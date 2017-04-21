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Microsoft her yıl iki önemli Windows 10 güncellemesi yayınlayacak

Yazılım devi Microsoft, her yıl iki önemli işletim sistemi güncellemesi yayınlayacağını onayladı. Mart ve Eylül ayları yeni Windows 10 güncellemelerinin sunulacağı aylar olacak.
2 yıl
2,8b
1
13
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un “Windows as a Service”  (Hizmet olarak Windows) stratejisiyle her yıl iki önemli işletim sistemi güncellemesi yayınlayacağını biliyorduk ve şimdi ise şirket buna resmiyet kazandırdı. Ayrıca Windows 10 Redstone 3 güncellemesinin Eylül ayında yayınlanacağı da açığa çıkmış durumda.
Temelde Microsoft, Windows 10 için altı ayda bir  yeni ve büyük bir güncelleme yayınlayıp maksimum 18 aylık destek sağlamaya çalışıyor. Bu da, kullanıcıların destek almaya devam etmek için işletim sisteminin en son sürümüne geçmek adına bir buçuk yıllarının olduğu anlamına geliyor.
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Mart ayında tamamlanan ve Nisan ayında gönderilmeye başlanan Windows 10 Creators Update'ten sonra şimdiki hedef Eylül ayında Windows 10 Redstone 3 güncellemesini yayınlamak. Redstone 3'ün sadece bir kod ad olduğunu ve güncellemenin resmi isminin muhtemelen gelecek ay gerçekleştirilecek Build geliştirici konferansında duyurulacağını belirtelim.

Yeni güncellemeler Mart ve Eylül aylarında gelecek

Eylül ayı büyük ihtimalle Microsoft'un Redstone 3 üzerindeki çalışmalarını tamamlamayacağı ay olacak. Şirketin güncellemeyi Ekim ayında son kullanıcılara ulaştırması bekleniyor. Microsoft'un her son yapı için RTM derleme yılını ve ayını içeren sürüm adlandırma stratejisine göre Redstone 3'ün sürüm numarsı muhtemelen 1709 olacak.
Windows 10 Redstone 3 üzerindeki çalışma tamamlandıktan sonra Microsoft, yeni programa göre Mart 2018'de sunulacak bir sonraki işletim sistemi güncellemesine başlayacak. Şirket şu andan itibaren Mart ve Eylül aylarının yeni Windows 10 güncellemelerinin geleceği aylar olacağını söylüyor.

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mrYAGIZ 2 yıl en beğenilen
Cortana gelecekti sözde, Türkiye ofisi full yatış yapıyor sanırım. Hayırlı işler.
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9unkarekoku 2 yıl
Yenilik yapacağız derken zaten olması gereken özellikleri de kaldırıyorlar sonra başka bir yenilik yapıp zaten kaldırılan özellikleri geri ekliyorlar :D Misal Edge'in ilk ve son hali gibi.
Yenilik yapacağız derken zaten olması gereken özellikleri de kaldırıyorlar sonra başka bir yenilik yapıp zaten kaldırılan özellikleri geri ekliyorlar :D Misal E...
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khytr89 2 yıl
tek windows üzerinden gitsinler ve şu 10 takısını atsınlar sadece windows olsun ve 11 12 diye gitmesin artık :)
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mrYAGIZ 2 yıl en beğenilen
Cortana gelecekti sözde, Türkiye ofisi full yatış yapıyor sanırım. Hayırlı işler.
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kadirirdem 2 yıl
Kapatmayı da koymaları lazım geçen gün Hotspot açtım mobil paketimi bitirmiş. :(
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yagmursuz 2 yıl
cortanayı Türkiye'de sunmadan bi anlamı yok güncellemenin...
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gidi 2 yıl
... Hizmet olarak Windows ... ileride bu güncellemelerin yenileri için ücret talep edilecek gibi
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9unkarekoku 2 yıl
Yenilik yapacağız derken zaten olması gereken özellikleri de kaldırıyorlar sonra başka bir yenilik yapıp zaten kaldırılan özellikleri geri ekliyorlar :D Misal Edge'in ilk ve son hali gibi.
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X-FI 2 yıl
Redstone 4'e kadar planları var, sonrasını söylemediler diye biliyorum.
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bahner 2 yıl
Yukarıdaki görselde kullanılan temanın yada resmin adını bilen var mı?
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efebora06 2 yıl bahner
Bu olabilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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suslu76 2 yıl
ubuntu style
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abrenax 2 yıl
Yıllardır güncelleme deyip durdu ama daha ortaya adamakıllı bir şey çıkmadı. Ne kutucukmuş bitmek bilmedi.
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