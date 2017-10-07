Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti

Balıkesir'deki Ar-Ge şirketindeki araştırmacılar, bor madenini saflaştırarak yeni bir enerji kaynağı üretti. Yeşil enerji olarak bilinen yeni kaynak doğalgaz ve petrolden daha ucuz.
1 yıl
10,7b
1
42
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti
Tam Boyutta Gör
 

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir Ar-Ge firması bir süredir kullandığı ileri teknoloji ekipmanları ile bölgedeki bor madenlerinden elde edilen boru işliyordu. Yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan iş adamı/mucit Faruk Durukan'ın sahibi olduğu firma şimdi ise çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyarak ''yeşil enerji'' olarak bilinen bor türevli yeni bir enerji kaynağı üretti.


Petrol ve doğalgazdan çok daha ucuz bir şekilde elde edilen ve dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip olan Türkiye için son derece kullanışlı ve önemli olan yeni enerji kaynağıyla ilgili ilk bilgileri Faruk Durukan aktardı. Bor madenini saflaştırarak elde edilen sodyumpentaborat ara elemanını sıfır dereceye kadar indirmeyi başaran Durukan ve ekibi, saflaştırılan her değerde farklı bir alanda kullanılmak üzere ara eleman haline gelen bor madeninin bilinen 14 şeklinden 8'ini işleyebiliyor. 


Petrol ve Doğalgazdan Daha Ucuz 

Faruk Durukan'ın açıklamalarına göre bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen sıfır değerli ara eleman yeni enerji kaynağında kullanılıyor. Durukan ve ekibi, bu ara elemanın yer aldığı ve literatürde etil borat olarak yer alan ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü Balıkesir'deki ileri teknoloji laboratuvarlarında üretmeyi başardı. Durukan, yeşil enerjinin; petrol, doğalgaz gibi diğer enerji kaynaklarına kıyasla çok daha düşük maliyetle elde edilebildiğini kaydetti.


Dışarıdan hiçbir destek almadan tamamen kendi kaynakları ile yeşil enerjiyi ürettiklerini açıklayan Durukan, Türk Ar-Ge'sini dünya çapında söz sahibi bir hale getirmeyi ve insanlığa yararlı ürünler ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirdi. Ekip olarak yeni enerjiler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Durukan, yapılan çalışmanın yeşil enerji için bir ön çalışma niteliğinde olduğunu söyledi. Bu yaptığımız çalışma, etil borattır. Yeşil enerji denilen bir enerjidir bu.'' diyen Durukan, asıl amaçlarının hidrojen enerjisini absorbe etmek olan bor hidrür çalışmasını gerçekleştirmek olduğunu ekledi.


Hidrojene Yönelecekler 

Geleceğin enerjisinin hidrojen olduğunu söyleyen Durukan, çalışmalarının ikinci aşamasında hidrojene yöneleceklerini açıkladı. Hidrojen üzerinde halihazırda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Durukan, ''Hidrojen, eksi 180 derecede ancak durdurulabilirken, bizim elde ettiğimiz bor hidrür isimli malzeme ile artık oda sıcaklığında bile hidrojeni tutabiliyor, absorbe ettirebiliyoruz" dedi.


Faruk Durukan, ülkemizdeki bor rezervlerine dikkat çekerek borun her çeşidinin kullanılabilmesinin son derece önemli olduğunu vurgularken dünya genelinde benzer çalışmaların olduğunu ancak başarılı bir şekilde hayat geçirilen bir çalışma olmadığını dile getirdi. Durukan'ın açıklamalarına göre yeşil enerji şu an için trenler, gemiler ve ağır yük taşıyan büyük araçlar ile elektrik santralleri için kullanıma uygun. Enerjinin otomobillerde de kullanılabilir hale gelmesi içinse geliştirilmesi gerekiyor.  


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BilirKişi00 1 yıl en beğenilen justaprogrammer
justaprogrammer

"literatürde etil borat olarak yer alan ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü"

yeni yazılmış başlıkta ama literatürde zaten var ...


gazlama haberleri vol 21312312039 :))) akpliler yine belli etmiş kendilerini... 15 çeşidinden 8 ini üretmeyi başarmışlar...

hmmm patent için kimlerden lisans alınmış :D birkaç aya kokusu çıkar.

Birisi arkadaşa bileşiklere ve elementlere patent alınamadığını, fizik kuralları gereği böyle bir şeyin kabul edilemediğini, element/bileşiğin kullanılabileceği alanların keşfedildiğini yoksa zaten o elementin zamanın başından beri o özellikleri gösterdiğini söylesin. "İcat" ile "Buluş" arasındaki farkı ayırt edemeyen boş beleş insanların lisede gördüğü fizik bilgileriyle gelipte burada ahkam kesmesi beni benden alıyor. Yeşil enerji kaynağı denmesinin nedeni doğaya karşı bir zararının olmaması. Bu kadarını en azından düşünerek bulabilirdin.
justaprogrammer"literatürde etil borat olarak yer alan ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü"...
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 yıl
Allah'ın izniyle bor rezervleri ve organik hoşaflarımızla süper güç olacağız. Amerika bize secde edecek.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 1 yıl
Olması gereken işte bunlar. Elimizde ki rezervi değerlendirebilirsek ilerisi için çok muzzam şeyler elde edebiliriz. Umarım bu tür şeyleri siyasi çıkarlara kurban etmezler.
Olması gereken işte bunlar. Elimizde ki rezervi değerlendirebilirsek ilerisi için çok muzzam şeyler elde edebiliriz. Umarım bu tür şeyleri siyasi çıkarlara kurb...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HesapsızKitapsız 1 yıl
"literatürde etil borat olarak yer alan ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü Balıkesir'deki ileri teknoloji laboratuvarlarında üretmeyi başardı."
Etil borat bir enerji türü mü? @Mr.Humble webders.net/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 1 yıl
Arkadaşı takip edelim yakın bir zamanda boğazına bir şey kaçabilir, kalp krizi geçirebilir, ne bileyim kaza geçirebilir. Hakkın rahmetine kavuşabilir. Dikkat etmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 1 yıl
bor enerji kaynagi degildir!!! artik ogrenin sunu ya!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sir Pavlov Krugman 1 yıl
2 yıl önce hürriyette çıktı yahu bu haber..bor'dan enerji kaynağı üretildi diye..
o günden beri ses yok..donanımhaber yeni uyanmış galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
ya milleti boş şeylerle ümitlendirmeyin bu ülkeden bi cacık olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salamander19 1 yıl
vay arkadaş. insanları kandırmayın artık. eskiden teknoloji sitesi idi burası. artık yapılan haberlerin yarısı malum kişilerin arka bahçe haberleri. koskoca donanımhaber bu durumlara düştün ne diyelim
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 1 yıl
kardeş payı izliyorum zannettim!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 1 yıl
benzinden daha ucuzmuş, ulan zaten benzin ucuz biz vergilere para ödüyoruz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
Yıllardır bor madenlerimizin üretimi ve kullanımı yabancı ülkelere devrediliyor 10 yıl evveldi sanırım sözleşme yenilemiştik kaç yıl geçerli bilemiyorum ama kaz gelen yerden tavuk esirgenmez zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Trimetil borat, çoğunlukla, önemli miktarda hidrojen depolama özelliği olan ve yakıt hücrelerinde kullanılma potansiyeli yüksek olan alkali metal borhidrür bileşiklerinin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, hidrolik sıvı ve yağlayıcı maddelerde katkı, ahşap koruyucu, polimerizasyon katalizörü, kaynak işlemlerinde flaks, yüksek borat esterlerinin sentezi, seramik, organik sentezleme vb. amaçlarla da kullanılmakta ve üretim yöntemi tinkal, borik asit ya da bor oksitin metanol ile tepkimeye sokulması ilkesine dayanmaktadır. Trimetil borat üretim yöntemlerinde, azeotrop oluşma eğiliminden dolayı, saf trimetil borat yerine önemli ölçüde trimetil borat-metanol azeotropu oluşmaktadır. Ayrıca, endüstriyel ölçekte yapılan çalışmalarda üretim verimleri %80'i nadiren aşmakta ve metanolün ayrılarak saf trimetil borat eldesi için de çeşitli ilave yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10731 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
doğalgaz, petrol ve
8 etiket daha enerji Türkiye Gündemi bor Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Gelecek nesil Range Rover Evoque prizli hibrit bir versiyona sahip olacak 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor 1 yıl Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Yapay zeka nefret söylemlerinin önüne geçebilir 1 yıl Taksiciler Pazartesi günü Uber’ı protesto edecek 1 yıl Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi 1 yıl Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor 1 yıl Benchmark testleri, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığı iddialarını yalanlar nitelikte 1 yıl Akıllı takip sistemleri ile sel ve taşkınlar önlenebilir 1 yıl Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun 1 yıl Amazon ilaç satışına başlayabilir 1 yıl Instagram yedinci yaşını kutluyor 1 yıl Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz 1 yıl Yeni Marvel dizisi Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi 1 yıl Nissan, e-NV200 ile elektrikli araç yük çekme rekoru kırdı 1 yıl Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor 1 yıl Renault-Nissan ittifakı geleceğini elektrikli ve hibritten yana yönlendiriyor 1 yıl OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor? 1 yıl İstanbul'da taksiciler Uber ile rekabet edebilmek için 200 adet Tesla otomobil alacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti Sonraki Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı 1 yıl Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı kavisli monitörü: Asus ROG Swift PG27VQ 1 yıl 90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar 1 yıl Google Pixelbook Pen, AAAA pille çalışıyor 1 yıl Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak 1 yıl Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek 1 yıl Batman: The Enemy Within indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla otonom tırı Semi'nin tanıtımını erteledi 1 yıl Pacific Rim Uprising ilk fragmanı geldi 1 yıl Netflix'ten süper kahramanlı aile dizisi: Raising Dion 1 yıl Facebook Messenger'a Apple Music entegrasyonu geldi 1 yıl Google Store artık sadece Google ürünlerine ait 1 yıl Kopenhag, enerji tesisi üstündeki kayak pistini kullanıma sunuyor 1 yıl BlackBerry Motion modeline ait yeni bir görsel sızdı 1 yıl General Motors'un ABD ordusu için geliştirdiği hidrojen yakıt hücreli araç hazır 1 yıl Microsoft donanım işinden çekilebilir 1 yıl Amazon kendi kargo hizmeti ile UPS ve FedEx'e rakip olmak istiyor 1 yıl Renault, Captur'a kardeş bir model hazırlıyor 1 yıl Google, yapay zekanın etik anlayışını ve topluma etkisini araştıracak 1 yıl iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek yeni emojiler belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim