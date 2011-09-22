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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Arc ve Xperia Play için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,7b
1
15
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Xperia Arc ve Xperia Play için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson, Xperia Blog cephesinden gelen bilgilere göre Xperia Neo'nun ardından şık tasarımıyla dikkat çeken Xperia Arc ile PlayStation sertifikalı Xperia Play için Android 2.3.4 ''Gingerbread'' güncellemesini yayınlamaya başladı.
Yayınlanan güncelleme;
  • Google Talk uygulaması aracılığıyla görüntülü konuşma yapabilme
  • 3D Sweep panaroma çekim modu
  • Facebook entegrasyonu
  • Swipe yazı girişi
  • Ekran görüntüsü yakalayabilme
gibi getiriler sunuyor.
Xperia Arc ve Xperia Play için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı
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DemirKipi 8 yıl en beğenilen carman
carman

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson bence böyle bir olay yok sony adroidle azda olsa canlandı android olmasaydı ne satacaktı acaba merak ediyorum


Mesele sadece telefon satmak değil. Geliştirdiği teknolojilerle telefon piyasasına yön vermek asıl mesele. Bir çok alanda Sony Ericsson iyi işler çıkarmıştır. Satmamasının sebebi kötü telefonlar yapması değil iyi bir pazarlama yapamamasındandır.



Güncelleme hayırlı olsun hepimize. OC'lu sorunsuz olan bir sürümü çıktığında ben de yükleyeceğim.
carmanAkıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson bence böyle bir olay yok sony adroidle azda olsa canlandı android olmas...
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DH Misafiri 8 yıl
Android olmazsa ne satacaktı deyimi anlamsız. O zaman HTC,Motorola,Samsung ve LG ne satacaktı?
SE'nin bundan öncee Walkman telefonları vardı ve çok satmıştı. windows mobile ve symbian telefonları da çıkardı. SE, Android'in yazılım olarak daha iyi olduğunu düşündüğü için kullandı.
Dünya devi dediğiniz Nokia şu anda SE'den daha kötü duruma düşmek üzere. WP7 tutarsa şansı olacak, tutmazsa 2-3 sene sonra Nokia biter. RIM'de aynı durumda.
iPhone piyasayı değiştirdi ve canlandırdı. İnsanlar böyle telefonların daha kullanışlı olabileceğini gördü.
Ben Arc kullanıyorum, fakat iPhone da alabilirdim. Fiyatı değerinden fazla olduğunu düşündüğüm için almadım.
Android olmazsa ne satacaktı deyimi anlamsız. O zaman HTC,Motorola,Samsung ve LG ne satacaktı?SE'nin bundan öncee Walkman telefonları vardı ve çok satmıştı....
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DH Misafiri 7 yıl
xperia play 2.3.4 dün yükledim sorunsuz çalışıyor
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MahmutSefa 8 yıl
Ingiltere rom una güncelleme gelmedi mi daha bilgisi olan var mi?
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yvzsahin 8 yıl
beyler sony ericssondan gelen mesaja göre güncelleme tam sürüm olarak içinde bulunduğumuz ekim ayının sonunda yayınlanacakmış. bakalım 2 haftadır bekliyodum şimdi biraz daha beklicez
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leren 8 yıl
Htc için yurtdışında yayınlandıktan bir hafta sonra Türkiye de yayinlanmisti bakalım Se ne kadar hızlı.
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T-Dog 8 yıl
Seus ile yükleme yapılabiliyor.
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tolgahandevrim 8 yıl
vallahi iphone almaya turkcell bayiine gittim SE Xperia ARC ile döndüm :) ilk güncellemeyi yaptım 2.3.3 android var telefonda gayet hızlı paşa gibi maşallah ama bu android 2.3.4 sanırım daha türkiye için sunulmadı. pc companion telefonunuz güncel diyor. en cok merak ettiğimde şu USB OTG :) zaten bu telefonu aldım alalı laptopu kullanmaz oldum. sabırsızlıkla beklorm. şu ice cream güncellemesi gelirse en son k750i ile SE kullanmamın son bulup yerine nokia cı olmam bu Xperia ile tekrar SE fanatiği olmam demek :)
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Hykr0 8 yıl
android 2.3.4 türkiyede sunulmadı diye biliyorum bende.
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qqqqqq0 8 yıl
sonyde office excel icin düzenleme yapılabiliyor mu?
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Mulder_x 8 yıl
ofice programlarını çalıştıran ve içinde düzenleme yapabilmeye yarayan uygulamalar markette mevcut. mesela google dökümanlar.

güncelleme henüz türkiye için yayınlanmadı. sanırım abd için yayınlandı. bikaç haftaya kadar türkiyeye de gelir sanıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Xperia arc için sanırım güncelleme henüz çıkmadı. Bilgisayar bağladım telefonu Sony Ericsson PC Companion telefonunuz güncel diyor. 2.3.3 yüklü telefonda.
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nelasq 8 yıl
türkiye için daha yayınlanmadımı?
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DH Misafiri 8 yıl
Android olmazsa ne satacaktı deyimi anlamsız. O zaman HTC,Motorola,Samsung ve LG ne satacaktı?
SE'nin bundan öncee Walkman telefonları vardı ve çok satmıştı. windows mobile ve symbian telefonları da çıkardı. SE, Android'in yazılım olarak daha iyi olduğunu düşündüğü için kullandı.
Dünya devi dediğiniz Nokia şu anda SE'den daha kötü duruma düşmek üzere. WP7 tutarsa şansı olacak, tutmazsa 2-3 sene sonra Nokia biter. RIM'de aynı durumda.
iPhone piyasayı değiştirdi ve canlandırdı. İnsanlar böyle telefonların daha kullanışlı olabileceğini gördü.
Ben Arc kullanıyorum, fakat iPhone da alabilirdim. Fiyatı değerinden fazla olduğunu düşündüğüm için almadım.
Yanıtla +4
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xxxx1 8 yıl
carman
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson bence böyle bir olay yok sony adroidle azda olsa canlandı android olmasaydı ne satacaktı acaba merak ediyorum

Sony Ericsson akıllı telefon yaptığında daha günümüzde bir çok firma için bu sadece fanteziden ibaretti...sen demekki kırsalda bir yerde kalmışssın ne görmüş nede duymuşssun...olabilir,telekominakasyon Dünyasına yön vermiş 100 yılı aşkın bir şirket için 'Ericsson'bilen bilmeyen herkesin daha dikkatli konuşması gerekir...Androidin sadece SE'ye değil tüm ağa etkisi oldu,içinde Motorola dahil.
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carman 8 yıl
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson bence böyle bir olay yok sony adroidle azda olsa canlandı android olmasaydı ne satacaktı acaba merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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DemirKipi 8 yıl carman
carman

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson bence böyle bir olay yok sony adroidle azda olsa canlandı android olmasaydı ne satacaktı acaba merak ediyorum


Mesele sadece telefon satmak değil. Geliştirdiği teknolojilerle telefon piyasasına yön vermek asıl mesele. Bir çok alanda Sony Ericsson iyi işler çıkarmıştır. Satmamasının sebebi kötü telefonlar yapması değil iyi bir pazarlama yapamamasındandır.



Güncelleme hayırlı olsun hepimize. OC'lu sorunsuz olan bir sürümü çıktığında ben de yükleyeceğim.
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