz adamların çoğu bu evofone'dan daha insaflı adamlar. gidin alın ithalat garantili telefonunuzu, bozulursa tüketici hakem he...
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Guest Account 4 ay
çantacı bavulcu diye tabir ettiğimiz adamların çoğu bu evofone'dan daha insaflı adamlar. gidin alın ithalat garantili telefonunuzu, bozulursa tüketici hakem heyetine gidersiniz. bunlardan bi farkı yok zaten.
Yanıtla +5
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Subat 4 ay
inşallah tez zamanda batarlar. bu kadar kazık fiyatlandırma olamaz.. ithalatçılar yine insaflı.. kapansınlar gitsinler ithalatçılarla devam..
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DH Misafiri 4 ay
Fiyatlar kazık :D Mi nin adını kullanıp insan seviyorlar(sansür). Hepsiburada dan şaşmayın. Sanal iletişim Mi konusunda açık ara fark atıyor. Powerbankımda arıza oldu anında değişti. tüm ürünleri hepsiburada dan sanal iletişim garantisi altında aldım memnunum tavsiye ederim. :)
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ibrhmseker 4 ay
Bi geldiniz batırdınız piyasayı
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TearsForFears 4 ay
Fiyatlar kazık olduğu için %15 indirim ve mi band 2 hediyesiyle anca piyasa fiyatına yaklaşıyor. 300 dolarlık poco 3200 lira indir %15 2720 lira 100 liralık mi band ver 2620 lira. Aynı fiyattan satışa çıkan honor play 2200 lira.
Hepsiburada nın eskiyi getir yenisini götür kampanyasında 2. el telefonları hepsiburada aracılığıyla ucuza alan bilin bakalın kim? Tabikide Evofone
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DH Misafiri 4 ay
Tek cümle fikrim;
Evofone Xiaomi'nin TR deki itibarını eritiyor!!!...
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satuk_bugra 4 ay
Telefonlarda %15 ise nasıl tüm ürünlerde %50 olabiliyor?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mladenbmv 4 ay
alanın vay haline en ufak bir darbede kullanıcı kaynaklı darbe var anakart yandı v.s diye söyleyen firma.paralel ithalat alın daha garantili ve ucuz.
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mobileditor 4 ay en beğenilen
Xiaomi marka ürünleri bunların mağazalarından alana bir şey diyecem ama ayıp olacak. Siz anladınız.
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