BinBin'in arkasındaki 1000 Yatırımlar Holding'in yeni Taksim hizmeti ve sıradaki hamleleri

Ülkemizde daha çok sunduğu BinBin, Go Sharing gibi mobilite çözümleriyle ön plana çıkan 1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik'i Donanım Haber ofisinde konuk ettik.

Genç ve dinamik isimle mevcut yatırımlarının yanı sıra yeni hayata geçirdikleri ve ülkemiz gündemini sıklıkla meşgul eden İstanbul'daki taksi sorununa çare olmak üzere geliştirdikleri Taksim uygulamasını konuştuk. Kadir Abdik'i daha önce BinBin ofisine yaptığımız ziyaretle tanımış ve o zamanlar iade-i ziyaret aldığımız söze istinaden davet ettik ve yine keyifli, mobilite anlamında kilit konular üzerine çözümleri konuştuk. 1000 Yatırımlar Holding CEO'suyla yaptığımız söyleşide, İstanbul'un taksi sorununa çare olması ve taksi deneyimini hem yolcular hem de sürücüler için iyileştirme hedefiyle geliştirilen Taksim uygulamasından da söz ettik.

1000 yatırımlar holdingi aslında çoğumuz halka arz edilmiş, milyonlarca kişinin yatırım yaptığı bir şirket olarak biliyoruz. 1000 yatırımlar Holding'de yatırım işletmesi olmayı şiar edinmiş ve yeşil enerjiye, iklim dostu yapılara önem veren, bunlara dikkat çeken şirketleri bünyesinde barındırıyor. Mikromobilite alanında BinBin ve Go Sharing ile güçlü bir şekilde yer alan 1000 Yatırımlar'ın CEO'su, ulaşımda tıpkı cep telefonlarıyla telekomünikasyon sektöründe yaşanan boyutta bir devrimin yaşandığını aktarıyor. "Mikromobilite ve paylaşımlı araç kullanımında büyük artışlar yaşanacağını, günlük olarak yüz binlerce sürüşe ev sahipliği yaparak öngörebiliyoruz" diyen Kadir Abdik, kullanıcıların ara sürüş için tercih ettikleri çözümlerin keyiften ziyade bir ihtiyaca binaen tercih ettiklerini aktarıyor. BinBin ile Türkiye'de birçok ilde faaliyet gösteren, Go Sharing ileİstanbul ve Hollanda'da faaliyet gösteren, yurt dışındaki iştiraklariyle Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da, Kuzey Makedonya'da ve birçok ülkede faaliyet gösteren ve bu ülkelerde lider pozisyonunda olan 1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su ulaşımda devrimin daha da güçleneceğine inanmakla birlikte bunu sadece scooter veya elektrikli mopetlerle gerçekleşmeyeceğini, kendilerinin bundan fazlasını yapacağını şu sözlerle açıklıyor: "Burada sorun ne, çözümü ne? Buna bakalım. Evet 0-6 km kısa mesafeli yolculuklarda elektrikli scooter'lar bir çözüm. Ara mesafeye geçelim 6-12 kilometrede elektrikli motosikletler bir çözüm. Bunun da üzerine çıktığımızda elektrikli mikromobilite dışında karşımıza toplu taşımalar ve taksi yolculukları gibi seçenekler çıkıyor. Biz ulaşımın A'dan Z'ye her yerinde olmak ve ulaşım ekosistemi kurmak istiyor ve bunun için çalışıyoruz."

1000 Yatırımların ulaşım için mikromobilite dışında önemli girişimlerinden birisi de artan elektrikli araç ihtiyaçlarından biri olan şarj noktaları sunan QCharge. Kısa dönemde çok hızlı büyüme sağlayacak sektörlere yatırım yapan Holding, yaptığı çalışmalarla teknolojilerini 70 kişilik bir yazılım ekibiyle kendi bünyesinde geliştirdiği, algoritmasını tasarladığı, içinde bulunduğu ekosisteme hizmet eden ve yakın zamanda dışarıya da hizmet verecek bir yapıya sahip. "Biz, iklim dostu, yeşil enerji, yeşil ulaşım alanlarında yatırım yapmaya özen gösterdik çünkü trendleri takip ediyoruz" şeklinde konuşan Kadir Abdik, çekim tarihinde satın alımını yaptıkları ve geçtiğimiz günlerde yayınladıkları Taksim uygulamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "İstanbul’un taksileri Taksim ile cebinde mottosuyla hayata geçirdiğimiz Taksim, teknoloji ve ulaşım konusundaki vizyonumuzun en yeni ürünüdür. Şehir içi ulaşımın dijitalleştirilmesi ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yola çıktık. İstanbul'un karmaşık ulaşım sorunlarına çözüm olmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" Taksim uygulaması, içerisinde İstanbul’daki taksi duraklarını barındıran, yolculara güvenilir bir seyahat deneyimi sunan bir uygulama olarak faaliyete geçecek. Tüm bunların yanı sıra lansman sürecine özel komisyon ücreti alınmayacak. Bu uygulamayı kullanan kullanıcılar gitmek istedikleri lokasyona gitmeden önce tahmini ulaşım maliyetlerini görebilecek ve ödeme yöntemlerini önceden tercih edebilecekler.

Lansman sürecine özel fırsatlar sunan bu uygulamada kullanıcılar ek hizmet bedeli ödemeden Taksim’den yararlanabilecek. Ayrıca mobil uygulamanın kampanyalar bölümünden aldıkları kod ile istedikleri arkadaşlarını uygulamaya davet ederek bir diğer yolculuklarında 200 TL indirim kazanabilecekler. Bununla kalmayıp arkadaşlarının daveti üzerine kaydolan yeni kullanıcılar ilk yolculuklarını tamamladıkları takdirde 200 TL indirim kazanacaklar söz konusu bu indirim kullanıcının Taksim üzerindeki yolculuğunu tamamlamasıyla aktif hale gelecek. 1000 Yatırımlar Holding, Yalnızca kullanıcılara değil sürücülere de farklı kampanyalarla hizmet verecek. Lansman sürecine özel sürücülerin Taksim’e davet ettikleri her sürücü için 200 TL kazanabilecekleri bir uygulama yapılacak. Bunun yanı sıra sürücüler, Taksim’e davet ettikleri her 3 kullanıcının uygulama ile yaptığı 3 başarılı yolculuğunun ardından 200 TL kazanacak.

