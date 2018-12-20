Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu

Ülkemizin yerli markalarından olan ve istikrarlı büyümesini devam ettiren Hometech, fiyat-performans avantajını bir arada sunmaya çalıştığı 3 yeni bilgisayar modelini piyasaya sürdü.

Hafta başında Microsoft Türkiye ve Intel temsilcilerinin katılımıyla duyurulan modeller satışa başlamış durumda. Modeller Alfa 1100 hepsi-bir-arada, Alfa 130P ve Alfa 150P dizüstü bilgisayarlar şeklinde sıralanıyor.

Hometech Alfa 130P özellikleri ve fiyatı

Hometech bilindiği üzere daha çok giriş seviyesindeki Celeron ve Pentium işlemcileri kullanmayı tercih ediyor. Yeni modellerde de iki yıl önce tanıtılan Celeron ve Pentium işlemciler kullanıldığını görüyoruz.

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Alfa 130P modeli metal kasası ile şık bir görünüme sahip. 13.3 inçlik IPS ekranda 1920x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. İşlemci tarafında Intel Pentium N4200 tercihi yapılmış.

4GB DDR3L RAM ve 64GB eMMC bellek ile desteklenen model 4500mAh batarya sunuyor. MicroSD kart yanında M2 SATA SSD desteği de mevcut. Bağlantı tarafında 2 adet USB 3.0 girişi yer alıyor. Görüntülü görüşmeler için 2MP web kamerası da unutulmamış. Hometech Alfa 130P modeli işletim sistemine göre 1500TL-1800TL arasında değişen fiyatlara sahip.

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Hometech Alfa 150P özellikleri ve fiyatı

Alfa 150P ise aynı konfigürasyonu 15.6 inçlik boyutta sunuyor. Bunun haricinde herhangi bir farklılık yok. Fiyatı ise 2099TL olarak belirlenmiş.

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Hometech Alfa 1100 özellikleri ve fiyatı

Hometech Alfa 1100 modeli hepsi-bir-arada tarzında geliştirilmiş. 23.8 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunuluyor. Intel Celeron N3350 işlemci yanında 3GB DDR3L RAM ve 32GB eMMC bellek yer almış.

MicroSD kart yanında 2.5 inç HDD desteği sunulurken 3 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 girişleri mevcut. Modelin fiyatı 1820TL civarında seyrediyor.