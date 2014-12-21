Yeni giyilebilir bileklik kaçırdığınız televizyon programlarını kaydetmeye yardımcı olacak

Televizyon izlemek hala tembel olduğumuz zamanlarda yapılan en popüler aktivitelerden birisidir. Fakat gelecekte bizi daha da tembelleştirecek gibi gözüküyor.İngiliz telekomunikasyon şirketi de televizyon başında uyuya kalanlar için yeni bir bileklik geliştirmiş durumda.

Bu yeni bileklik ise televizyon karşısındaki izleyicinin nabzını ölçerek ne zaman uyuya kaldığını belirliyor. Daha sonra mevcut programı durdurmak ve daha sonra izlemek üzere kaydetmek için televizyonunuza bağlı cihaz ile iletişime geçiyor. Uyandığınızda ise kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Seneye piyasaya çıkması beklenen bilekliği tasarımı ise 14 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait.



