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Yeni nesil ultrabook'lara dokunmatik ekran zorunluluğu geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil ultrabook'lara dokunmatik ekran zorunluluğu geliyor
Intel yeni nesil ultrabook bilgisayarlar için dokunmatik ekranı zorulu hale getiriyor. Tabetlerin taşınabilirliği ve dizüstü bilgisayarların kullanım kolaylığını bir arada sunmak üzere geliştirilen ultrabook'ların, Haziran ayı ile birlikte piyasaya çıkmaya başlayacak dördüncü nesil Core işlemcili yeni versiyonlarına dokunmatik ekran ekranlar eşlik edecek. Zorunlu olmadığı için mevcut ultrabook'ların sadece bazılarında yer alan dokunmatik ekran özelliği aynı zamanda Windows 8'in Modern Arayüzü ile kullanımı da daha verimli hale getiriyor.
Bu hamle birlikte dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların, yıl sonuna kadar tüm pazarın %10-15'i seviyesine yükselmesi bekleniyor. Üreticiler ise bu karara şüphe ile yaklaşıyor zira maliyet artışı anlamına gelen dokunmatik ekran zorunluluğunun üreticileri bu kategoriden uzaklaştırabileceğini düşünüyorlar. Diğer taraftan dokunmatik panel üretimindeki düşük verimlilik te Intel'in bu kararını sorgulamaya açan bir başka etken. Intel tarihinde bir işlemci jenerasyonundan diğerine geçişteki en ciddi değişime sahip olacağı düşünülen Haswell tabanlı yeni nesil Core işlemcileriyle birlikte ultrabook'lar hem daha yüksek CPU ve GPU performansı sunacaklar hem de daha uzun pil ömrü sağlayabilecekler. 


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DH Misafiri 6 yıl
Bence olması gereken donanım şu; hem uzun şarj hem düşük TDP için ULV serisi i7 33xx işlemci (bu da ~i5 32xx serisi normal işlemciyle aynı skor demek), Gddr5 ramli bir GT6xx ekran kartı, abartı olmayacak kadar ram, sistem sürücüsü için 64 GB SSD, ultrabook veya biraz daha kalın olabilir metal kasa ve win 7 işletim sistemi. Daha ne istersin ???
Yok dokunmatik ekran, yok intel HD den başka harici ekran kartı olmayacak(!), yani adamlar ultrabook inceliğinde normal dizüstü yapamayacak mı? Hikaye bunlar, diğer üreticiler bu numaralara gelmemesi lazım. Neyse benden bu kadar
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vankomisin 6 yıl
yenerbalcı
Tüketicinin yararına çünkü kalitesiz ekran kullanılmaz birde full hd 2015 de standart olur boş boş konuşmayın Yok ben kalitesiz ekran kullanacam diyorsanız 30-35 usd ye paneli dışarıdan alırsınız

Bir ekranın dokunmatik olmasıyla görüntü kalitesinin iyi olmasının ne alakası var? Tüketici yararına filan değil maaliyeti artıracak bu da tabiki fiyatlara maliyet artışından daha fazla oranda yansıyacak. Yani tüketicinin zararına olacak. Intel bunun yerine ekran kalitesiyle ilgili bir sınır koysaydı anlardım en azından fazladan vereceğimiz para karşılığında daha iyi ekranlara sahip olurduk. Hala 4-5 sene öncesinin ekran çözünürlükleri kullanılıyor. Dokunmatik zorunluluğu koyana kadar ekran çözünürlüğüne koysalardı. Kimin boş konuştuğunu bir daha düşün. Tabi düşünebiliyorsan.
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mesincır 6 yıl
Win8'i itelemenin yolunu böyle bulmuşlar demek. Adı ultrabook olmasa da benzer standartta ürünler daha çok talep görebilir böylece.
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erci501 6 yıl
Zorunlu tutulması çok saçma. Ben kimsenin bilgisayarımın ekranına dokunmasını istemem şahsen.
IPS panel Full HD olsun yeterli. Dokunmatik ekran diye en az 500 TL fark isterler şimdi. Önce doğru düzgün işlemci ile GPU koysunlar cihazlara [>:]
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MxFxOx 6 yıl
masaüstü devam
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swat882 6 yıl
zaten satılmıyordu iyice satılmamaya başlayacak... daha adam gibi güçlü ultrabook yapamadılar zaten
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Public_Enemy 6 yıl
gereksiz dahada pahalı olacak ultrabooklar, zaten pahalı olduğu için tutmayan bir konsept
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demirparcasi 6 yıl
Hem Microsoft hem de Intel tekel olmalarını kullanarak hem üreticilere hem de tüketicilere kendi çıkarlarınına gelen ürünleri dayatıyorlar. Önümüzde windows 8 zorunluluğu ve rezaleti duruken bir de şimdi dokunmatik ekran eklenecek.
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Allons-y 6 yıl
onsos1100
bu ultrabook olayını bir türlü anlamadım.. intel teknolojisi deniyor yazılım microsoft donanım zaten markaların birtek işlemci intel in.. acaba tasarımı mı onlar buldu

Standartları İntel belirliyor.
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Salona 6 yıl
Fiyatlarda bir fişekleme olmazsa dokunmatik olsun sıkıntı olmaz. Ancak fiyatların sabit kalması ihtimalini düşünmek kendini kandırmaktan başka bişi olmasa gerek.
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playmaker10 6 yıl
Katlanabilir ekran da zorunlu olsun bari, önde klavye açık dururken ekrana dokunmaya çalışmak hiç işlevsel değil
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onsos1100 6 yıl
bu ultrabook olayını bir türlü anlamadım.. intel teknolojisi deniyor yazılım microsoft donanım zaten markaların birtek işlemci intel in.. acaba tasarımı mı onlar buldu
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