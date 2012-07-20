Xilence'dan mid-tower formunda bilgisayar kasası: Montclair

Bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı ve soğutma çözümleri hazırlayan Xilence, mid-tower formundaki yeni kasası Montclair'ın basın duyurusunu yayımladı.







41 cm yüksekliğinde, 43 cm derinliğinde ve 18.5 cm genişliğinde dizayn edilen Montclair'da, 0.5 mm kalınlığında çeliğin kullanıldığı belirtiliyor. Micro ATX, ATX anakartlara ve su soğutma sistemlerine destek veren kasa, 8 adet 5.25-inç'lik sürücü modülüne ev sahipliği yapıyor. Kasaya 2 adet 3.5-inç'lik sürücü, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü takılabiliyor.



Gerekli hava sirkülasyonu için kasanın ön yüzüne, arka yüzüne, üst kısmına ve yan kapağına fan takviyesi yapılabiliyor. Halihazırda 120 mm'lik fan kasanın ön yüzünde takılı şekilde geliyor. Ön panelde 2 adet USB 2.0 portuna ve ses bağlantılarına yer verilen kasanın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99 Euro olarak açıklandı.



http://www.xilence.net/en/press-room/news/year/2012/month/07/day/17/entry/the-xilence-montclair-case-ample-space-for-your-set-up.html