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    Üretime ağır darbe: Intel, 10 binden fazla çalışanı işten çıkarıyor

    Intel, Temmuz ayında fabrika çalışanlarının yüzde 20’sine kadarını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 10 binden fazla kişinin etkileneceği süreç, büyük bir yeniden yapılanma sinyali veriyor.

    Teknoloji devi Intel, 10 binden fazla çalışanı işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, Temmuz ayında başlayacak yeni bir işten çıkarma dalgasıyla fabrika çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini işten çıkarmaya hazırlanıyor. Küresel çapta 10 binden fazla çalışanın etkileneceği bu adım, şirketin tarihindeki en büyük personel azaltmalarından biri olacak.

    Üretim birimi hedefte

    İşten çıkarmalar, ağırlıklı olarak Intel’in çip üretim (foundry) birimini kapsıyor. Bu birimde, fabrikalarda görev yapan teknisyenlerden geleceğin mikroişlemcilerini geliştiren araştırmacılara kadar geniş bir kadro yer alıyor. Şirketin toplamda 109 bin çalışanının yaklaşık yarısının üretimle doğrudan bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Bu da, planlanan kesintilerin 8 bin ila 11 bin arasında çalışanı doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor.

    Teknoloji devi Intel, 10 binden fazla çalışanı işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in üretimden sorumlu başkan yardımcısı Naga Chandrasekaran, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda sürecin zorluklarına dikkat çekti: “Bunlar zor kararlar, ancak şirketin mali zorluklarını ve mevcut finansal durumunu iyileştirmek için gerekli. Herkes için acı verici bir durum.”

    Geçen yıl sunulan erken emeklilik ve gönüllü çıkış tekliflerinin aksine, bu yıl çalışanlar bireysel performans ve yatırım öncelikleri doğrultusunda doğrudan belirlenecek. İşten çıkarmalar, Intel’in dünya genelindeki 10 farklı lokasyonda bulunan 15 yarı iletken üretim tesisinde hissedilecek. Ancak, ileri üretim teknolojilerinde görevli mühendisler ve kritik litografi ekipmanlarını yöneten teknisyenler gibi pozisyonların korunması bekleniyor.

    Mart ayında CEO koltuğuna oturan Lip-Bu Tan, göreve geldiğinden bu yana operasyonları sadeleştirme ve teknoloji yatırımlarını hızlandırma hedefini defalarca vurguladı. Bu yaklaşımıyla, iktisat literatüründe sıkça rastlanan “az kaynakla çok iş başarma” anlayışına da doğrudan atıfta bulundu.

    2024’te de 15 bin kişiyle yollar ayrılmıştı

    Intel’in bu kararı, üst üste gelen mali zorluklar ve pazar baskıları nedeniyle alındı. Şirket, 2024 yılında da dünya genelinde 15 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı. PC ve veri merkezi pazarlarında rekabetin artması ve yapay zeka çipleri konusundaki fırsatların kaçırılması, Intel’in satışlarında önemli düşüşlere neden oldu. 2025’in ilk çeyreğinde 821 milyon dolarlık zarar açıklayan şirket, 2023’teki 125 bin kişilik çalışan sayısını da kademeli olarak azaltmaya devam ediyor.

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