Yeni nesil ultrabook'lara dokunmatik ekran zorunluluğu geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel yeni nesil ultrabook bilgisayarlar için dokunmatik ekranı zorulu hale getiriyor. Tabetlerin taşınabilirliği ve dizüstü bilgisayarların kullanım kolaylığını bir arada sunmak üzere geliştirilen ultrabook'ların, Haziran ayı ile birlikte piyasaya çıkmaya başlayacak dördüncü nesil Core işlemcili yeni versiyonlarına dokunmatik ekran ekranlar eşlik edecek. Zorunlu olmadığı için mevcut ultrabook'ların sadece bazılarında yer alan dokunmatik ekran özelliği aynı zamanda Windows 8'in Modern Arayüzü ile kullanımı da daha verimli hale getiriyor.
Bu hamle birlikte dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların, yıl sonuna kadar tüm pazarın %10-15'i seviyesine yükselmesi bekleniyor. Üreticiler ise bu karara şüphe ile yaklaşıyor zira maliyet artışı anlamına gelen dokunmatik ekran zorunluluğunun üreticileri bu kategoriden uzaklaştırabileceğini düşünüyorlar. Diğer taraftan dokunmatik panel üretimindeki düşük verimlilik te Intel'in bu kararını sorgulamaya açan bir başka etken. Intel tarihinde bir işlemci jenerasyonundan diğerine geçişteki en ciddi değişime sahip olacağı düşünülen Haswell tabanlı yeni nesil Core işlemcileriyle birlikte ultrabook'lar hem daha yüksek CPU ve GPU performansı sunacaklar hem de daha uzun pil ömrü sağlayabilecekler.
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Yok dokunmatik ekran, yok intel HD den başka harici ekran kartı olmayacak(!), yani adamlar ultrabook inceliğinde normal dizüstü yapamayacak mı? Hikaye bunlar, diğer üreticiler bu numaralara gelmemesi lazım. Neyse benden bu kadar
Bir ekranın dokunmatik olmasıyla görüntü kalitesinin iyi olmasının ne alakası var? Tüketici yararına filan değil maaliyeti artıracak bu da tabiki fiyatlara maliyet artışından daha fazla oranda yansıyacak. Yani tüketicinin zararına olacak. Intel bunun yerine ekran kalitesiyle ilgili bir sınır koysaydı anlardım en azından fazladan vereceğimiz para karşılığında daha iyi ekranlara sahip olurduk. Hala 4-5 sene öncesinin ekran çözünürlükleri kullanılıyor. Dokunmatik zorunluluğu koyana kadar ekran çözünürlüğüne koysalardı. Kimin boş konuştuğunu bir daha düşün. Tabi düşünebiliyorsan.
IPS panel Full HD olsun yeterli. Dokunmatik ekran diye en az 500 TL fark isterler şimdi. Önce doğru düzgün işlemci ile GPU koysunlar cihazlara [>:]
Standartları İntel belirliyor.