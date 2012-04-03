Xigmatek'ten yeni işlemci soğutucusu; Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition

Komponent üreticisi Xigmatek, yeni işlemci soğutucusu Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition'ı duyurdu. Şirketin güncel ürün gamında yer alan Dark Knight soğutucusunun güncellenmiş versiyonu olan 120 x 50 x 159 mm boyutlarındaki soğutucu, doğrudan işlemci ile temas kuran 8mm kalınlığında üç adet bakır ısı borusu ve çok sayıda alüminyum yaprak ile geliyor.

Üzerinde 1000-2200 devir/dakika hızında çalışan ve en yüksek çalışma hızında 30.1 dbA gürültü yaratan 120mm çapında uzun ömürlü fanın kullanıldığı soğutucu geniş işlemci desteği sunuyor. Intel tarafından en yüksek performanslı Sandy Bridge-E serisi işlemciler de dahil olmak üzere LGA775 formundaki işlemcilerden günümüze kadar Intel'in bütün masaüstü işlemcileriyle uyumlu olan soğutucu aynı zamanda AMD platformunda da Soket AM2 formundan günümüze şirketin güncel ürün gamındaki işlemcilerle sorunsuzca kullanılabiliyor. Xigmatek Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition, yurt dışında 39,90 Avro son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunulmuş durumda.