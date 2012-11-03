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Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
812
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13
Kasa
knight
Haber Editörü
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Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar
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Donanm meraklıları için bilgisayar kasası, güç kaynağı, işlemci soğutucusu, fan ve termal macun gibi bir ürün yelpazesi sunan Xigmatek, ''midi-tower'' sınıfı yeni bilgisayar kasası Alfar'ı duyurdu.
195 mm x 445 mm x 505 mm boyutlarında ve 6 kg ağırlığında dizayn edilen Alfar'ın gerek dış yapısı gerekse iç yapısı doğrudan Asgard 382'yi akıllara getiriyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmelerinin önündeki plakaların tasarımı ve sol panelin tasarımı Asgard 382'den farklı.
Alfar, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX formunda anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Özetle Nvidia ve AMD'nin tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyorsunuz.
Çelik ve plastikten imal edilen bilgisayar kasası, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 7 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ve kablo saklama kanallarına ev sahipliği yapıyor. Dahili bileşenlerin soğutulması için öne 2 x 120 mm fan, arkaya 1 x 120 mm / 1 x 80 mm fan, üste 2 x 120 mm / 140 mm fan, sol panele 2 x 120 mm / 140 mm fan monte edilebiliyor. 120 mm'lik iki adet fan, bilgisayar kasasına halihazırda monte edilmiş. Fanlardan birisi LED'li.
Üst kısmına ses çıkışı, mikrofon girişi, 2 adet USB 3.0 portu, güç düğmesi ve reset düğmesi yerleştirilen Xigmatek Alfar için Alman sitesi Caseking, 49.90 Euro fiyatla ön sipariş alıyor. Bilgisayar kasasının sevkiyatının 30 Kasım'dan itibaren başlatılması planlanıyor.
Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar
Tam Boyutta Gör
Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar
Tam Boyutta Gör
Xigmatek, midi-tower sınıfı yeni bilgisayar kasasını duyurdu: Alfar
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http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Alfar-Midi-Tower-schwarz-orange::20623.html Yorum Yaz
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MxFxOx 7 yıl
malzeme kalliteside güzelse alınabilir.
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Swein 7 yıl
Kaba duruyor ya.
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multiTYRT 7 yıl
Ben sevdim açıkçası özellikle hava soğutma açısından iyi duruyor.
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metsan 7 yıl

alınacak bir kasa gibi görunuyor ama sanrım orta sevıyelı bir sistem için soğutma ideal
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lyridder 7 yıl
Aynı çirkinlikte ön panele sahip Asgard 382 vardı. Hayırlısıyla çeşit olmuş:)
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Kirk Lee 7 yıl
asgard biraz daha klasik ve şık tasarıma sahipti. bu da ounun daha modern tasarıma sahip bir varyasyonu olmuş...
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King ov Hell 7 yıl
İlk resimlerde biraz şişko çıkmış.
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By_KeReMM 7 yıl King ov Hell
Livermorium
İlk resimlerde biraz şişko çıkmış.


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classf2re 7 yıl
Kasa soğutma açısından gayet tatminkar duruyor.Ama ön tarafın tasarımı pek hoş değil.
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RapscallioN 7 yıl
Ön tarafin tasarimi CM bir kasaya benziyor, adi simdi aklima gelmiyor
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