Yeni nesil ultrabook'lara dokunmatik ekran zorunluluğu geliyor

Intel yeni nesil ultrabook bilgisayarlar için dokunmatik ekranı zorulu hale getiriyor. Tabetlerin taşınabilirliği ve dizüstü bilgisayarların kullanım kolaylığını bir arada sunmak üzere geliştirilen ultrabook'ların, Haziran ayı ile birlikte piyasaya çıkmaya başlayacak dördüncü nesil Core işlemcili yeni versiyonlarına dokunmatik ekran ekranlar eşlik edecek. Zorunlu olmadığı için mevcut ultrabook'ların sadece bazılarında yer alan dokunmatik ekran özelliği aynı zamanda Windows 8'in Modern Arayüzü ile kullanımı da daha verimli hale getiriyor.

Bu hamle birlikte dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların, yıl sonuna kadar tüm pazarın %10-15'i seviyesine yükselmesi bekleniyor. Üreticiler ise bu karara şüphe ile yaklaşıyor zira maliyet artışı anlamına gelen dokunmatik ekran zorunluluğunun üreticileri bu kategoriden uzaklaştırabileceğini düşünüyorlar. Diğer taraftan dokunmatik panel üretimindeki düşük verimlilik te Intel'in bu kararını sorgulamaya açan bir başka etken. Intel tarihinde bir işlemci jenerasyonundan diğerine geçişteki en ciddi değişime sahip olacağı düşünülen Haswell tabanlı yeni nesil Core işlemcileriyle birlikte ultrabook'lar hem daha yüksek CPU ve GPU performansı sunacaklar hem de daha uzun pil ömrü sağlayabilecekler.



