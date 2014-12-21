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Yeni giyilebilir bileklik kaçırdığınız televizyon programlarını kaydetmeye yardımcı olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Televizyon izlemek hala tembel olduğumuz zamanlarda yapılan en popüler aktivitelerden birisidir. Fakat gelecekte bizi daha da tembelleştirecek gibi gözüküyor.İngiliz telekomunikasyon şirketi de televizyon başında uyuya kalanlar için yeni bir bileklik geliştirmiş durumda. 
 
Yeni giyilebilir bileklik kaçırdığınız televizyon programlarını kaydetmeye yardımcı olacak
Bu yeni bileklik ise televizyon karşısındaki izleyicinin nabzını ölçerek ne zaman uyuya kaldığını belirliyor. Daha sonra mevcut programı durdurmak ve daha sonra izlemek üzere kaydetmek için televizyonunuza bağlı cihaz ile iletişime geçiyor. Uyandığınızda ise kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Seneye piyasaya çıkması beklenen bilekliği tasarımı ise 14 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait.


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alito 4 yıl
Giyilebilir teknolojiyi anladımda, giyilebilir bileklik nedir arkadaş
Bilekliğin giyilmeyeni var mı?
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Chris Murphy 4 yıl alito
alito
Giyilebilir teknolojiyi anladımda, giyilebilir bileklik nedir arkadaş
Bilekliğin giyilmeyeni var mı?

Aynen hahahaha
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gun 4 yıl
Tam olarak tembel işi gerçekten. Birazda daha fazla tv izletmeye Yönelik korkunç birşey.
Uyurken izle, kalkınca izle vs vs. Başka işimiz yok mu ?
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hikmaster 4 yıl
kullanışlı olabilirde herşey için ayrı bileklik yerine diğer bilekliklerde opsiyonel olsa daha iyi olurdu
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