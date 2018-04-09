Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı

1 yıl
5,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu hafta yeni bölüm Pazartesi günü sizlerle. Yapay Zeka can sıkarken, oyun dünyası yüzleri güldürüyor. 2si1 Oyun ve Teknoloji programı son 1 haftanın gündemi ile sizlerle.
Yayın akışı:
00:48 Enis, God of War kasabasını gezdi!
02:50 God of War için yeni bir video yayınlandı
05:55 Kişisel verilerin korunması nedir? Kullanıcılara gelen mesajlar ne anlama geliyor?
13:16 PUBG'nin yeni haritası çıktı
15:21 Middle-earth Shadow of War'un oyun içi ödemeleri kaldırılıyor
18:00 Google çalışanlarından şirkete sitem dolu mektup: Pentagon'la çalışmayı sonlandırın
19:19 Yapay zeka uzmanları Güney Kore'nin ''katil robot'' projesini boykot ediyor
23:51 PS4'e özel Spider-Man'in ön sipariş fiyatı belli oldu
28:39 Kafanızın içindekileri duyan giyilebilir cihaz: AlterEgo
32:44 Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive
35:25 Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok
38:32 Guacamelee 2 PC'ye de geliyor
38:48 Lindsay Lohan'ın GTA'ya açtığı davanın sonucu belli oldu
39:45 Nvidia’nın baskısı nedeniyle ekran kartı üreticileri AMD için farklı marka arayışına girdi
41:47 SpaceX'in canlı yayını lisans engeline takıldı
43:41 Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan açıklama: Autopilot aktifti
47:31 A Way Out'un yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GuardianN- 1 yıl en beğenilen
ee oynamamışsınız
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamilim90 1 yıl GuardianN-
GuardianN-
ee oynamamışsınız

Zaten clickbait yazmışlar oynamadiklarini
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
God of War yeni bir Trilogy, efsanenin başlangıcı olacak. Eski günlerdeki gibi xbox'ı atomlarına ayıracaktır. Spoilerlı bölümleri nasıl olacak, seri nasıl devam edecek merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Enis Kirazoğlu bu programın gördüğü en sağlam adam bence. Transferi için Mesut Çevik'e saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-427C16E22 1 yıl
Kendine Müslümanim diyen bu oyunu oynamaz arkadas.Tanrilarin savaşı nedir uyanık olun.Allah tektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 1 yıl Guest-427C16E22
Tekbiiiirrrrr

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 1 yıl
Mesut hocam hangi yayındı hatırlamıyorum ama sigortacı arkadaşım var demiştin bi videoda
Sigortacıyım trafik kasko yardımcı olurum hertürlü bilgileri pm atman yeterli

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Mesut bey , daha dün zaten zengin şirketler için milyarlarca liralık teşvik, vergi muafiyeti açıklanıp sonrada instagramdan penye satandan vergi alamıyoruz diye hayıflanılmamalı bence
güvenlik, iade garantisi vs. Denilse anlarım ama zenginden daha fazla vergi alıp halka geri hizmet olaram verilceğine tam tersi oluyor gibi gözüküyor.. O teşvikler kötü oldu demiyorum , binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak ama geniş perspektiften bakmak lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Meniz 1 yıl
Video BSC'de yok :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 1 yıl
Güzel bölümdü.Emeğinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apulunas 1 yıl
manevi tazminat davası konusundaki açıklamanız yanlış olmuş, dava açanı zengin etmeyecek, dava edileni fakirleştirmeyecek kadar tazminat belirlenir. yani her halükarda geliri düşük olana göre manevi tazminat belirlenir (tabi olayın niteliğide mühim, hakaret davası ile ölümde aynı tazminat verilmez).
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 1 yıl
Enis nedir bu yastıklardan istediğin? Kaç bölümdür dikkat ediyorum enis yanındaki yastığı yanından eksik etmiyor. Totem mi alışkanlık mıdır acep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 1 yıl
Autopilot'un yaptığı kaza sıklığı ile sürücünün yaptığı kaza sıklığı bu şekilde karşılaştırılmaz. Olaya etki eden normal sürücülü araçların aleyhine, yol deneyimi, araç sayısı, kullanıldıkları bölgeler gibi tonla değişken var.
Malesef tesla'nın ürettiği veri güvenirliği olmayan bir veri. Böyle bir karşılaştırma bu şekilde yapılmaz. Öncelikle örneklem oluşturmaları gerekiyor.
En basitiniden 100 autopilot ve 100 sürücünün kontrolündeki araç kırsal bir eyaletteki yollarda veya Türkiye'de test edilirse muhtemelen autopilot, normal sürücüye göre çok fazla kaza yapacaktır ki bu da güvenilir bir ölçüm olmaz.
Daha da basiti autopilot araç sayısı arttıkça kaza sayısı sabit oranla artmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
01:01:41
2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de
32,7b izlenme · 11 ay
37:26
Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
9b izlenme · 1 yıl
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
01:03:14
Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
38:13
Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
48:02
2si1 | Kamu Spotu
11,1b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
43:21
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,8b izlenme · 1 yıl
01:02:50
Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,7b izlenme · 1 yıl
10:26
2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
58:19
Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,3b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
59:48
2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi
15,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim