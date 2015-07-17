Yapılacak listesi odaklı Wunderlist yeni özellikler kazandı

Yakın zamanda yazılım devi Microsoft tarafından satın alınan yapılacak listesi oluşturma uygulaması Wunderlist, yeni güncellemesiyle önemli özellikler kazandı.





Konusunun en iyileri arasında yer alan Wunderlist, yeni sürümüyle ilk olarak Smart Due Dates isimli otomatik algılama özelliğine kavuştu. Bu sayede girilen verilerden ileriye dönük akıllı veriler sağlayan servis, ayrıca listeleri çoğaltabiliyor, görevleri kopyalayabiliyor, geçmiş görevleri rakamsal olarak gözler önüne serebiliyor, silinen listeleri geri alabiliyor ve yeni akıllı Android eklentisiyle ana sayfadan yönetilebiliyor.





Wunderlist'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://www.wunderlist.com/blog/five-time-saving-updates-for-your-wunderlist/