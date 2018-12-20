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Xiaomi Redmi 7 Pro ortaya çıktı

Yeni Redmi 7 serisinin güçlü üyelerinden birisi olacak Redmi 7 Pro ortaya çıktı. Xiaomi yeni serisinde su damlası çentik tasarımına geçiş yapacak gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
14,4b
2
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 6-7 aylık bir yenileme döngüsüne oturan Xiaomi’nin Redmi serisi için yedinci nesle geçiş zamanı geldi. Yavaş yavaş sertifika onaylarında ve görsel sızıntılarında Redmi 7 serisini görmeye başladık.

Xiaomi Redmi 7 Pro özellikleri

Kısa bir süre önce Çin haberleşme komisyonu onayından geçen Redmi 7 versiyonları gündeme gelmişti. Bu kez de Redmi 7 Pro modeline ait olduğu ifade edilen bir görsel internete sızdırıldı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı"

Redmi 5 serisinde 18:9 görüntü oranına geçiş yapan, Redmi 6 serisinde ise çentik tasarımını benimsemeye başlayan Xiaomi, Redmi 7 serisinde de su damlası çentik tasarımına geçiş yapacak gibi görünüyor.

Çentiği biraz daha küçülten firmanın böylece ekran-kasa oranını bir miktar daha arttırabildiği tahmin ediliyor. Bir değişiklik olmazsa Redmi 7, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7 modellerinin tamamında su damlası çentik tasarımını görebiliriz.

Diğer taraftan çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yine kesin olarak modelde yerini alacak. Donanım tarafında ise Snapdragon 632 yonga seti ve daha küçük bir batarya tahminleri yapılıyor. Yeni Redmi 7 serisi ya ay sonunda ya da gelecek ay ortalarına doğru piyasaya çıkmış olacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/19/xiaomi-redmi-7-pro-appears-in-live-photo-has-a-water-drop-notch/ Yorum Yaz
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hoksi 3 ay
Xiaomi Redmi Note 7, 11 dakikada tükendi
ntv.com.tr/...
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scorpion20 4 ay
Ekran kaç inç olacak?
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interwap 5 ay
Xiaomi damla çentikle şuan geride. İsmi ve yaygınlığını kullandığı için hissedilmiyor. Yoksa Vivo ve Oppo damla çentikli zilyon tane model çıkardı.
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Ridianod 5 ay interwap
Yemin ediyorum anlamıyorum. Bunu siz, biz, o, bu, şu düşünebiliyor şirketler nasıl düşünemiyor ya da düşünüyorsa niye yapmıyor. Abi adam yılda 10 tane telefon çıkarmaya uğraşıyor yav. Manyak mısın nesin kardeşim. Bu yüzden verdiği sözleri de tutamıyor. Misal ben Xiaominin patladığı modellerden redmi note 2 sahibiyim. geçen aylarda google'ın lisans muhabbetinden sonra xiaomi bizi sattı. 1 aydır güncelleme yapamıyorum google uygulamalarına. Android 6 sözü verdi onu da yapmadı. Bu yüzden Redmi note 6 pro çok tatlı gelsede param olsa p20 lite alacağım.
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Emin KOÇ 5 ay
İşlemcisi biraz daha iyi olabilir gibi ama redmi note 7 de büyük ihtimalle 660 veya 710 kullanırlar.
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vjdrsjejv 5 ay Emin KOÇ
Mi8 lite'da 710 olsaydı note 7'e koyarlardı ancak 660 olduğu için çok büyük ihtimalle 660'la gelir diye düşünüyorum gerçi 660'da eskidi artık keşke 710 olsa da alsak.
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cayadüsensinek 5 ay Emin KOÇ
Bi zahmet hocam note 6 bile 660 type-c çıkmalıydı yüzyılın saçmalığını yaptı. 636 gene micro usb sadece ön kamerasi ve çentik farki var. 5den
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