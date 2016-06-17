Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme

Genel Yayın Yönetmeni
| isterse 8k oynatsın ben xbox one ve ps4'ümü ancak yeni nesilde değiştiririm.
Millet piksellerle kafayı bozmuş.
|Tuplu den hdtv ye gecistede insanlar ne gerek var diyordu
| Xbox direk yeni nesile geçiş yapıyor.
Yani 5 sene sonrasına gidiyor. 4K imkanı şuan kimlerde var veya kaç kişide var?
Sony'de inş bu yöneteme gitmez çünkü biz 4K oyun istmiyoruz enazından şu dönemde istemiyoruz. Sony yeni ps4'ü 1080p 60 fps stabil hale dönüştürsün ve hiçbir oyun bu değerlerden aşağı olmasın yine 40 milyon satar.
| Şu 60 fps algısına bayağı bir kişi kafayı takmış.
Evet 60 fps oyun oynamak cidden güzel bir deneyim, hatta bazı oyunlar, modlar için vazgeçilmez derecede önemli. Yarış oyunları, online fps oyunlar bunların başında geliyor. Ama iş diğer oyunlara, modlara gelince değişiyor birden. Ben böyle bir güç yapımcılar için sunulsa bile yapımcıların bunu daha iyi görseller için kullanacağını düşünüyorum. Bu yıllar öncede böyleydi, yıllar sonrada böyle olacak...
Scorpio bites a PonySentnieL Biz diğer konuda konsolcu arkadaşlara anlatmaya çalıştık ama sihirli konsollarının gpu ların daha performanslı olduğunu düşündüler eh digital foundry videosunu izlemediler inşAllah bu videoyu izlersiniz dediğim gibi optimiize(çakallık) yapmadan 4k da oyun oynatmaz.Digital Foundrynin videosunu izledim.Adamlarin yaptigi su.Scorpio dengi GPU larda ve biraz daha güclü GPU larda 4K da benchmark yapip bi karara varmaya calisiyorlar ve videonun sonunda oynatamaz diye bisey demiyorlar.MSun bunu nasil basarabilecegini simdiden merak ediyoruz diyorlar.Bu yaptiklari bile sacma.Arkadasim oyunlar bu konsolun donanimini direk hedef olarak,cok düsük seviye API lar tarafindan gelistirelecek ki cok ama cok güclü bi sistem Scorpio.PCyi burda bencmark olarak göstermek pek mantik isi degil kanimca.Su donanimla günümüz oyunlarina High-Ultra ayarlarda 30fps de hic zorlanmadan görücegini tahmin ediyorum 4K da.
Evet konsolu aynı seviye PC'yle kıyaslamak yanlış. Daha düşük seviye PC'yle kıyaslamak lazım! Sizin şehir efsaneleri tarih olalı çok oldu ama piyasayı takip etmediğinizden bunlardan haberiniz yok tabi. PS4'ten daha zayıf ekran kartım varken birçok oyunda PS4'ten daha iyi performans alıyordum. 560Ti ile Thief oynarken mesela. Scorpio'da 4K hayal.
|Scorpio kesin oynatırda Neo yu bilemem.
|Yahu bu oynatir oynatamaz,Tam bir sacmaliga döndü.Düz matematik mantigi ile gittiginizde bile oynatir,yeteri kaynaklar yaratildiginda(bant genisligi gibi) yani XO ve Scorpio x86 mimarili iki cihaz ama birisi digerinden diger bütün etmenleri bi kenara bakin,ham güc olarak 5 kat daha güclü.Buda su demek:XO'in 1080p/30-60fps oynattigi oyunu Scorpio,zaten 4K/30-60fps oynaticak.Diye diye dilimde tüy bitti ama kimse anlamak istemiyor.Bu matematiksel 5 kat gücün disinda cok daha gelismis CPU ve GPU mimarileri ile gelecek ki buda 4K da,XO da 1080p calisan oyunu daha iyi görsellerle oynatma ihtimali oldukca yüksek demek.Yani XO da Jaguar+Sea Island düzeneginde 1080p de calisan bi oyun,Scorpio da 5 kat daha fazla ham gücle ZEN+VEGA mimariside calisacak .Phill Spencer biz oyuncularimiz arasina büyük ayrimlar sokmak istemiyoruz,herkesin esit deneyim yasamasi icin ugrasiyoruz diyor adam.Zati bu konsolu 1080p ye cektiginde hic bi konsol karsisinda duramaz o ap ayri bi mevzu ki umarim 4K diye diretmeyip bu yolda ilerlerler.
|xbox one s tasarımı cidden harika olmuş...hem %40 küçültüp hemde o tuğla adaptörü içine sokmuşlar...hemen almak istiyorum ne zaman tr de satışa çıkar fiyat ne olur acaba?
|Mesut abi dynamic resolution konusunu aklina gelmedi sanirim. 1080p - 4k arasi bir cozunurluk sunabilirler oyunlarda. Biliyorsun oyunda bir anda 720p sonra bakiyorsun 1080p olabiliyordu.
|@eskhioyuncu Hocam şu @SentnieL ne anlatıyorsun anlamaz o. Mesut Nediyor, şuanki oyunları 4K oynatır bizde bunu söylüyoruz. 4K`da AA zaten gerek yok. Bu sebep ilede 4K rahat rahat oynatıcaktır. Ama adam tutturdu oynatmaz diye.
|@eskhioyuncu Hocam şu @SentnieL ne anlatıyorsun anlamaz o. Mesut Nediyor, şuanki oyunları 4K oynatır bizde bunu söylüyoruz. 4K`da AA zaten gerek yok. Bu sebep ilede 4K rahat rahat oynatıcaktır. Ama adam tutturdu oynatmaz diye.
|Eyvallah Mesut Baba.
|Xbox Scorpio'nun gücünün nasıl kullanılacağı tamamen geliştiriciye bağlı, 4K zorunluluğu diye birşey yok. Çoğu geliştirici native 1080p veya 2K görüntü render edip ekrana 4K upscale edilmiş şekilde basacaktır.
|mi soru eki fazla olmuş oynatacak tabi ekstradan beygir gücü mü koydular 6 teraflops boru değil,most powerfull console ever nokta!
|40 fps de 1080p monitör ile her oyunu oynamak bize fazlasıyla yeter nasılsa 4k monitörümüz yok olsa da oynayamayız özellikle pc de konsol da da vr teknolojisi bahane oldu çok dandik vr grafikleri o yüzden 480 p de falan oynanıyor 60 fps mahiyetinde yani bunlara hiç gerek yok şuan yeni konsol almak da yeni pc yapmak da bütçenize zarar sadece yıllardır kandırılıyoruz bu firmalarca danışıklı bir dövüş söz konusu ;dx10 da en yüksek grafikli cihazı ürettiler cidden de kaliteli cihazlardı üzerine dx11 getirildi yok edildi resmen o pahalı cihazlar aynı şekilde o zamana kadar pc konsolu yakalayamamıştı yakaladığında ise hemen yeni bir teknoloji getirildi dx11 diye sonra da sürücülerini bilerek geç güncellediler ilk gösterildiğinde çok farklıydı ancak o halini alması yıllar sürdü çünkü konsol ve konsol oyunları satışı daha önemliydi pc ye göre o nedenle optimize edilmeden pc ye çıkartıldı oyunlar yaklaşık 1 bazen 2 yıl sürdü optimize olmaları ki %100 lere varan grafik düzeltmeleri oldu yani yavaş yavaş düzelttiler konsol da satışı durma noktasına geldiğinde oyunlar stabil çaışmaya başladı şimdi de aynısı yapılıyor dx 11 kötü değildi artık düzeldi ancak dx12 için oyunlar çıkmaya başladı ve dx11 teknolojisi bitti üzerine vr de eklenince iyice bitirildi hatta güncelleme gelmiyor mesela 6870 gibi bir karta sahibim artık güncellenmiyor bu kart ben modifiye ettim overclock yaptım ekstra fan ekledim her oyunu 35-40 fps ayarlarda oynayabiliyorum dx12 için özel olanlar hariç tabii ki aynı görüntüyü yansıtarak kullanabilirler aslında bu taktığımız ayarlı gözlüklere benzer bir şey iki gözlük camı değerinin aynı olması ile farklı olması bir şeyi değiştirmez senin gözünün bozukluğu ne orandaysa ya da bozuk değilse o şekilde kullanırsın vr teknolojisinde de bu aynı illa yeni tazeleme oranlarına ihtiyaç yok amaç göz boyamak yani direk 1080p oranında yansıtarak ekranı mirrorlayarak getirebilirler ancak yapmamalarının sebebi eski teknolojiyi satmak öncelikle sonra yavaş yavaş yenileri gelecektir yani bu gözlükler söküldüğünde içleri resmen boş en pahalı olanları bile zaten 2 marka sony ve samsung göz lensi tipi ekranlar üretmeyi başardı bu sırt çantaları falan da hikaye tamamen gereksiz bir çoğu aslında en son sistem kablosuz bağlantı ile lensler aracılığyla yapılacak asıl vr büyük ihtimalle onlar olacak ancak şuan eksik olan tek şey pil sorunu henüz pil işine kusursuz bir çözüm bulamadılar buldular ise bile askeri laanda kullanılıyordur ve talep arz meselesi şuan vr lere talep de var arz da var artık konsollar da dayanamıyor teknolojiye olayı da ayrı hikaye yani konsol oyunları vardı mobil oyunlarda pazara girdi vr oyunları da var adamlar zaten her yerden para kazanıyorlar sistem işliyor bozmazlar bu bizim internet şirketleri gibi bir şey akk sistemi sadece ülkemizde var çünkü işliyor ve danışıklı bir dövüş söz konusu hiç biri gelip de akksiz bir sistem sürmüyor aynı sistemi avrupada ya da amerika da yapamıyorlar çünkü onlar böyle bir şey den kar etmeyi düşünmez zaten kar ediyor o işi düzgün yapıp rekabeti böyle sağlarlar bizdekiler ise ... neyse küfür etmem gerekir anladınız ne olduklarını siz...
yahu videoyu izleme nezaketinden yoksun olmasan adamın da söyledğini papağan gibi tekrar ettiğini farkederdin ama neyse hayırlı ramazanlar...
Bilişim sektöründe bulunan biri olarak internet üzerinden para kazanmanın zorlaştığını biliyorum.Uzun yıllardır takip ettiğim sitelerin devam etmesi için çorbada benimde tuzum olsun diye düşünerek reklam engelleyici programlar kullanmıyorum.Ama zar zor video izleyebildiğim yurt internetiyle sizin videolar içine koyduğunuz reklamlara göz yumarken ekrana gelen kocaman VR reklamı olacağı belli reklama diyecek bir şey bulamıyorum.Videonun yüklenmesini beklerken siyah ekrana bakıyorum onu yükleyeceğine pat diye kocaman bir reklam geliyor.Lütfen bizim sizler için düşündüğümüz hassasiyeti bizim için de düşünün.