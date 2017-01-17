Yapı Kredi, Türkiye'nin ilk programatik tv reklamvereni oldu

Bankacılık hizmet ve ürünlerinde yeniliklerin öncüsü olan Yapı Kredi, reklamveren olarak da yine bir ilke imza attı. Reklam hedefleme teknolojilerinin en ileri uygulaması olan programatik ile Türkiye’nin ilk izleyici hedeflemeli reklam satın almasını gerçekleştiren Yapı Kredi, televizyonda yayınladığı reklamla hedef kitlesinde yüzde 94,26’lık görünürlük ortalaması elde etti.

İlk programatik uygulamasını Adform ve Zer Dijital Pazarlama işbirliğiyle gerçekleştiren Yapı Kredi’nin Show TV’de yayınlanan reklamının izlenme süresi ortalaması ise 11,31 saniye oldu.

Dijital ayak izlerini takip etti, Avrupa’yı geride bıraktı

Programatikin lokasyon, zaman, demografik bilgi gibi çok farklı kriterde izleyicilerin dijital ayak izlerini analiz ederek bir reklamın doğru kişiye doğru zamanda dijital reklam teknolojileri aracılığı ile TV’de ulaşmasını sağlayan bir reklam satın alma teknolojisi olduğunu belirten Yapı Kredi Marka Müdürü Özge Bakırçalı konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ürün ve hizmetlerimizi artık geleneksel reklam yöntemlerinin dışında birçok farklı kanal ve yeni stratejilerle kitlelere duyurabiliyoruz. Programatik reklam da bu kanalların en yenisi ve belki de en önemlisi. Programatik, doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmanın yanı sıra otomasyon sistemi sayesinde geleneksel reklam satın alma süreçlerinde reklamveren ve yayıncının karşılaştığı iş yükünü de azaltıyor. Reklama, tek tuşla doğru kullanıcıya kısa sürede ulaşma şansı veriyor. 2017’nin dijital trendlerinden biri olan programatik satın almada biz de Yapı Kredi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve uydu alıcısı üzerinden internete bağlı akıllı televizyonlarda TV Programatik’i ilk kullanan marka olduk. Daha ilk yayında Avrupa’daki programatik TV sonuçlarını geçmiş olmamız bu yıl reklamverenlerin, medya ajanslarının ve mecraların gündeminden programatikin düşmeyeceğinin büyük bir göstergesi.”

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ise öncülüğünü yaptıkları projeyi ve entegrasyonu şu şekilde değerlendirdi: “Dijital reklam teknolojilerine işimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına çok uzun zamandır yatırım yapıyoruz ve daha kaliteli işler yapabilmek adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Reklam teknolojileri gelişip internete bağlı cihaz çeşitliliği arttıkça, edindiğimiz reklam teknolojileri sayesinde kullanıcıya farklı kaynaklar aracılığıyla ulaşabilme imkanı yakalıyoruz. Türkiye’de giderek artan internete bağlı TV penatrasyonu göz önüne alındığında TV programatik işine öncülük etmek istedik ve aldığımız sonuçlar bizi oldukça memnun etti. Önümüzdeki dönemde de dijital platformlar üzerinden ulaşabileceğimiz farklı kanallar ile izleyicilerle buluşma fırsatlarını değerlendireceğiz.”TV Programtik kanalı ile ilgili olarak değerlendirmede bulunanise şu şekilde konuştu; “Yapı Kredi ve medya satın alma ajansı ZER ile bu ilki gerçeklestirmek bizim için gurur verici bir olay. Teknoloji yönetiminde lider markaları ve ajansları, ileri seviye alt yapılara yatırım yapan mecralar ve kanallarla bir araya getirmek Türkiye pazarındaki hedefimiz. Bu hedefimiz doğrultusunda destegini esirgemeyen Yapı Kredi’ye, ZER’e, Show TV’ye ve platform sağlayıcısı Castoola’ya teşekkür ediyoruz.”