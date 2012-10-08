Xigmatek'in mid-tower formundaki yeni kasası Asgard 382 ufukta göründü

Bilgisayar bileşeni üreticisi Xigmatek, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından yeni bilgisayar kasası Asgard 382 ile donanım meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Xigmatek'in mid-tower segmentinde konumlandırdığı Asgard 382, 195 mm x 445 mm x 505 mm boyutlarında tasarlanmış. Şeffaf yan panelli ve şeffaf yan panelsiz olmak üzere iki tür versiyonu bulunan bilgisayar kasasında çelik ve plastik gibi materyallerin kullanıldığı ifade edilmiş.





4 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 4 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesi ve 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi ile donatılan Asgard 382, 7 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapıyor. Micro ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek veren bilgisayar kasasının üst kısmında 2 adet USB 3.0 portuna, güç tuşuna, reset tuşuna, mikrofon girişine, ses çıkışına ve LED göstergelere yer verilmiş.



Asgard 382'nin içindeki bileşenlerin soğutulması için ön kısma 2 x 120 mm, arka kısma 1 x 120 mm, üst kısma 2 x 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Bilgisayar kasasının yan paneline ise 1 x 120 mm / 140 mm fan takılabildiği belirtilmiş. Muhtemelen bu fan şeffaf panelsiz versiyona takılıyor. Zira şeffaf panelli Asgard 382'nin yayınlanan görsellerinde fan deliklerini göremedik. Hava akışının olumsuz yönde etkilenmemesi için kablo saklama kanalları unutulmamış.



Xigmatek, fiyat ve çıkış tarihi konularında herhangi bir bilgi vermemiş.

