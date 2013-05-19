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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xigmatek'den Mini-ITX sistemler için çift fanlı yeni işlemci soğutucusu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek'den Mini-ITX sistemler için çift fanlı yeni işlemci soğutucusu
Mini-ITX bilgisayarlar sistemleri için düşük profilli yeni işlemci soğutucusu duyuran üreticilerden bir diğeri de Xigmatek oldu. Janus adını taşıyan ve nikelaj kaplı bakır tabana sahip olan soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan 6 adet bakır ısı borusu ile geliyor. Alüminyum yapraklardan oluşan büyük bir ısı bloğu ile gelen Xigmatek Janus, benzerlerinden farklı olarak iki adet fan ile geliyor.
Üst kısma yerleştirilen 120mm çapındaki PWM kontrollü fan 800-120 devir/dakika hızlarında görev yaparken, en yüksek çalışma hızında 38.42cfm hava üfleyebiliyor, buna karşılık 22.4dbA seviyesinde de gürültüye neden oluyor. Tabanın üstüne yerleştirilen 80mm çapındaki fan ise 2000 deir/dakika hızında çalışıyor ve 13.53CFM hava üfleyip, 19.2dbA gürültüye neden oluyor. 
Fansız olarak 120mm x 110mm x 45mm ve 317 gram ağırlığında, fanlar devreye girdiğinde ise 430 gram ağırlığında olan Xigmatek Janus, beraberinde gelen evrensel montaj kiti sayesinde Intel ve AMD’nin yaygın olarak kullanılan tüm işlemci modellerine destek veriyor. Yüksekliği 60mm olan Xigmatek Janus’un yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.  


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hacı.basat 6 yıl
Günümüzün masaüstü bilgisayarı bu ve Türkiye'de yok, skandalmıdır rezaletmidir kepazelikmidir cahillikmidir işgüzarlıkmıdır adını koymak sıkıntı.
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tekno_gus 6 yıl
haberdeki 80mm için dba değerleri bence hatalı 80mm fan 2000 devirde 19,2dba (bence 29,2 dir 39,2 bile olabilir)vermedsi pek mantıklı değil 120mm fan 1200 devirde 22,4 dba veriyor buna göre buna göre büyük fan düşük devir daha sessiz pc mantğına tamamen ters
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Türkiye'de itx kasa toplayamazsınız, toplarsanız trafiğe akülü bebek arabasıyla çıkan adama benzersiniz, niye mi? parçalar aşağıda.
Anakartın soket FM2 olması zorunlu, en yakın rakipleri bile bu gücün çeyreğine ulaşamdıkları gibi fiyatları da uçuk, piyasada o külüstürler var. Gelirse alınabilecek FM2 anakartların bazıları.
Asrock FM2A75M-ITX
Asrock FM2A85X-ITX
Sapphire Pure Platinum A75T
MSI FM2 A75IA-E53
Zotac A55ITX-B-E
Yurdışında 79$'dan başlar, 120$'a kadar bulunabilir. Türkiye'de ne bu modeller, ne de başka FM2 itx bulamazsınız.
FM2 işlemci: Sıkıntı yok.
Ram: DDR3 ramler şu an karaborsa.
Sabit Disk: 2.5" olması gerekiyor.3.5" olursa kasaya optik okuyucu takılamaz.SSD yada HDD, kısmen bulunabilir.
Optik Okuyucu: Slim olması gerekiyor, Yurtdışında Slim BD-yazıcılar 39$ civarı, Türkiye'de yok. amazon.com/...
Son Parça mini-ITX Kasa: 70 liradan 200 liraya kadar Kolay bulunuyor, sorun yok.
Tablo bu malesef.
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_bluescream_ 6 yıl
İyi hoş da 2 fanda aynı yöne bakıyor
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: Psydia
Vatan bilgisayar, teknobiyotik asus asrock kartlari satiyor hocam.

Dostum yanlış takip ediyorsun, konumuz ATX yada micro-ATX değil, alacak adamda antika alacak değil, itx toplayan doğal olarak AMD FM2 soket alacak, Türkiyede'de FM2 soket itx anakart yok malesef, olsa alırız.
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1963bursa 6 yıl
itx anakart bulursanız takarsınız, halen piyasadaki en güçlü itx anakartlar 2 sene öncesinin Via itx anakartları, AMD FM2 soketleri bile Türkiye'ye sokmadılar. Daha Çerçöp ATX anakartlar kasalar Türkiye'de eriyecekler, burda karpuz alır gibi bilgisayar toplayan adam çok.
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Psydia 6 yıl 1963bursa
1963bursa
itx anakart bulursanız takarsınız, halen piyasadaki en güçlü itx anakartlar 2 sene öncesinin Via itx anakartları, AMD FM2 soketleri bile Türkiye'ye sokmadılar. Daha Çerçöp ATX anakartlar kasalar Türkiye'de eriyecekler, burda karpuz alır gibi bilgisayar toplayan adam çok.

Vatan bilgisayar, teknobiyotik asus asrock kartlari satiyor hocam.
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