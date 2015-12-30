Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir

Haber Editörü
2014 yılında 12 milyar dolarlık iş hacmine ulaşan MEMS sektörünün, birkaç cihaz tarafından finanse edildiği belirtiliyor. Bu cihazlardan en önemlileri, akıllı telefonlarda ekranın yönünü belirlemek için kullanılan ivme-ölçerler, hava yastığı sensörleri, inkjet yazıcılarda kullanılan mikro sensörler olarak gösteriliyor.
MEMS üretimi için milyar dolarlık karmaşık yarı iletken üretim tesislerine ihtiyaç duyuluyor iken başlangıç maliyet yatırımlarının çok yüksek olması ve pazarın başlangıç sermayesine göre dar kalması, teknolojinin gelişiminde ağırlığa neden olarak gösteriliyor.
MIT’ de yapılan araştırmalar doğrultusunda yayınlanan iki makale, bu durumun değişime yönelik umut vadettiğini ortaya koyuyor. Birinci makalede, geliştirilen masa üstü cihazı ile gaz sensörü üretiminin başarıldığı anlaşılıyor. Üretimi yapılan gaz sensörlerinin, ticari amaçlı kullanılan ve geleneksel karmaşık tesislerde üretilenler ile benzer performans sergilediği ifade ediliyor.
Diğer makalede ise araştırmacılar, MEMS imalatı yapılan masa üstü cihazın merkezi bileşeninin yüksek kaliteli 3-D yazıcı ile üretilebildiğini gösteriyor. Yayınlanan araştırmalardan yola çıkılarak, yeni üretim tekniği sayesinde en çok kullanılan MEMS olan gaz sensörlerinin maliyetlerinin %99 oranında düşeceği vurgulanıyor.
Yeni teknik sayesinde geleneksel MEMS üretimi harcamalarının devre dışı bırakılması, maliyetleri düşürüyor ve daha az ısı ile imalatı gerçekleştiriyor. Bir chip imalatı için gerekli olan sıcaklık 1000 derecelere ulaşırken, bu teknik en yüksek 60 derece sıcaklıkta imalatı mümkün kılıyor. Geleneksel üretim sürecinde kirlenmeyi önlemek için tüm süreç boyunca vakuma ihtiyaç varken, bu yeni teknik ile başlanan üretim birkaç saat içinde bitiyor, bu da vakum ihtiyacının süresini kısaltıyor.
MIT Mikrosistemler Teknoloji Laboratuvarın’da görevli bilim adamı ve her iki makalenin de baş yazarı olan Luis Fernando Velásquez-García ve yardımcısı Antonie P. Taylor, yoğun emitör dizilerinin güçlü elektrik alanına maruz kalmasıyla mikroskobik sıvı akıntıları çıkartmasına dayalı bir üretim tekniği üzerine araştırmalar yürütüyor. Gaz sensörü imalatında da yürüttüğü bu araştırmalardan elde ettiği birikimlerden faydalanıyorlar. Teknikte “İçten Beslemeli Emitör” isimli ve içinden sıvının geçmesine olanak sağlayan silindirik tüp şeklindeki emitörlerden faydalanıyor.
Bu teknikte akışkan içerisinde Grafen oksit pulları içeriyor (2004 yılında keşfedilen karbon atomlarının tek düzlemde altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan iki boyutlu, bir atom kalınlığında karbon allotropudur). Araştırmayı yürüten Velásquez-García ve Taylor geliştirdikleri emitörler ile sıvıyı önceden desenleri belli olan silikon alt tabaka üzerine püskürtüyorlar. Sıvı, tabaka üzerinde grafen oksit pullarından ince bir kaplama bırakarak hızlıca buharlaşıyor.
Kaplama çok ince olduğundan gaz moleküllerinin temasında ölçülebilir derecede direnç değişimi meydana getiriyor ve bu da teknolojiyi algılama boyutunda kullanılabilir kılıyor. Velásquez-García, kendi teknikleri ile imal edilen gaz sensörlerini, geleneksel yöntem ile üretilmiş yüzlerce dolar değerinde ki ticari muadilleriyle karşılaştırdıklarında aynı hassasiyette ve daha hızlı çalışan sensörleri birkaç sent ile ifade edilecek maliyetlere ürettiklerini belirtiyor.
Velásquez-Garcia ve Taylor, bu sensörleri üretmek için geleneksel üretim tekniği kullanılarak inşa edilmiş elektro sprey emitörleri kullandıklarını, ancak yüksek kaliteli 3-D yazıcı ile gaz sensörlerinin yapımında kullanılan emitörler ile aynı boyutta ve performansta plastik elektro sprey emitör üretmeyi başardıkları belirtiyorlar.
Velásquez-García, 3-D yazıcıların elektrosprey cihazları daha maliyet-etkin yapmanın yanı sıra farklı uygulamalar için de daha kolay özelleştirilebilen yapıya kavuşturduklarını belirtiyor. Masa üzeri üretim cihazlarını imal etmeye başlamadan önce hiç birşeyi net olarak bilmedilerini fakat bir haftanın bitimine kadar her biri bir öncekinden daha iyi 15 cihaz ürettiklerini söylüyor.
Araştırma ve sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Velásquez-García, tekniğin şuan için var olan her türlü MEMS’i daha ucuz yapmaya olanak sağlamadığını veya tamamen yeni cihazlar üretmediğini, ancak mevcut üretim tekniği ile bir arada kullanılabileceğini ve küçük pazarlarda maliyet-etkin çözümlerin üretimine katkıda bulunacağını ifade ediyor.
Üreticilerin birçok durumda yapılmak istenilen ile mevcut üretim teknikleri kullanılarak yapılabilecekler arasında seçim yapmak zorunda kaldiğını ve çok iyi performans gösteren az sayıda ki MEMS’in geniş pazarlara ulaştığını belirtiyor.
Tekniğin, biyolojik moleküller gibi yüksek sıcaklık içeren yarı iletken üretim tekniği ile uyumlu olmayan malzemelerin de MEMS üretiminde kullanımına izin verdiğini belirtiyor.
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi Mikro Mühendislik Bölüm Başkanı Jan Dziuban, tekniğin gaz mikro sensörleri yapımında yeni bir yol açtığını ve teknik açıdan bakıldığında kitle üretimi için uygulanabileceğini belirtiyor. Konuyla ilgili umut verici sonuçların istatistiki olarak ispat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dziuban, gelecek vadeden nano yapılı malzemelerden faydalanılarak imal edilmiş sensörler ile ilgili bilimsel araştırmaların önemli uluslararası dergilerde yayınlanmış olmasına rağmen güvenilir cihazların yapımında başarılı olamadıklarına çok defa şahit olduğunu yorumuna ekliyor.
http://news.mit.edu/2015/nanodevices-one-hundredth-cost-1218 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sorsan dünyanın en iyilerinden, beyni olanlar odtü ye gidiyor olmayanlar diğer ünilere.
MIT denilince akla hep yenilik hep teknolojiye yön verme geliyor adamlar her gün yeni bir buluş ortaya koyuyor ne zaman teknoloji sitelerine girsem köşede bu üniversite bir çalışma yapmış onun haberi var. bizim mühendislerde mescid de ışıdçı peşinde...
ODTÜ yarı özerk yapıda bir üniversite milli eğitime de bağlı değil. Öğrenciler dahil her alanda karar alma mekanizması kendi ellerindeyken ben kime laf söyleyeyim. ODTÜ şuan bilim ve teknolojiyi bir kenara bırakarak hükümetle yarışa girdi. Diğer üniversiteleri anlarım zaten yarım yamalak şekilde iş görüyorlar ancak ODTÜ gibi bir üniversite bilimden uzaklaşıp sürekli bu şekilde gündeme gelirse bu da üniversitenin suçudur. Şuan emin olun İTÜ daha saygın bir konumda çünkü az da olsa bilimsel çalışmaları ile haber oluyor.
bu olaylardan sonuncusu odtüdeye cami kurma olayı ki detayları bilmiyorum.
yani şu yazımda anlatmak istediğim odtünün genel olarak anti-hukümet politikası yoktur hiç bir odtülü yönetici rektör vs. siyaset yapmaz. bu olaylarda hep haber yapılan odtülü öğrencilerdir onlarında ne teröristliği,ateistliği, aleviliği, ahlaksızlığı vs. kalmıştır. bizim göreceli olarak aptal ve cahil olan halkımızda (ort. 89 iq borderline geri zekâlılığın 9 iq üstü) bu haberlere inanmış ve odtülüleri şeytan olarak görür ve her önüne gelen bir açıklama yapar. odtü türkiyenin en önde gelen üniversitesi dünyada ilk 100 üniversite arasına 60. sıradan sokabildiğimiz tek üniversite. aslında türkiyenin gururu gibi bir şey hukümetin verdiği bütçe ise senelik 300.000TL bunu da harcamazsan geri alıyor. (bknz. diyanetin aldığı milyon tllik mercedes'i RTE'nin özel uçağı falan filan) Rakam gerçekten komedi arkadaşar ben ankaralıyım odtü içler acısı bir halde binaların halini falan görseniz burasımı 60. en iyi üniversite dersiniz emin olun.
ama içerisinde barındırdığı hocalar gerçekten mumla aranacak cinstedirler. kendine ait patentlerini 2 milyar dolara satan müthiş dehaların çıktığı bir üniversite eğitim kalitesinden kastımız bu işte. Peki neden adam akıllı bir araştırma çıkmıyor sorusunun cevabı ise para ve bütçe. arkadaşlar bir tane semiconductor üretimi için gerekli olan para bir cihaz için 50milyon dolara kadar çıkıyor bu bütçeyle sizce mümkün mü ben size cevabı diyeyim değil.
Birde MITye bakalım: web.mit.edu/...
İngilizcesi yetmyenlere diyeyim senelik 3 milyar dolar harcanmış 2014te.
Ayrıca odtüdeki hiç bir değerli öğrencinin (ilk 3000-5000) bu eylemlere katıldığını zannet miyorum ki adamlar 3.5 üzeri ortalama yapmak için bir biriyle yarışıyor 2,8 ortalama getirince yaz okuluna giden kendi cebinden harcayarak robot yapan arkadaşlarım var ama adamın aylık 600TL cep harçlığıyla yapabilceklerinin sınırlı olduğunu unutmayın.
yani kısacası odtü bık bık bık diye ötmeden önce ne konuştuğunuzu bilin ve ülkedeki dönen her olaydan hukümetin sorumlu olduğunu unutmayın. yani türkiye 20 sene sonra ihracat açığı olan bir ülke olursa emin olun bu hukümetin ve yaptığı politikaların sonucu gelişir olmazsa da yine dediğim gibi hukümetin başarısızlığıdır. yani bazılarımız 30 milyar dolara kanal istanbul yapılmasını istemezken işte bu gibi işlere o para harcansın istediğimizden emin olun biz de vatanımızı seviyoruz sadece daha reel düşünüyoruz aradaki fark bu ama hukümetin dediği her siyasi palavraya inanırsanız bu iş yürümez bunu bilin.
eninde sonunda ithalat açığı vere vere paramız tükenir hacmi artırmak için develasyon yapılır, neticisinde paramızın değeri kalmaz volkswagen golf olur sana 200binTL sonra biz nerede hata yaptık diye düşünürsünüz ve suç yine odtülülerin olur kuvvetle muhtemel :D
son bir örnek olarak bu mal demiş diyelere hani aziz sancar vaya şimdi benim öğrenimini gördüğüm DNA tamir programlı hücre intaharı mekanizmaları üzerine ekibiyle araştırma yapıp nobel alan bilim adamı bu adam neden türkiyede bu işi başaramadı da gitti amerika da başardı işte bunun iyice bir araştırın. Spoiler: Bütçe eksikliği, bilime verilen değerin sıfır olması, akademisyenlerin çoğunun torpilli olması, adam kayırma, komik akademisyen maaşları, araştırma ve deney yasakları, etik adı altından yasaklar, mobbing, başarılı insanlardan türkiyeden kaçırılması (spoiler: tbbdergisi.barobirlik.org.tr/...
PS. azıcık bir şey öğrenmek istiyorsanız: eksisozluk.com/...
edit: türkçe ölmüş ama şimdilik tamamını düzeltmeye vaktim yok okuyanlara şimdiden başarılar.