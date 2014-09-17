Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj

Sony Mobile Türkiye ile yeni nesil cep telefonlarını ve aksesuarlarını konuştuk. cihazlar ne zaman gelecekler? Fiyat seviyeleri ne olacak? Uygun fiyatlı telefonlar planlanıyor mu? Neden Türkiye'deki kutu içerikleri genelde eksik oluyor? ve fazlası

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