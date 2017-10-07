Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir Ar-Ge firması bir süredir kullandığı ileri teknoloji ekipmanları ile bölgedeki bor madenlerinden elde edilen boru işliyordu. Yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan iş adamı/mucit Faruk Durukan'ın sahibi olduğu firma şimdi ise çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyarak ''yeşil enerji'' olarak bilinen bor türevli yeni bir enerji kaynağı üretti.





Petrol ve doğalgazdan çok daha ucuz bir şekilde elde edilen ve dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip olan Türkiye için son derece kullanışlı ve önemli olan yeni enerji kaynağıyla ilgili ilk bilgileri Faruk Durukan aktardı. Bor madenini saflaştırarak elde edilen sodyumpentaborat ara elemanını sıfır dereceye kadar indirmeyi başaran Durukan ve ekibi, saflaştırılan her değerde farklı bir alanda kullanılmak üzere ara eleman haline gelen bor madeninin bilinen 14 şeklinden 8'ini işleyebiliyor.





Petrol ve Doğalgazdan Daha Ucuz

Faruk Durukan'ın açıklamalarına göre bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen sıfır değerli ara eleman yeni enerji kaynağında kullanılıyor. Durukan ve ekibi, bu ara elemanın yer aldığı ve literatürde etil borat olarak yer alan ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü Balıkesir'deki ileri teknoloji laboratuvarlarında üretmeyi başardı. Durukan, yeşil enerjinin; petrol, doğalgaz gibi diğer enerji kaynaklarına kıyasla çok daha düşük maliyetle elde edilebildiğini kaydetti.





Dışarıdan hiçbir destek almadan tamamen kendi kaynakları ile yeşil enerjiyi ürettiklerini açıklayan Durukan, Türk Ar-Ge'sini dünya çapında söz sahibi bir hale getirmeyi ve insanlığa yararlı ürünler ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirdi. Ekip olarak yeni enerjiler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Durukan, yapılan çalışmanın yeşil enerji için bir ön çalışma niteliğinde olduğunu söyledi. Bu yaptığımız çalışma, etil borattır. Yeşil enerji denilen bir enerjidir bu.'' diyen Durukan, asıl amaçlarının hidrojen enerjisini absorbe etmek olan bor hidrür çalışmasını gerçekleştirmek olduğunu ekledi.





Hidrojene Yönelecekler

Geleceğin enerjisinin hidrojen olduğunu söyleyen Durukan, çalışmalarının ikinci aşamasında hidrojene yöneleceklerini açıkladı. Hidrojen üzerinde halihazırda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Durukan, ''Hidrojen, eksi 180 derecede ancak durdurulabilirken, bizim elde ettiğimiz bor hidrür isimli malzeme ile artık oda sıcaklığında bile hidrojeni tutabiliyor, absorbe ettirebiliyoruz" dedi.





Faruk Durukan, ülkemizdeki bor rezervlerine dikkat çekerek borun her çeşidinin kullanılabilmesinin son derece önemli olduğunu vurgularken dünya genelinde benzer çalışmaların olduğunu ancak başarılı bir şekilde hayat geçirilen bir çalışma olmadığını dile getirdi. Durukan'ın açıklamalarına göre yeşil enerji şu an için trenler, gemiler ve ağır yük taşıyan büyük araçlar ile elektrik santralleri için kullanıma uygun. Enerjinin otomobillerde de kullanılabilir hale gelmesi içinse geliştirilmesi gerekiyor.