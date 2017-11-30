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Yandex Navi incelemesi "Yandex Navi başarılı mı?"

1 yıl
7,8b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda bir navigasyon uygulaması, Yandex Navi'nin çıktığımız ufak yolculukta ne kadar başarılı olduğuna ve diğer uygulamalardan ayrışan özelliklerine değindik.
Yandex Navi bir navigasyon uygulaması, Android ve iOS tabanlı cihazlarınızla kullanabiliyorsunuz. Yandex Navi’nin istediği izinler fazla görünebilir ama deneyimlediğim kadarıyla hepsi uygulamanın yeteneklerinden faydalanabilmek için istenilen izinler, mesela kişi iznini direkt kişiye konum paylaşımı yapmak için istiyor gibi gibi.

Harita. Standart 3 boyutlu harita arayüzünü, ki gece moduyla benim gece çıktığım İstanbul-Trabzon yolculuğumda çok işe yaradı veya gerçeğini göreyim daha kolay yer bulurum derseniz uydu görünümü arayüzünü kullanabiliyorsunuz.

Etkileşim. İsterseniz yazarak isterseniz, özellikle de araba kullanırken sesle hedef girebiliyorsunuz. Uygulamayı açtıktan sonra “Okay Yandex” deyip algılamayı başlatıyorsunuz, ki Türkçeye özel bir etkileşim ufak da olsa bir jest olabilirdi, sonra da istediğiniz yerin adını söyleyip rota oluşturulmasını sağlıyorsunuz, sesle algılama anlamamazlık yapmıyor.
Diğer navigasyon uygulamalarında da hemen hemen böyle bir süreç var, bu süreçte Yandex Navi elle ikinci bir etkileşime gerek kalmadan tekrar sesle “Gidilsin mi?” şeklinde soruyor, “Git” deyip navigasyonu başlatabiliyoruz, direksiyon başındayken önemli bir şey bu ama mesela çekim esnasında Özgürlük parkına giderken “Gidelim mi?” diye sormadı, sonra başka bir lokasyondan arama yapınca sordu, belki de bir güncellemeye ihtiyaç var burada.

Rota oluşturma. Trafik ve yol durumuna göre birden fazla yol tarifi sunuyor navigasyon, Yandex’in bu konuda kendi geliştirdiği bir algoritma var, yine trafik durumuna göre zamanıyla seçenek olarak sunuluyor yol tarifleri. Seçtikten sonra ufak bir reklamla yol tarif edilmeye başlıyor, pop up şeklinde ekranda beliren bir reklam görmedim, benzin istasyonları gibi yerlerde ufak tefek reklamlar oluyor küçük görsellerle, olası reklamları da isterseniz kapatabiliyorsunuz zaten.
Bir sonraki hamlede ne olacağını, şerit yönlendirmesini, mesela hangi yöne döneceğinizi görebiliyor, bulunduğunuz yoldaki hız sınırını ve o anki hızınızı takip edebiliyor, nerede trafik ışığı var, nerede ücretli geçiş var, hedefe kaç dakika kaldığı gibi istatistikleri takip edebiliyorsunuz. Bu sırada trafik yönünü, yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde de trafik yoğunluğunu izleyebiliyorsunuz.

İstanbul’da park yeri bulmak gerçekten büyük bir mesele, bir alışveriş merkezi, AVM gibi bir şey değilse gittiğiniz yer, kendi arabamla gitmeseydim keşke dedirtecek kadar canınız sıkılabiliyor, Yandex Navi’de bir kısım navigasyon uygulamalarından farklı olarak ücretli ve ücretsiz park yerlerini görebiliyorsunuz, hatta ben birkaç defa direkt gideceğim yerin yakınındaki bir park yerini hedefledim haritada. Hedefe ulaştıktan sonra Park Yeri Asistanı devreye giriyor ama bazen öyle bir yere girmiş oluyorsunuz ki Park Yeri Asistanı bile sizi kurtaramıyor.

Sesli yol tarifi olması gerektiği gibi anlaşılır ve kullandığınız cihazın hoparlörü pek güçlü olmasa da yüksek bir tonda, Ece ve Mert şeklinde iki spiker var. Uyarılar var bir de, trafik kazası, yol çalışması, hız kamerası başlıklarıyla, ki mağdurlar genelde yorum düşüyor, şurada burada radara yakaladım diye, istediğiniz yere, uygulamayı kullanan herkesin görebileceği şekilde yorumlar bırakabiliyorsunuz, bunu mesela “Okay Yandex, sol şeritte trafik kazası var” deyip sonra tamam diyerek sesle de yapabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim başlık ileti başlığı, Game of Thrones’dan spoiler veren de var, sigaram bitti, beni bulabilir misiniz diyen de.

Evet, hedefimize ulaştık, işte Özgürlük parkı. Büyük değil lakin yeterince güzel ve bakımlı, bir şehir içerisinde gerçekten nefes almak için küçük belki ama tenha bir park.
Yandex Navi’nin detaylarına inelim şimdi. Bu parkı sevdim diyelim, yerlerim veya favorilerim başlığı altında kaydedebiliyorum, mesela direkt Whatsapp üzerinden paylaşabiliyorum. Daha önce takip ettiğim rotaların mesafelerini, ne kadar hızda ve sürede kattettiğim gibi istatistikleri de gözlemleyebilmek güzel, 15 dakikalık yolu 1 saatte gittiğinizde elinizde kanıt oluyor.

Açıkçası daha önce navigasyon için çevrimdışı kullanılabilmesiyle Sygic’i kullanıyordum lakin gereğinden uzun rotalar oluşturması olsun, İstanbul’un merkezinde çevreyolu bağlantısını bile göstermemesi, bazı rotaların hiç olmaması ki benim gibi durumdan şikayetçiler var ve zırt pırt bir şeyler satın almam için dürtmesi pek hoşuma gitmiyordu doğrusu, bunlara karşın Yandex Navi’nin İstanbul’u gayet iyi tanıdığını söyleyebilirim.
Ayrıca ücretsiz bir uygulama, birkaç reklam görmek duymak mesele değil benim için ki bahsettiğim gibi kapatabiliyorsunuz, bir de bildirim paneli var, sevmedim, onu da kapatabiliyorsunuz. Ben doğru yolu görmek ve yol tarifi almak istiyordum, Yandex Navi’yi kullandığım sürece aldım da. Uygulamanın batarya kullanımı navigasyon için normal ve kapanma veyahut çökme gibi durumlar yaşamadım günlük telefonum S7 Edge’te.
Uygulama şu an için çevrimdışı çalışmıyor, bu önemli bir kriter ama sürekli güncelleme alıyor, ileride bir süpriz çevrimdışı çalışma konusunda. Ben Yandex Navi’nin çift aşamalı sesli kontrolünü, gece modunu ki çok işime yaradı, bir hesapla kaydettiğim lokasyonları üyeliğime, bulut bir sisteme kaydedebilmeyi, bir de haritaya yorum bırakan arkadaşları sevdim. Ben bi’ deneyeyim dedim, memnun kaldım, siz de deneyin derim, düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler olursa uygulama mağazasından yorumlayın.
 

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GranTurismo 1 yıl en beğenilen
Bu arkadaşın incelemelerini çok seviyorum tıpkı yabancı sitelerdeki gibi her ayrıntıya değinerek, bol görselli ve kullanıcının merak ettiği her şeyi cevaplayan incelemeler yazıyor. Başarılarının devamını diliyorum
Bu arkadaşın incelemelerini çok seviyorum tıpkı yabancı sitelerdeki gibi her ayrıntıya değinerek, bol görselli ve kullanıcının merak ettiği her şeyi cevaplayan ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Halilowich 1 yıl
Keşke Google Maps ile de karşılaştırma yapsaydınız. İnceleme için teşekkürler.
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dr20mouse 1 yıl
Yandex navigasyon için dh'de çıkan ikinci inceleme olması lazım. Bu da gereksiz olmuş çünkü ilk çıkan incelemeden sonra uygulama, ikinci inceleme konusu olacak kadar gelişmedi ki.
Keşke Google haritaları inceleseydiniz son 1 yıl içinde o kadar gelişti ki ücretli navigasyon servisleri artık dükkanı kapatabilir.
Yandex navigasyon için dh'de çıkan ikinci inceleme olması lazım. Bu da gereksiz olmuş çünkü ilk çıkan incelemeden sonra uygulama, ikinci inceleme konusu olacak ...
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fth 1 yıl
Hız kamerası açmayı bulamıyorum?
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ardaakgul0606 1 yıl
Hortlattık ama kusura bakmayın :)) Bence Yandex,Google Maps için trafik desteği çıkmadan önce güzeldi. Sonra çok tutarlı olan Google Maps Trafik Türkiye için hizmet verdi. Denemeden bilemezsiniz. İyi günler
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serkan1508 1 yıl
Bugün yandex'e güvenip avrupa yakasında rezil oldum sürekli hatalı konum verdi ve beni olmadığım yerde gösterdi. GPS bağlantısı kurmada sorun yaşadım.
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AMC 1 yıl
Yandexi seviyorum vallahi.
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qatsel 1 yıl
Gugil Maps'tan daha iyi.
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gidakontrol 1 yıl
Bu sene ilkkez yurtdışında da google maps kullandım baya işime yaradı. Misal italyada trenle yolculuk ederken hangi trene hangi perondnukac dakika sonra binmem gerektiğini, hangi durakta olduğumu ne zaman inecegimi hep ondan baktım. Tum tatil süresince kahvaltı ve yemek yerlerini hep google önerilerinden seçtim. Bayada memnun kaldım..
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DineİnValhalla 1 yıl
İos ta pek ihtiyaç oldugunu sanmıyorum Konum özelliği var zaten
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Swonz 1 yıl
bunu kullanmak istiyorum ama google maps kadar ayrıntıya giremiyor haritada. Uygulama olarak bence daha iyi
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DH Misafiri 1 yıl
Öncelikle editör'e bir mesajım var. Yandex Navi yi incelemek için 2017 Kasım biraz geç olmuş bence.
İstanbul'da ve Türkiye'nin başka bir çok ilinde nerdeyse yayınlandığı günden beri Yandex Navi kullanıyorum.
Google navigasyon konusunda ciddi anlamda geç kaldı ve hala Yandex'i geçebilecek kalitede değil kanaatimce. Adres bulma konusunda şirket adı gibi parametrelerle bulabildiği için bir nebze önde olsa da işlemci kullanımı konusunda özellikle cep telefonunda ciddi yorucu olduğunu söyleyebilirim.
Özellikle otobanda giderken google yavaş kaldığı ve zamanında uyarı vermediği için 2 kere sapak kaçırdım.
Ayrıca Google'ın yol tarif ederken "kuzeybatı yönünde gidin" gibi tarifleri biraz komik kaçıyor.
Arayüz açısından Yandex, Gooogle'a nazaran daha kolay kullanımlı. Sanırım biraz da ben alıştığım için neredeyse gözü kapalı kullanabiliyorum.
Editörün eksi olarak belirttiği offline çalışmama durumu da bir çok kişi için artık eksi değildir herhalde.
Özellikle hız limitleri konusundaki veriler ve uyarılar ciddi anlamda işe yarıyor.
Kısacası bence Yandex, navigasyon konusunda hala önde ve sanırım bir süre daha öyle kalacak.
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DH Misafiri 1 yıl
Yandex deyince aklıma nedense istenmeyen yazılımlar virüsler spamlar geliyor nedense ezelden beri gıcığım iyi olsa bile yükliyeceğimi düşünmüyorum
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