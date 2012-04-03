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Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu; Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,5b
1
26
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu; Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition
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Komponent üreticisi Xigmatek, yeni işlemci soğutucusu Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition'ı duyurdu. Şirketin güncel ürün gamında yer alan Dark Knight soğutucusunun güncellenmiş versiyonu olan 120 x 50 x 159 mm boyutlarındaki soğutucu, doğrudan işlemci ile temas kuran 8mm kalınlığında üç adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprak ile geliyor.
Üzerinde 1000-2200 devir/dakika hızında çalışan ve en yüksek çalışma hızında 30.1 dbA gürültü yaratan 120mm çapında uzun ömürlü fanın kullanıldığı soğutucu geniş işlemci desteği sunuyor. Intel tarafından en yüksek performanslı Sandy Bridge-E serisi işlemciler de dahil olmak üzere LGA775 formundaki işlemcilerden günümüze kadar Intel'in bütün masaüstü işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu aynı zamanda AMD platformunda da Soket AM2 formundan günümüze şirketin güncel ürün gamındaki işlemcilerle sorunsuzca kullanılabiliyor. Xigmatek  Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition, yurt dışında 39,90 Avro son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunulmuş durumda.
Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu; Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition
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Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu; Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Komponent üreticisi ne? :S Türkçemizi düzgün kullanın "Bileşen" kelimesinin suyu mu çıktı ?
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MattPegasus 7 yıl
xigmatek bu işlemci soğutucu piyasına çok iyi girdi.
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Rohym 6 yıl
Ürünü basit gören arkadaşlar youtube'da ürünü aratıp bir incelemesini izleyin derim. İ5 3570k (@4.5 Ghz) bir sistemde corsair'in h100 sıvı soğutma sistemi ile arasında 2 derece fark var (dark knight daha serin evet evet sıvı soğutma kullanılan bir sistemden aynı hızlarda ve aynı işlemcide 2 derece daha düşük (ama çift fan ile(yinede H100'den daha ucuz olur))).Vatanın %25 indiriminde alırım fx 6300le nede güzel gider diye hayaller kurarken bu ürünün eski versiyonundan başka getirilmediğini öğrenince hayal kırıklığı olmuştu.
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alpa07 7 yıl
Adam haklı
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SEO-Uzmanı 7 yıl alpa07
alpa07

Adam haklı

kim !?
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Python 7 yıl
Fiyatına göre gayet güzel duruyor
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Normandia_06 7 yıl
Kendi soğutucunu kendin yapman hem daha ucuz hem bunlardan kat kat daha kaliteli hemde aslında çok basit oluyor maliyeti yok denecek kadarda az :D
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perikentli 7 yıl
gayet makul ve guzel bir fiyat ile geliyormus beğendim
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Manero 7 yıl
Bakır yüzeyi az, bu tip soğutucular tek fan kullanılmamalı.
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Glukhovsky 7 yıl
Tasarım olarak güzel duruyor.
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erdemefe 7 yıl
playstyle
bakırı gümüşle kaplasalar ! en azından CPU temas noktalarını daha kaliteli ısı iletkeni olur !

Profosor :))
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B A T M A N 7 yıl
30.1 dbA gürültü çok yüksek bence en azından tam hızdayken bile 20 dbA yı geçmeseydi daha iyi olurdu
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bakırı gümüşle kaplasalar ! en azından CPU temas noktalarını daha kaliteli ısı iletkeni olur !
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marseltalon 7 yıl
Beğenmedim...
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knnkpln 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bakırı gümüşle kaplasalar ! en azından CPU temas noktalarını daha kaliteli ısı iletkeni olur !


Bakırla gümüş arasında öyle kayda değer bir ısı iletkenliği farkı yokki.
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat iyi, o yüzden fiyat sıkıntısı olanlar için iyi bir seçenek olabilir..
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