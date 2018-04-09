Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Bu hafta yeni bölüm Pazartesi günü sizlerle. Yapay Zeka can sıkarken, oyun dünyası yüzleri güldürüyor. 2si1 Oyun ve Teknoloji programı son 1 haftanın gündemi ile sizlerle.
Yayın akışı:
00:48 Enis, God of War kasabasını gezdi!
02:50 God of War için yeni bir video yayınlandı
05:55 Kişisel verilerin korunması nedir? Kullanıcılara gelen mesajlar ne anlama geliyor?
13:16 PUBG'nin yeni haritası çıktı
15:21 Middle-earth Shadow of War'un oyun içi ödemeleri kaldırılıyor
18:00 Google çalışanlarından şirkete sitem dolu mektup: Pentagon'la çalışmayı sonlandırın
19:19 Yapay zeka uzmanları Güney Kore'nin ''katil robot'' projesini boykot ediyor
23:51 PS4'e özel Spider-Man'in ön sipariş fiyatı belli oldu
28:39 Kafanızın içindekileri duyan giyilebilir cihaz: AlterEgo
32:44 Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive
35:25 Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok
38:32 Guacamelee 2 PC'ye de geliyor
38:48 Lindsay Lohan'ın GTA'ya açtığı davanın sonucu belli oldu
39:45 Nvidia’nın baskısı nedeniyle ekran kartı üreticileri AMD için farklı marka arayışına girdi
41:47 SpaceX'in canlı yayını lisans engeline takıldı
43:41 Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan açıklama: Autopilot aktifti
47:31 A Way Out'un yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı
02:50 God of War için yeni bir video yayınlandı
05:55 Kişisel verilerin korunması nedir? Kullanıcılara gelen mesajlar ne anlama geliyor?
13:16 PUBG'nin yeni haritası çıktı
15:21 Middle-earth Shadow of War'un oyun içi ödemeleri kaldırılıyor
18:00 Google çalışanlarından şirkete sitem dolu mektup: Pentagon'la çalışmayı sonlandırın
19:19 Yapay zeka uzmanları Güney Kore'nin ''katil robot'' projesini boykot ediyor
23:51 PS4'e özel Spider-Man'in ön sipariş fiyatı belli oldu
28:39 Kafanızın içindekileri duyan giyilebilir cihaz: AlterEgo
32:44 Telefon bağımlılığını kontrol altına alan uygulama: Thrive
35:25 Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok
38:32 Guacamelee 2 PC'ye de geliyor
38:48 Lindsay Lohan'ın GTA'ya açtığı davanın sonucu belli oldu
39:45 Nvidia’nın baskısı nedeniyle ekran kartı üreticileri AMD için farklı marka arayışına girdi
41:47 SpaceX'in canlı yayını lisans engeline takıldı
43:41 Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan açıklama: Autopilot aktifti
47:31 A Way Out'un yapımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı
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Zaten clickbait yazmışlar oynamadiklarini