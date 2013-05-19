Xigmatek'den Mini-ITX sistemler için çift fanlı yeni işlemci soğutucusu

Mini-ITX bilgisayarlar sistemleri için düşük profilli yeni işlemci soğutucusu duyuran üreticilerden bir diğeri de Xigmatek oldu. Janus adını taşıyan ve nikelaj kaplı bakır tabana sahip olan soğutucu, her biri 6mm kalınlığında olan 6 adet bakır ısı borusu ile geliyor. Alüminyum yapraklardan oluşan büyük bir ısı bloğu ile gelen Xigmatek Janus, benzerlerinden farklı olarak iki adet fan ile geliyor.

Üst kısma yerleştirilen 120mm çapındaki PWM kontrollü fan 800-120 devir/dakika hızlarında görev yaparken, en yüksek çalışma hızında 38.42cfm hava üfleyebiliyor, buna karşılık 22.4dbA seviyesinde de gürültüye neden oluyor. Tabanın üstüne yerleştirilen 80mm çapındaki fan ise 2000 deir/dakika hızında çalışıyor ve 13.53CFM hava üfleyip, 19.2dbA gürültüye neden oluyor.

Fansız olarak 120mm x 110mm x 45mm ve 317 gram ağırlığında, fanlar devreye girdiğinde ise 430 gram ağırlığında olan Xigmatek Janus, beraberinde gelen evrensel montaj kiti sayesinde Intel ve AMD’nin yaygın olarak kullanılan tüm işlemci modellerine destek veriyor. Yüksekliği 60mm olan Xigmatek Janus’un yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



