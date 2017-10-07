Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi

Yaraları kapatmak için tipik olarak sütürler ve zımbalar kullanılır. Ancak bu yöntemlerin uygulanması hem zaman alıcı hem de uzun süreli bir iyileşme dönemi gerektiriyor. Özellikle akciğerler gibi önemli oranda hareket eden organlarda yaralanmalar ve yaralanmalara neden olan iç yaralanmalar söz konusu olduğunda tedavi daha da zorlaşır. Birtakım yapıştırıcılar bu sorunlara çözüm üretir ancak mevcut olanlardan hiçbiri, etkili bir cerrahi aletin tüm gereksinimlerini karşılayamaz.

ABD ve Avustralya'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen yenilikçi bir cerrahi elastik yapıştırıcı, yaraları çabucak, zımba veya dikişe ihtiyaç duymadan kapatabiliyor. Bu yenilikçi tıp ürününe MeTro adı veriliyor. MeTro; Sydney Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi ve Northeastern Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi. Elastik bir yapıya sahip bu yapıştırıcı, düzenli olarak büyüyen ve büzülen yaraları, tekrar açılma riskiyle karşı karşıya olan yaraları tedavi etmek için idealdir. Bileşimi geliştiren araştırmacılar MeTro'nun; deri, kalp, akciğerler ve arterler de dahil olmak üzere dış ve iç dokuları tedavi etmek için kullanılabileceğini söylediler.

kemirgenlerin arterlerinde, akciğerlerinde ve domuz ciğerlerinde insizyonları (yaraları) başarıyla kapattı. Her durumda MeTro, sütür veya zımbaya ihtiyaç duymadan başarıyla uygulanabildi. Çalışmanın detayları ise bu hafta Yapılan testlerde MeTro,Her durumda MeTro,başarıyla uygulanabildi. Çalışmanın detayları ise bu hafta Science Translational Medicine'de yayınlandı.

Bilim adamları enjekte edilebilir bileşiği geliştirebilmek için, insan protein tropoelastinden esinlenen doğal elastik proteinler ile ışığa duyarlı bir sızdırmazlık maddesini karıştırdı ve ortaya yalnızca bir dakikada yaraları onarabilen MeTro adı verilen yapıştırıcı çıktı. MeTro, bir yaraya uyguladıktan sonra, UV ışığının yardımıyla sadece 60 saniyede ayarlanır.

Doktorların işini oldukça kolaylaştıracak olan MeTro, özellikle potansiyel uygulamalar, trafik kazaları, savaş bölgelerinde acil durumlarda ve ciddi iç yaraları tedavi etmekte hızlı bir şekilde uygulanabilecek.

Elastik yapılı bu dolgu, hayvanlar üzerindeki testleri başarıyla tamamladı. Şimdi ise sıra insanlarda. MeTro, buradaki testleri de başarıyla tamamlarsa tıpta kullanılmaya başlanacak.

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html