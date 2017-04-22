Yeni uTorrent web tarayıcısı üzerinden çalışacak

Dünyanın en popüler BitTorrent istemcilerinden birisi olan uTorrent, yeni sürümünde web tarayıcılarına taşınacak. BitTorrent’ın yaratıcısı Bram Cohen’ın Steal This Show podcast’in de yaptığı röportajla gündeme gelen değişimin uTorrent’ın kullanım deneyimini iyileştireceği düşünülüyor.

uTorrent’ın web tarayıcısına taşınmasının birkaç iyi etkisinin olacağı düşünülüyor ve bunlardan birisi de birçok kullanıcının şikayetçi olduğu stream sorununun çözüme kavuşturulması. İndirilenlere önizleme imkanı sunan stream özelliğinin kullanım sorununun tamamen geçmişte kalacağını söyleyemeyiz ancak daha nadir yaşanacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda uTorrent geliştiricilerinin daha fazla teknolojiye erişim imkanına sahip olacağı ve platforma yeni özellikler geleceği de dile getirildi.

Cohen birçok kullanıcının uTorrent’ı olduğu gibi sevdiğini, uzun zamandır kullandıklarını bildiğini dile getirdi ve değişim sırasında kullanıcıları kötü yönde etkileyecek bir şey yapmamaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

https://www.engadget.com/2017/04/21/utorrent-web-client/