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Xilence'dan mid-tower formunda bilgisayar kasası: Montclair

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
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3
Kasa
knight
Haber Editörü
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Xilence'dan mid-tower formunda bilgisayar kasası: Montclair
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Bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleri hazırlayan Xilence, mid-tower formundaki yeni kasası Montclair'ın basın duyurusunu yayımladı.

41 cm yüksekliğinde, 43 cm derinliğinde ve 18.5 cm genişliğinde dizayn edilen Montclair'da, 0.5 mm kalınlığında çeliğin kullanıldığı belirtiliyor. Micro ATX, ATX anakartlara ve su soğutma sistemlerine destek veren kasa, 8 adet 5.25-inç'lik sürücü modülüne ev sahipliği yapıyor. Kasaya 2 adet 3.5-inç'lik sürücü, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü takılabiliyor.
Gerekli hava sirkülasyonu için kasanın ön yüzüne, arka yüzüne, üst kısmına ve yan kapağına fan takviyesi yapılabiliyor. Halihazırda 120 mm'lik fan kasanın ön yüzünde takılı şekilde geliyor. Ön panelde 2 adet USB 2.0 portuna ve ses bağlantılarına yer verilen kasanın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99 Euro olarak açıklandı.
Xilence'dan mid-tower formunda bilgisayar kasası: Montclair
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Xilence'dan mid-tower formunda bilgisayar kasası: Montclair
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http://www.xilence.net/en/press-room/news/year/2012/month/07/day/17/entry/the-xilence-montclair-case-ample-space-for-your-set-up.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chris Brown 7 yıl
Nox un isim değiştirmiş hali, daha ucuz olursa alınabilir ki zaten nox şuan tr de 100TL den satılıyor.
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deathshower 7 yıl
güzele benziyor fiyatida uygun gibi bakalım neler olucak
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HiqhWoltage 7 yıl
50$ için bnce de iyi kasa. İçinin siyah olması, kablo saklama kanalları iyi özellikler.
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