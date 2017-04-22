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Yeni uTorrent web tarayıcısı üzerinden çalışacak

uTorrent’ın yeni sürümünün web tarayıcıları üzerinden çalışabileceği açıklandı. Torrent’ın kullanım deneyimini tamamen değiştirecek bu yeniliğin erişim kalitesini iyileştireceği düşünülüyor.
2 yıl
5b
1
31
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın en popüler BitTorrent istemcilerinden birisi olan uTorrent, yeni sürümünde web tarayıcılarına taşınacak. BitTorrent’ın yaratıcısı Bram Cohen’ın Steal This Show podcast’in de yaptığı röportajla gündeme gelen değişimin uTorrent’ın kullanım deneyimini iyileştireceği düşünülüyor.

uTorrent’ın web tarayıcısına taşınmasının birkaç iyi etkisinin olacağı düşünülüyor ve bunlardan birisi de birçok kullanıcının şikayetçi olduğu stream sorununun çözüme kavuşturulması. İndirilenlere önizleme imkanı sunan stream özelliğinin kullanım sorununun tamamen geçmişte kalacağını söyleyemeyiz ancak daha nadir yaşanacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda uTorrent geliştiricilerinin daha fazla teknolojiye erişim imkanına sahip olacağı ve platforma yeni özellikler geleceği de dile getirildi.

Cohen birçok kullanıcının uTorrent’ı olduğu gibi sevdiğini, uzun zamandır kullandıklarını bildiğini dile getirdi ve değişim sırasında kullanıcıları kötü yönde etkileyecek bir şey yapmamaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.


https://www.engadget.com/2017/04/21/utorrent-web-client/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Foruma torrent yazdıgım ıcın banlandıgım zamanları bılırım.
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kadirirdem 2 yıl 12 Angry Men
Şimdi Makalesi yapılıyor,hayat işte sürekli olayları değiştiriyor.
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frostburn 2 yıl
sayın utorrent yetkilileri akk'yı kaldırın , çok ayıp ediyorsunuz !
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eyoruk 1 yıl
Klasik UTorrent ile farkı var mı ? Nedir ,daha mı güvenli ? daha mı rahat ?
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Fortescue 1 yıl
Benim hoşuma gitti ama sanırım altyazı ekleme seçeneği yok ya da ben bulamadım
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eyoruk 1 yıl
Son gelişmeler nedir bu programda. ?
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Rothryn 2 yıl
Ayarlardan zaten web UI açılıyor. Fark ne olacak anlamadım.
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Volkanbaba 2 yıl
U torrent kullanan kaldimi ya. Çakal u torrent
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Batumatu 2 yıl
Kat.c r kapanınca torent sitesi kalmadı sanıyordum. Bilen varsa yeşillendirsin lütfen pmden
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gcb1903 2 yıl Batumatu
Ciddi misiniz hocam? Google'da en iyi torrent siteleri yazın ve birine girin. Bir sürü güzel tracker mevcut. Zemunda, Pratebay, Extratorrent vs
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darknesss45 2 yıl
herkesin bindigi yanlis at. qbittorrent candir; acik kaynak hemi de
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***Leopard*** 2 yıl darknesss45
Deluge'da açık kaynak
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canguler917 2 yıl
kyk wifi torrent kaldırmayı bilen varsa söylesin dicem de torrent engelli şekilde böyleyse açılırsa içinden geçerler
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ugurcankorkmaz 2 yıl
'Torrent bitirilecek' deniyordu zamanında. Şimdi bakıyoruz aksi gerçekleşiyor.
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Usbehci 2 yıl
Asıl sorun üniversite bloğunu aşabilmek, yöntem bilen varsa lütfen bana haber versin.
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sheff2x 2 yıl Usbehci
Usbehci

Asıl sorun üniversite bloğunu aşabilmek, yöntem bilen varsa lütfen bana haber versin.

al benden de okadar kablo ile 1GB internet ver elimizde ama torreti tamamen kapattılar önceleri saat 17:00 dan sonra açıyolardı şimdi oda yok. Bi yolu yöntemi varsa bilen yardımcı olsun lütfen
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