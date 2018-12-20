Xiaomi Redmi 7 Pro ortaya çıktı

Yaklaşık 6-7 aylık bir yenileme döngüsüne oturan Xiaomi’nin Redmi serisi için yedinci nesle geçiş zamanı geldi. Yavaş yavaş sertifika onaylarında ve görsel sızıntılarında Redmi 7 serisini görmeye başladık.

Xiaomi Redmi 7 Pro özellikleri

Kısa bir süre önce Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Redmi 7 versiyonları gündeme gelmişti. Bu kez de Redmi 7 Pro modeline ait olduğu ifade edilen bir görsel internete sızdırıldı.

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Redmi 5 serisinde 18:9 görüntü oranına geçiş yapan, Redmi 6 serisinde ise çentik tasarımını benimsemeye başlayan Xiaomi, Redmi 7 serisinde de su damlası çentik tasarımına geçiş yapacak gibi görünüyor.

Çentiği biraz daha küçülten firmanın böylece ekran-kasa oranını bir miktar daha arttırabildiği tahmin ediliyor. Bir değişiklik olmazsa Redmi 7, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7 modellerinin tamamında su damlası çentik tasarımını görebiliriz.

Diğer taraftan çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yine kesin olarak modelde yerini alacak. Donanım tarafında ise Snapdragon 632 yonga seti ve daha küçük bir batarya tahminleri yapılıyor. Yeni Redmi 7 serisi ya ay sonunda ya da gelecek ay ortalarına doğru piyasaya çıkmış olacaktır.