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Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi

Yaralanmaları artık sütür ve zımba kullanmadan kapatmak mümkün. Nasıl mı? Araştırmacılar, yaraları hızlıca kapatan bir çeşit elastik yapıştırıcı geliştirdi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yaraları kapatmak için tipik olarak sütürler ve zımbalar kullanılır. Ancak bu yöntemlerin uygulanması hem zaman alıcı hem de uzun süreli bir iyileşme dönemi gerektiriyor. Özellikle akciğerler gibi önemli oranda hareket eden organlarda yaralanmalar ve yaralanmalara neden olan iç yaralanmalar söz konusu olduğunda tedavi daha da zorlaşır. Birtakım yapıştırıcılar bu sorunlara çözüm üretir ancak mevcut olanlardan hiçbiri, etkili bir cerrahi aletin tüm gereksinimlerini karşılayamaz. 
ABD ve Avustralya'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen yenilikçi bir cerrahi elastik yapıştırıcı, yaraları çabucak, zımba veya dikişe ihtiyaç duymadan kapatabiliyor. Bu yenilikçi tıp ürününe MeTro adı veriliyor. MeTro; Sydney Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi ve Northeastern Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi. Elastik bir yapıya sahip bu yapıştırıcı, düzenli olarak büyüyen ve büzülen yaraları, tekrar açılma riskiyle karşı karşıya olan yaraları tedavi etmek için idealdir. Bileşimi geliştiren araştırmacılar MeTro'nun; deri, kalp, akciğerler ve arterler de dahil olmak üzere dış ve iç dokuları tedavi etmek için kullanılabileceğini söylediler.
Yapılan testlerde MeTro, kemirgenlerin arterlerinde, akciğerlerinde ve domuz ciğerlerinde insizyonları (yaraları) başarıyla kapattı. Her durumda MeTro, sütür veya zımbaya ihtiyaç duymadan başarıyla uygulanabildi. Çalışmanın detayları ise bu hafta Science Translational Medicine'de yayınlandı.
Bilim adamları enjekte edilebilir bileşiği geliştirebilmek için, insan protein tropoelastinden esinlenen doğal elastik proteinler ile ışığa duyarlı bir sızdırmazlık maddesini karıştırdı ve ortaya yalnızca bir dakikada yaraları onarabilen MeTro adı verilen yapıştırıcı çıktı. MeTro, bir yaraya uyguladıktan sonra, UV ışığının yardımıyla sadece 60 saniyede ayarlanır. 
Doktorların işini oldukça kolaylaştıracak olan MeTro, özellikle potansiyel uygulamalar, trafik kazaları, savaş bölgelerinde acil durumlarda ve ciddi iç yaraları tedavi etmekte hızlı bir şekilde uygulanabilecek.
Elastik yapılı bu dolgu, hayvanlar üzerindeki testleri başarıyla tamamladı. Şimdi ise sıra insanlarda. MeTro, buradaki testleri de başarıyla tamamlarsa tıpta kullanılmaya başlanacak. 

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html Yorum Yaz
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H34RTL3SS 2 yıl en beğenilen
Google çeviri kullanılmış gibi
Güzel bir gelişme savaş ve çatışma alanlarında çok faydalı olabilir
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danmur 3 hf. yeni yorumcu
taa 80'li yılların başlarında kafam yarıldığında kafama yara spreyi sıkmıştık onu hatırladım, evde bulunuyordu.
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deoks 2 yıl
Bu iş için poliüretan yapıştırıcılar hali hazırda kullanılıyor zaten.
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blindmind 2 yıl deoks
deoks

Bu iş için poliüretan yapıştırıcılar hali hazırda kullanılıyor zaten.

Bu poliüretan değil. Tropoelastin proteini bazlı
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smart1978 2 yıl
Japon yapistiricilar da ayni etkide
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kadirirdem 2 yıl
Güzel bir gelişme olmuş.Savaş alanlarında bayağı işe yarayabilir.
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Kerim5100 2 yıl
Askeri alanda ciddi önem taşıyacak bir teknoloji.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Genetiğimizi değiştirmediği sürece çok güzel.
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H34RTL3SS 2 yıl en beğenilen
Google çeviri kullanılmış gibi
Güzel bir gelişme savaş ve çatışma alanlarında çok faydalı olabilir
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