Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar

Donanm meraklıları için bilgisayar kasası, güç kaynağı, işlemci soğutucusu, fan ve termal macun gibi bir ürün yelpazesi sunan Xigmatek, ''midi-tower'' sınıfı yeni bilgisayar kasası Alfar'ı duyurdu.





195 mm x 445 mm x 505 mm boyutlarında ve 6 kg ağırlığında dizayn edilen Alfar'ın gerek dış yapısı gerekse iç yapısı doğrudan Asgard 382 'yi akıllara getiriyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmelerinin önündeki plakaların tasarımı ve sol panelin tasarımı Asgard 382'den farklı.

Alfar, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX formunda anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Özetle Nvidia ve AMD'nin tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyorsunuz.



Çelik ve plastikten imal edilen bilgisayar kasası, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 7 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ve kablo saklama kanallarına ev sahipliği yapıyor. Dahili bileşenlerin soğutulması için öne 2 x 120 mm fan, arkaya 1 x 120 mm / 1 x 80 mm fan, üste 2 x 120 mm / 140 mm fan, sol panele 2 x 120 mm / 140 mm fan monte edilebiliyor. 120 mm'lik iki adet fan, bilgisayar kasasına halihazırda monte edilmiş. Fanlardan birisi LED'li.

Üst kısmına ses çıkışı, mikrofon girişi, 2 adet USB 3.0 portu, güç düğmesi ve reset düğmesi yerleştirilen Xigmatek Alfar için Alman sitesi Caseking, 49.90 Euro fiyatla ön sipariş alıyor. Bilgisayar kasasının sevkiyatının 30 Kasım'dan itibaren başlatılması planlanıyor.



http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Alfar-Midi-Tower-schwarz-orange::20623.html