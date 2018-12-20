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Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu

Giriş seviyesine yönelik bilgisayar sistemleri ile tanınan Hometech yine aynı çizgiyi devam ettiren 3 yeni bilgisayar modelini satışa sundu. Bunlar Alfa 1100, Alfa 130P ve Alfa 150P.
5 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin yerli markalarından olan ve istikrarlı büyümesini devam ettiren Hometech, fiyat-performans avantajını bir arada sunmaya çalıştığı 3 yeni bilgisayar modelini piyasaya sürdü.

Hafta başında Microsoft Türkiye ve Intel temsilcilerinin katılımıyla duyurulan modeller satışa başlamış durumda. Modeller Alfa 1100 hepsi-bir-arada, Alfa 130P ve Alfa 150P dizüstü bilgisayarlar şeklinde sıralanıyor.

Hometech Alfa 130P özellikleri ve fiyatı

Hometech bilindiği üzere daha çok giriş seviyesindeki Celeron ve Pentium işlemcileri kullanmayı tercih ediyor. Yeni modellerde de iki yıl önce tanıtılan Celeron ve Pentium işlemciler kullanıldığını görüyoruz.

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Alfa 130P modeli metal kasası ile şık bir görünüme sahip. 13.3 inçlik IPS ekranda 1920x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. İşlemci tarafında Intel Pentium N4200 tercihi yapılmış.

4GB DDR3L RAM ve 64GB eMMC bellek ile desteklenen model 4500mAh batarya sunuyor. MicroSD kart yanında M2 SATA SSD desteği de mevcut. Bağlantı tarafında 2 adet USB 3.0 girişi yer alıyor. Görüntülü görüşmeler için 2MP web kamerası da unutulmamış. Hometech Alfa 130P modeli işletim sistemine göre 1500TL-1800TL arasında değişen fiyatlara sahip.

 

Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu
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Hometech Alfa 150P özellikleri ve fiyatı

Alfa 150P ise aynı konfigürasyonu 15.6 inçlik boyutta sunuyor. Bunun haricinde herhangi bir farklılık yok. Fiyatı ise 2099TL olarak belirlenmiş.

 

Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu
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Hometech Alfa 1100 özellikleri ve fiyatı

Hometech Alfa 1100 modeli hepsi-bir-arada tarzında geliştirilmiş. 23.8 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunuluyor. Intel Celeron N3350 işlemci yanında 3GB DDR3L RAM ve 32GB eMMC bellek yer almış.

MicroSD kart yanında 2.5 inç HDD desteği sunulurken 3 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 girişleri mevcut. Modelin fiyatı 1820TL civarında seyrediyor.

 

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Bgood 5 ay en beğenilen
Zaten satıştaydı ? Hometech paraları yeni mi hesaba yatırdı dh ?🤔
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kaya0 5 ay
Çok değil 4 yıl önce i7 4700HQ işlemcili 16 GB Ram ve 1 tb hdd li 860m'li oyuncu bilgisayarıni 3200 TL'ye almış biri olarak üzdü şu fiyatlar.
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OverClocK1ng 4 ay
Hometech, fiyat demekti. Bütçe dostu demekti. Şimdi 1500, 1800 ve 2000 liraları görünce insanın inanası gelmiyor.
Daha 6. ayda Hometech Alfa 110A yı 489 liraya aldım.
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DH Misafiri 5 ay
hp diye alıp kapağı açınca hometech yazması...
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DH Misafiri 5 ay
Herşey tamam enter tuşundan dolayı almam. Enter dediğin dikey olur nokta solunda kalır bu standardı bozan hiçbir bilgisayarı almam.
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PinHim 5 ay
bu tip düşük donanımlı cihazlarda tablete odaklanmalılar. açıkçası bu donanımda bir cihaz almak istesem kesinlikle tablet alırım.
bundan 3.5 yıl kadar önce 388tl'ye reeder w100i almıştım windows 8li. halen her gün aktif olarak kullanıyorum. üzerinde video edit yaptığım bile oldu. hatta league of legends oyununa bu tablet üzerinde başlamıştım 30 fpsde çatır çatır oynuyordum. sadece ek bağlanan klavyesi bozulmuştu onu da garantiye vermemiştim üşengeçliğimden.
çok net olarak söyleyebilirim ki bu donanıma ve cihaza bu fiyatı vermek delilik.
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Bgood 5 ay en beğenilen
Zaten satıştaydı ? Hometech paraları yeni mi hesaba yatırdı dh ?🤔
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kaya0 5 ay
Çok değil 4 yıl önce i7 4700HQ işlemcili 16 GB Ram ve 1 tb hdd li 860m'li oyuncu bilgisayarıni 3200 TL'ye almış biri olarak üzdü şu fiyatlar.
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ALKaraca 5 ay
Linuxlu çözümler de geliştirmeliler.
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