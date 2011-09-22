Xperia Arc ve Xperia Play için Android 2.3.4 güncellemesi yayınlanmaya başladı

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Sony Ericsson, Xperia Blog cephesinden gelen bilgilere göre Xperia Neo'nun ardından şık tasarımıyla dikkat çeken Xperia Arc ile PlayStation sertifikalı Xperia Play için Android 2.3.4 ''Gingerbread'' güncellemesini yayınlamaya başladı.
Yayınlanan güncelleme;
- Google Talk uygulaması aracılığıyla görüntülü konuşma yapabilme
- 3D Sweep panaroma çekim modu
- Facebook entegrasyonu
- Swipe yazı girişi
- Ekran görüntüsü yakalayabilme
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Mesele sadece telefon satmak değil. Geliştirdiği teknolojilerle telefon piyasasına yön vermek asıl mesele. Bir çok alanda Sony Ericsson iyi işler çıkarmıştır. Satmamasının sebebi kötü telefonlar yapması değil iyi bir pazarlama yapamamasındandır.
Güncelleme hayırlı olsun hepimize. OC'lu sorunsuz olan bir sürümü çıktığında ben de yükleyeceğim.
SE'nin bundan öncee Walkman telefonları vardı ve çok satmıştı. windows mobile ve symbian telefonları da çıkardı. SE, Android'in yazılım olarak daha iyi olduğunu düşündüğü için kullandı.
Dünya devi dediğiniz Nokia şu anda SE'den daha kötü duruma düşmek üzere. WP7 tutarsa şansı olacak, tutmazsa 2-3 sene sonra Nokia biter. RIM'de aynı durumda.
iPhone piyasayı değiştirdi ve canlandırdı. İnsanlar böyle telefonların daha kullanışlı olabileceğini gördü.
Ben Arc kullanıyorum, fakat iPhone da alabilirdim. Fiyatı değerinden fazla olduğunu düşündüğüm için almadım.