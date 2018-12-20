Yatırımcı kulübü BUBA Mansion açıldı

BUBA Mansion, yatırımcıların “ortak akıl” için buluşabileceği, ülkeyi daha ileri götürebilecek yatırımları hayata geçirebilecekleri ve küresel yatırımcılarla işbirliği yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Yüksek düzey iş fikirlerini büyütmek için, yatırımcılarını ve girişimcilerini ağırlamaya hazır olan BUBA Mansion Investors Club’ın açılışı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından 13 Aralık akşamı Arnavutköy’de yapıldı.

Dünyadaki farklı yatırımcı kulüplerinden iyi uygulamaların yatırımcılarla paylaşılacağı BUBA Mansion, girişimcilerin ve yatırımcıların çalıştaylara katılabilecekleri ve seçilmiş fikirlerin asansör konuşmalarında değil şömine önünde tartışılabileceği bir ortam oluşturacak. İleri aşamada desteklenen unicorn adayı üç girişime ev sahipliği yapacak olan mavi konak, aynı zamanda içindeki değerli sanat eserleriyle de koleksiyoncu yatırımcıların ilgi odağı olacak.



BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör, “BUBA Mansion’da girişimciler fikirlerini geliştirebilecekleri nezih bir ortama, yatırımcılarsa girişimlerini yakından tanıyıp, nitelikli etkileşim kurabilecekleri fiziksel bir alana sahip oluyor. BUBA Mansion için, özel yatırımcıların, seçilmiş girişimler ve değerli mentorlarla buluşarak sağlıklı yatırım kararları alma imkanı bulabilecekleri bir fırsatlar konağı da diyebiliriz” dedi.



BUBA Ventures olarak 2019 hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Timuçin Bilgör şöyle devam etti:

“Bu konak aslında büyük bir oluşumun ilk adımı oldu. BUBA Ventures olarak 2019 yılı hedeflerimiz çok büyük. Türkiye’de benzeri olmayan 40 dönümlük bir arazi üzerinde girişimcilik dünyasına eksiksiz hizmet verecek çok büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. Alanlarında en güçlü markalar ve yatırımcılar bu projede yer almak için çok heyecanlı ve bu heyecan bizi daha güçlü kılıyor. BUBA Ventures olarak misyonumuz, birbirinden ayrı olduğu için yükselemeyen her gücü, her kıymetli fikri ve bilgiyi doğru ortamlarda ve platformlarda buluşturarak yükseltmektir. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.”

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