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Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj
5 yıl
107,2b
1
Cep Telefonları
1972
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Mobile Türkiye ile yeni nesil cep telefonlarını ve aksesuarlarını konuştuk. cihazlar ne zaman gelecekler? Fiyat seviyeleri ne olacak? Uygun fiyatlı telefonlar planlanıyor mu? Neden Türkiye'deki kutu içerikleri genelde eksik oluyor? ve fazlası
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DH Misafiri
4 yıl
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LG G2 ve G3 den sonra bu cam panelin kasaya oranı düşük olan telefonlar bana itici gelmeye başladı.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
6.26 daki Murat abimi banamı öyle geldi :)
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
10:26 kulakligida extra olarak alabilecekler. Bu da guzel ozelliklerden biri!!!!!! Tuketiciyi aptal yerine koymayin allah askina. Icinden kulaklik çıkmayan smartphone. Innovasyonda son nokta. Bu saatten sonra bedava verseler ancak sony kullanıcısı olabilirim. Para harcamaya degmez.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Sony i karalamak için elinizden ne geliyorsa yapmışsınız ben kendimi bildim bileli sony kullanıyorum w200 den tutun şuan elimdeki L ye kadar ve bugüne kadar arayuzu bu kadar basit kullanışlı sağlam telefonlar görmedim arkadaşlarımda hep samsung var ve hepsi ya kitleniyor yada bir yerleri kırılmış arkadaşım S4 ü masanın üzerinden düşürdü ekran kırıldı ben hergün sağa sola fırlatıp atıyorum tv nin üzerinden düştü kaç defa yolda elimden düştü ve birkaç ezik dışında hiçbirşey yok ısınma konusuna gelince tamam sony daha fazla ısınıyor olabilir faka sony nin çalışma sıcaklığı samsung veya diğer telefonlardan daha yüksek olduğundan kaynaklı bu samsung ve İpon lar aşırı ısındığında ya reset atıyor kitleniyor yada patlıyor faka sony aynı sıcaklıkta hatta daha fazlasında banamısın demiyor aşırı sıcaktan ekran içinde terleme yapan S3 bile gördüm...
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DH Misafiri
4 yıl
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GÖRECEĞİZ KUTUYA FARKLI KULAKLIK KOYMANIN FİYATI NE KADAR AZALTACAĞINI.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
arkadaşlar bu telefonu hangi gün satın alabileceğiz ne zaman çıkıcak piyasaya ?
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DH Misafiri
4 yıl
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galaxy s5 1999tl diyen arkaşa sesleniyorum istanbul bilişime bak derim 1700tl ye var s5
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Ne mal adamlarsınız.Hala apple telefonu ne kadar sattı... yok alırsan yatırım yaparsın sattığında...
Ulan maloş : Yatırım içinmi telefon alıyorsun ?
Apple dünya devi ve telefon pazarının devlerinden...
Peki sony akıllı telefon piyasasına ne zaman girdi ?
Sony telefondaki her bir parçayı kimlere hangi ülkelere ürettiyor yada hangileri kendine ait bir araştır
sonra da ayfonu araştır...
Sony nin ekranı çok sağlam kaldıki bu inkar edilemez bir gerçek.. nette birileri kırık camlı resim paylaşmış diye telefonu yerden yere vuramazsın.. ayfon kadar dandik ekranlı kırılgan telefon Y O K ...
Kaldıki bunları rakip firmanın imajını kötüleme adına birileride yapıyor olabilir yada senin gibi ergen (yada ergen beyinli) kişilerde yapıyor olabilir...
burası sanal ortam
ha ben demiyorum ki sony al... ama .ötü .oklu ergen telefonu ayfonun havasınıda yapma burada bize ..kkkküzüm benim
araştırın En sağlamı Nokia sonra sony...
görüntüde kesinlikle sony
samsung son yıllarda .ıçtı iyice
Lg bende varım demeye başladı
Keza HTC hep farkedilemeyen iyi telefonları vardı..senin gibi pahalı telefon maloşları yüzünden arkalarda kaldı.. sadece araştıran bilenler aldı
yani sony de appleda yada diğerleride babanızın şirketleri değil
maloş maloş konuşmayın çürük beyinliler...
gzel güzel videonuzu izler kendi görüşlerinizi insan gibi yazarsınız... ama yoook...illaki pisliğinizi kusacaksınız... İNSAN OLUN AZ İNSAN
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Ne zaman gelecekmiş, fiyatı ne olacakmış? Anlamadık.
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DH Misafiri
4 yıl
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Z3 compact doğu bank piyasasında 1800 tl, ben kullanıyorum, kasa acıklığı yok,haliyle ışık sızması gibi bi durum söz konusu değil,kamera lensinde kayma yok,kasa kenarı z1e göre daha kibar yarı saydam silikonumsu bir malzeme, gayet şık, telefonda herhangi bir kusur göremedim..
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Ulan maloş : Yatırım içinmi telefon alıyorsun ?
Apple dünya devi ve telefon pazarının devlerinden...
Peki sony akıllı telefon piyasasına ne zaman girdi ?
Sony telefondaki her bir parçayı kimlere hangi ülkelere ürettiyor yada hangileri kendine ait bir araştır
sonra da ayfonu araştır...
Sony nin ekranı çok sağlam kaldıki bu inkar edilemez bir gerçek.. nette birileri kırık camlı resim paylaşmış diye telefonu yerden yere vuramazsın.. ayfon kadar dandik ekranlı kırılgan telefon Y O K ...
Kaldıki bunları rakip firmanın imajını kötüleme adına birileride yapıyor olabilir yada senin gibi ergen (yada ergen beyinli) kişilerde yapıyor olabilir...
burası sanal ortam
ha ben demiyorum ki sony al... ama .ötü .oklu ergen telefonu ayfonun havasınıda yapma burada bize ..kkkküzüm benim
araştırın En sağlamı Nokia sonra sony...
görüntüde kesinlikle sony
samsung son yıllarda .ıçtı iyice
Lg bende varım demeye başladı
Keza HTC hep farkedilemeyen iyi telefonları vardı..senin gibi pahalı telefon maloşları yüzünden arkalarda kaldı.. sadece araştıran bilenler aldı
yani sony de appleda yada diğerleride babanızın şirketleri değil
maloş maloş konuşmayın çürük beyinliler...
gzel güzel videonuzu izler kendi görüşlerinizi insan gibi yazarsınız... ama yoook...illaki pisliğinizi kusacaksınız... İNSAN OLUN AZ İNSAN
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