Microsoft her yıl iki önemli Windows 10 güncellemesi yayınlayacak

Microsoft'un “Windows as a Service” (Hizmet olarak Windows) stratejisiyle her yıl iki önemli işletim sistemi güncellemesi yayınlayacağını biliyorduk ve şimdi ise şirket buna resmiyet kazandırdı. Ayrıca Windows 10 Redstone 3 güncellemesinin Eylül ayında yayınlanacağı da açığa çıkmış durumda.

Temelde Microsoft, Windows 10 için altı ayda bir yeni ve büyük bir güncelleme yayınlayıp maksimum 18 aylık destek sağlamaya çalışıyor. Bu da, kullanıcıların destek almaya devam etmek için işletim sisteminin en son sürümüne geçmek adına bir buçuk yıllarının olduğu anlamına geliyor.

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Mart ayında tamamlanan ve Nisan ayında gönderilmeye başlanan Windows 10 Creators Update'ten sonra şimdiki hedef Eylül ayında Windows 10 Redstone 3 güncellemesini yayınlamak. Redstone 3'ün sadece bir kod ad olduğunu ve güncellemenin resmi isminin muhtemelen gelecek ay gerçekleştirilecek Build geliştirici konferansında duyurulacağını belirtelim.

Yeni güncellemeler Mart ve Eylül aylarında gelecek

Eylül ayı büyük ihtimalle Microsoft'un Redstone 3 üzerindeki çalışmalarını tamamlamayacağı ay olacak. Şirketin güncellemeyi Ekim ayında son kullanıcılara ulaştırması bekleniyor. Microsoft'un her son yapı için RTM derleme yılını ve ayını içeren sürüm adlandırma stratejisine göre Redstone 3'ün sürüm numarsı muhtemelen 1709 olacak.

Windows 10 Redstone 3 üzerindeki çalışma tamamlandıktan sonra Microsoft, yeni programa göre Mart 2018'de sunulacak bir sonraki işletim sistemi güncellemesine başlayacak. Şirket şu andan itibaren Mart ve Eylül aylarının yeni Windows 10 güncellemelerinin geleceği aylar olacağını söylüyor.