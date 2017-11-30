Yandex Navi incelemesi "Yandex Navi başarılı mı?"

Bu videoda bir navigasyon uygulaması, Yandex Navi'nin çıktığımız ufak yolculukta ne kadar başarılı olduğuna ve diğer uygulamalardan ayrışan özelliklerine değindik.

Yandex Navi bir navigasyon uygulaması, Android ve iOS tabanlı cihazlarınızla kullanabiliyorsunuz. Yandex Navi’nin istediği izinler fazla görünebilir ama deneyimlediğim kadarıyla hepsi uygulamanın yeteneklerinden faydalanabilmek için istenilen izinler, mesela kişi iznini direkt kişiye konum paylaşımı yapmak için istiyor gibi gibi.



Harita. Standart 3 boyutlu harita arayüzünü, ki gece moduyla benim gece çıktığım İstanbul-Trabzon yolculuğumda çok işe yaradı veya gerçeğini göreyim daha kolay yer bulurum derseniz uydu görünümü arayüzünü kullanabiliyorsunuz.



Etkileşim. İsterseniz yazarak isterseniz, özellikle de araba kullanırken sesle hedef girebiliyorsunuz. Uygulamayı açtıktan sonra “Okay Yandex” deyip algılamayı başlatıyorsunuz, ki Türkçeye özel bir etkileşim ufak da olsa bir jest olabilirdi, sonra da istediğiniz yerin adını söyleyip rota oluşturulmasını sağlıyorsunuz, sesle algılama anlamamazlık yapmıyor.

Diğer navigasyon uygulamalarında da hemen hemen böyle bir süreç var, bu süreçte Yandex Navi elle ikinci bir etkileşime gerek kalmadan tekrar sesle “Gidilsin mi?” şeklinde soruyor, “Git” deyip navigasyonu başlatabiliyoruz, direksiyon başındayken önemli bir şey bu ama mesela çekim esnasında Özgürlük parkına giderken “Gidelim mi?” diye sormadı, sonra başka bir lokasyondan arama yapınca sordu, belki de bir güncellemeye ihtiyaç var burada.



Rota oluşturma. Trafik ve yol durumuna göre birden fazla yol tarifi sunuyor navigasyon, Yandex’in bu konuda kendi geliştirdiği bir algoritma var, yine trafik durumuna göre zamanıyla seçenek olarak sunuluyor yol tarifleri. Seçtikten sonra ufak bir reklamla yol tarif edilmeye başlıyor, pop up şeklinde ekranda beliren bir reklam görmedim, benzin istasyonları gibi yerlerde ufak tefek reklamlar oluyor küçük görsellerle, olası reklamları da isterseniz kapatabiliyorsunuz zaten.

Bir sonraki hamlede ne olacağını, şerit yönlendirmesini, mesela hangi yöne döneceğinizi görebiliyor, bulunduğunuz yoldaki hız sınırını ve o anki hızınızı takip edebiliyor, nerede trafik ışığı var, nerede ücretli geçiş var, hedefe kaç dakika kaldığı gibi istatistikleri takip edebiliyorsunuz. Bu sırada trafik yönünü, yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde de trafik yoğunluğunu izleyebiliyorsunuz.



İstanbul’da park yeri bulmak gerçekten büyük bir mesele, bir alışveriş merkezi, AVM gibi bir şey değilse gittiğiniz yer, kendi arabamla gitmeseydim keşke dedirtecek kadar canınız sıkılabiliyor, Yandex Navi’de bir kısım navigasyon uygulamalarından farklı olarak ücretli ve ücretsiz park yerlerini görebiliyorsunuz, hatta ben birkaç defa direkt gideceğim yerin yakınındaki bir park yerini hedefledim haritada. Hedefe ulaştıktan sonra Park Yeri Asistanı devreye giriyor ama bazen öyle bir yere girmiş oluyorsunuz ki Park Yeri Asistanı bile sizi kurtaramıyor.



Sesli yol tarifi olması gerektiği gibi anlaşılır ve kullandığınız cihazın hoparlörü pek güçlü olmasa da yüksek bir tonda, Ece ve Mert şeklinde iki spiker var. Uyarılar var bir de, trafik kazası, yol çalışması, hız kamerası başlıklarıyla, ki mağdurlar genelde yorum düşüyor, şurada burada radara yakaladım diye, istediğiniz yere, uygulamayı kullanan herkesin görebileceği şekilde yorumlar bırakabiliyorsunuz, bunu mesela “Okay Yandex, sol şeritte trafik kazası var” deyip sonra tamam diyerek sesle de yapabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim başlık ileti başlığı, Game of Thrones’dan spoiler veren de var, sigaram bitti, beni bulabilir misiniz diyen de.



Evet, hedefimize ulaştık, işte Özgürlük parkı. Büyük değil lakin yeterince güzel ve bakımlı, bir şehir içerisinde gerçekten nefes almak için küçük belki ama tenha bir park.

Yandex Navi’nin detaylarına inelim şimdi. Bu parkı sevdim diyelim, yerlerim veya favorilerim başlığı altında kaydedebiliyorum, mesela direkt Whatsapp üzerinden paylaşabiliyorum. Daha önce takip ettiğim rotaların mesafelerini, ne kadar hızda ve sürede kattettiğim gibi istatistikleri de gözlemleyebilmek güzel, 15 dakikalık yolu 1 saatte gittiğinizde elinizde kanıt oluyor.



Açıkçası daha önce navigasyon için çevrimdışı kullanılabilmesiyle Sygic’i kullanıyordum lakin gereğinden uzun rotalar oluşturması olsun, İstanbul’un merkezinde çevreyolu bağlantısını bile göstermemesi, bazı rotaların hiç olmaması ki benim gibi durumdan şikayetçiler var ve zırt pırt bir şeyler satın almam için dürtmesi pek hoşuma gitmiyordu doğrusu, bunlara karşın Yandex Navi’nin İstanbul’u gayet iyi tanıdığını söyleyebilirim.

Ayrıca ücretsiz bir uygulama, birkaç reklam görmek duymak mesele değil benim için ki bahsettiğim gibi kapatabiliyorsunuz, bir de bildirim paneli var, sevmedim, onu da kapatabiliyorsunuz. Ben doğru yolu görmek ve yol tarifi almak istiyordum, Yandex Navi’yi kullandığım sürece aldım da. Uygulamanın batarya kullanımı navigasyon için normal ve kapanma veyahut çökme gibi durumlar yaşamadım günlük telefonum S7 Edge’te.

Uygulama şu an için çevrimdışı çalışmıyor, bu önemli bir kriter ama sürekli güncelleme alıyor, ileride bir süpriz çevrimdışı çalışma konusunda. Ben Yandex Navi’nin çift aşamalı sesli kontrolünü, gece modunu ki çok işime yaradı, bir hesapla kaydettiğim lokasyonları üyeliğime, bulut bir sisteme kaydedebilmeyi, bir de haritaya yorum bırakan arkadaşları sevdim. Ben bi’ deneyeyim dedim, memnun kaldım, siz de deneyin derim, düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler olursa uygulama mağazasından yorumlayın.

