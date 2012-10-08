Xigmatek'in mid-tower formundaki yeni kasası Asgard 382 ufukta göründü

Haber Editörü
Bilgisayar bileşeni üreticisi Xigmatek, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından yeni bilgisayar kasası Asgard 382 ile donanım meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Xigmatek'in mid-tower segmentinde konumlandırdığı Asgard 382, 195 mm x 445 mm x 505 mm boyutlarında tasarlanmış. Şeffaf yan panelli ve şeffaf yan panelsiz olmak üzere iki tür versiyonu bulunan bilgisayar kasasında çelik ve plastik gibi materyallerin kullanıldığı ifade edilmiş.
4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesi ve 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi ile donatılan Asgard 382, 7 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor. Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren bilgisayar kasasının üst kısmında 2 adet USB 3.0 portuna, güç tuşuna, reset tuşuna, mikrofon girişine, ses çıkışına ve LED göstergelere yer verilmiş.
Asgard 382'nin içindeki bileşenlerin soğutulması için ön kısma 2 x 120 mm, arka kısma 1 x 120 mm, üst kısma 2 x 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Bilgisayar kasasının yan paneline ise 1 x 120 mm / 140 mm fan takılabildiği belirtilmiş. Muhtemelen bu fan şeffaf panelsiz versiyona takılıyor. Zira şeffaf panelli Asgard 382'nin yayınlanan görsellerinde fan deliklerini göremedik. Hava akışının olumsuz yönde etkilenmemesi için kablo saklama kanalları unutulmamış.
Xigmatek, fiyat ve çıkış tarihi konularında herhangi bir bilgi vermemiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Küçücük şeyler için kavga etmeyin.
Haksızda sayılmaz aslında eğer ben daha iyisini yaparım diyorsan buyur meydan hazır ama yapmıyorsan yapılana saygı duy
Kasayı beğenmemişim ve sıradan bir kasa demişim. Söyleyemezmiyim size ne.
Bu arada yönetimi de eleştirip daha iyi haber ve incelemeler bekliyoruz demişim.
Nerede saygısızlık var bu dediklerimde.
Ama o arkadaş bana saygısızlık yapmış.
Neresi sıradan mış ? Xigmatek diyor yanii aynı boyutlarda ve değişik markaların kasalarından çok daha ucuz olacak anlamına gelir bu..sen bakmayı bilmiyorsan millet ne yapsın :) bizde donanımhaber forumuna daha aklı başında üyeler istiyoruz sıradan üyeleri ne yapalım :)
Sözlerine dikkat et terbiyesizlik yapma.
Ben bir donanım hakkında fikrimi söyledim sen ise olayı kişiselleştirip şahsıma diyorsun.
Donanım dünyasından daha kayda değer haberler ve incelemeler bekliyoruz sizden.