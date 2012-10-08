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Xigmatek'in mid-tower formundaki yeni kasası Asgard 382 ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
11
Kasa
knight
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşeni üreticisi Xigmatek, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından yeni bilgisayar kasası Asgard 382 ile donanım meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Xigmatek'in mid-tower segmentinde konumlandırdığı Asgard 382, 195 mm x 445 mm x 505 mm boyutlarında tasarlanmış. Şeffaf yan panelli ve şeffaf yan panelsiz olmak üzere iki tür versiyonu bulunan bilgisayar kasasında çelik ve plastik gibi materyallerin kullanıldığı ifade edilmiş.

4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesi ve 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi ile donatılan Asgard 382, 7 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor. Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren bilgisayar kasasının üst kısmında 2 adet USB 3.0 portuna, güç tuşuna, reset tuşuna, mikrofon girişine, ses çıkışına ve LED göstergelere yer verilmiş.
Asgard 382'nin içindeki bileşenlerin soğutulması için ön kısma 2 x 120 mm, arka kısma 1 x 120 mm, üst kısma 2 x 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Bilgisayar kasasının yan paneline ise 1 x 120 mm / 140 mm fan takılabildiği belirtilmiş. Muhtemelen bu fan şeffaf panelsiz versiyona takılıyor. Zira şeffaf panelli Asgard 382'nin yayınlanan görsellerinde fan deliklerini göremedik. Hava akışının olumsuz yönde etkilenmemesi için kablo saklama kanalları unutulmamış.
Xigmatek, fiyat ve çıkış tarihi konularında herhangi bir bilgi vermemiş.

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saxblue 7 yıl
gene düşük iq içeren mesajlar atmış bir çok kullanıcı. bu forumu da rezil ettiniz. neyse kasaya gelelim... oldukça sıradan hatta kötü görünüşlü bir kasa. sadece xigmatek markasını satmaksa mevzu bilmiyorum ama en azından daha iyi bir şey tasarlayabilirlermiş. önüme koysalar seç deseler galiba en son bunu seçerim kıvamında bir kasa olmuş.
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King ov Hell 7 yıl
Doğrular ve yanlışlar yoktur, yorumlar vardır. {Nietzsche}

Küçücük şeyler için kavga etmeyin.
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HiqhWoltage 7 yıl
Kasayı pek beğenmedim ama Kablo saklama kanallarının olması güzel. Midgard ve asgard'ta adam akıllı bu kanallar yoktu. 160mm soğutucu takılabilirliğinin olması bence en önemli eksisi. O değer 19cm olmalı en az artık. usb 3, led göstergeler ve pleksisinin olması çok iyi. 150tl civarı olursa şimdiki asgardlar gibi çok iyi satar.
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poyrazz_ern 7 yıl
Nerde kablo saklama kanalında kablo yırtılmasıni engelleyen lastikler ?.nerde Su soğutma delikleri ?.oraya 2-3 plastik lastik bisey köy 5lira fazlaya sat arkadaş.fiyatı ne olucak bilmiyorum ama harbi tipsiz olmuş
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lyridder 7 yıl
Valla tebrikler, daha çirkinini yapamamışlar mı? Dur ben evde bir kasa yapayımda millet kasa görsün yau. Eleştirdiğim ne varsa evde yaparım ben, prensip meselesi bu bendeki...
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iskocyall 7 yıl
Adam sevmez soyler begenmemis o begenmis kime ne iyi yada kotu demiyorki bende apple urunlerini begeniyorum iyi yada kotu demiyorum bunun gibi...
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zerocontrol 7 yıl
aykutx
Normandia_06
aykutx Sıradan bir kasa. Donanım dünyasından daha kayda değer haberler ve incelemeler bekliyoruz sizden.
Neresi sıradan mış ? Xigmatek diyor yanii aynı boyutlarda ve değişik markaların kasalarından çok daha ucuz olacak anlamına gelir bu..sen bakmayı bilmiyorsan millet ne yapsın :) bizde donanımhaber forumuna daha aklı başında üyeler istiyoruz sıradan üyeleri ne yapalım :)
Sözlerine dikkat et terbiyesizlik yapma. Ben bir donanım hakkında fikrimi söyledim sen ise olayı kişiselleştirip şahsıma diyorsun.

Haksızda sayılmaz aslında eğer ben daha iyisini yaparım diyorsan buyur meydan hazır ama yapmıyorsan yapılana saygı duy
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aykutx 7 yıl
Arkadaşım saygısızlık nerede?
Kasayı beğenmemişim ve sıradan bir kasa demişim. Söyleyemezmiyim size ne.
Bu arada yönetimi de eleştirip daha iyi haber ve incelemeler bekliyoruz demişim.
Nerede saygısızlık var bu dediklerimde.
Ama o arkadaş bana saygısızlık yapmış.
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Normandia_06 7 yıl
aykutx
Sıradan bir kasa. Donanım dünyasından daha kayda değer haberler ve incelemeler bekliyoruz sizden.

Neresi sıradan mış ? Xigmatek diyor yanii aynı boyutlarda ve değişik markaların kasalarından çok daha ucuz olacak anlamına gelir bu..sen bakmayı bilmiyorsan millet ne yapsın :) bizde donanımhaber forumuna daha aklı başında üyeler istiyoruz sıradan üyeleri ne yapalım :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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aykutx 7 yıl Normandia_06
Normandia_06

aykutx

Sıradan bir kasa. Donanım dünyasından daha kayda değer haberler ve incelemeler bekliyoruz sizden.

Neresi sıradan mış ? Xigmatek diyor yanii aynı boyutlarda ve değişik markaların kasalarından çok daha ucuz olacak anlamına gelir bu..sen bakmayı bilmiyorsan millet ne yapsın :) bizde donanımhaber forumuna daha aklı başında üyeler istiyoruz sıradan üyeleri ne yapalım :)



Sözlerine dikkat et terbiyesizlik yapma.
Ben bir donanım hakkında fikrimi söyledim sen ise olayı kişiselleştirip şahsıma diyorsun.
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aykutx 7 yıl
Sıradan bir kasa.
Donanım dünyasından daha kayda değer haberler ve incelemeler bekliyoruz sizden.
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